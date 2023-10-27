https://ria.ru/20231027/ukraina-1905561332.html

Запад не осмеливается признать поражение Украины на поле боя, заявил Орбан

Запад не осмеливается признать поражение Украины на поле боя, заявил Орбан - РИА Новости, 27.10.2023

Запад не осмеливается признать поражение Украины на поле боя, заявил Орбан

Для военных экспертов очевидно, что Украина не сможет победить на поле боя, только западные политики не осмеливаются это признать, заявил премьер-министр... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T10:08

2023-10-27T10:08

2023-10-27T14:41

специальная военная операция на украине

в мире

украина

евросоюз

венгрия

виктор орбан

ситуация в днр и лнр

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БУДАПЕШТ, 27 окт — РИА Новости. Для военных экспертов очевидно, что Украина не сможет победить на поле боя, только западные политики не осмеливаются это признать, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth."Совершенно очевидно, что так не выйдет, украинцы на фронте не победят. Это уже все военные эксперты говорят и пишут, только политики не смеют сказать, что выбрали плохую стратегию", — сказал политик.По его словам, в начале конфликта Запад обозначил Киеву свое видение развития событий: "Вы воюете, проливаете кровь — погибло очень много, потери Украины огромны — а мы даем вам деньги и военные средства". Победа ВСУ, как считает Орбан, представлялась европейским политикам реальным сценарием, и пока это было так, они могли обещать финансирование. Однако сейчас военная победа венгерскому премьеру кажется недостижимой.Он добавил, что "русские не проиграют на фронте" и не может идти речи "о смещении президента России, что изначально входило в стратегию Запада".Орбан отметил, что в такой ситуации нужно сказать "план А провалился, давайте составим план Б, обсудим, сколько он стоит и как мы будем делить обязательства, а не наоборот".Вчера советник Орбана по политическим вопросам Балаж Орбан cообщил, что Будапешт на вчерашнем саммите ЕС предложил провести "стратегические дискуссии" о новой стратегии, которая строилась бы на поиске мирных путей урегулирования украинского кризиса. Венгрия с начала спецоперации выступает против введения санкций в отношении российских энергоносителей и отправки оружия украинской армии. Весной прошлого года парламент республики издал указ, запрещающий поставлять вооружения Киеву с территории страны.

https://ria.ru/20231026/dialog-1905414093.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, евросоюз, венгрия, виктор орбан, ситуация в днр и лнр