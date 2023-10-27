Рейтинг@Mail.ru
Запад не осмеливается признать поражение Украины на поле боя, заявил Орбан - РИА Новости, 27.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:08 27.10.2023 (обновлено: 14:41 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/ukraina-1905561332.html
Запад не осмеливается признать поражение Украины на поле боя, заявил Орбан
Запад не осмеливается признать поражение Украины на поле боя, заявил Орбан - РИА Новости, 27.10.2023
Запад не осмеливается признать поражение Украины на поле боя, заявил Орбан
Для военных экспертов очевидно, что Украина не сможет победить на поле боя, только западные политики не осмеливаются это признать, заявил премьер-министр... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T10:08
2023-10-27T14:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
евросоюз
венгрия
виктор орбан
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901001967_0:249:3072:1977_1920x0_80_0_0_e38f670d247d8c3b0e3f0e6dc71b650a.jpg
БУДАПЕШТ, 27 окт — РИА Новости. Для военных экспертов очевидно, что Украина не сможет победить на поле боя, только западные политики не осмеливаются это признать, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth."Совершенно очевидно, что так не выйдет, украинцы на фронте не победят. Это уже все военные эксперты говорят и пишут, только политики не смеют сказать, что выбрали плохую стратегию", — сказал политик.По его словам, в начале конфликта Запад обозначил Киеву свое видение развития событий: "Вы воюете, проливаете кровь — погибло очень много, потери Украины огромны — а мы даем вам деньги и военные средства". Победа ВСУ, как считает Орбан, представлялась европейским политикам реальным сценарием, и пока это было так, они могли обещать финансирование. Однако сейчас военная победа венгерскому премьеру кажется недостижимой.Он добавил, что "русские не проиграют на фронте" и не может идти речи "о смещении президента России, что изначально входило в стратегию Запада".Орбан отметил, что в такой ситуации нужно сказать "план А провалился, давайте составим план Б, обсудим, сколько он стоит и как мы будем делить обязательства, а не наоборот".Вчера советник Орбана по политическим вопросам Балаж Орбан cообщил, что Будапешт на вчерашнем саммите ЕС предложил провести "стратегические дискуссии" о новой стратегии, которая строилась бы на поиске мирных путей урегулирования украинского кризиса. Венгрия с начала спецоперации выступает против введения санкций в отношении российских энергоносителей и отправки оружия украинской армии. Весной прошлого года парламент республики издал указ, запрещающий поставлять вооружения Киеву с территории страны.
https://ria.ru/20231026/dialog-1905414093.html
https://ria.ru/20231027/ukraina-1905536017.html
украина
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901001967_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_c3ec782a2470272809a82bc09a779003.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, евросоюз, венгрия, виктор орбан, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Евросоюз, Венгрия, Виктор Орбан, Ситуация в ДНР и ЛНР
Запад не осмеливается признать поражение Украины на поле боя, заявил Орбан

Премьер Венгрии Орбан: Украина не победит, ЕС нужен план Б

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие несут мешок с трупом убитого украинского солдата
Украинские военнослужащие несут мешок с трупом убитого украинского солдата - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие несут мешок с трупом убитого украинского солдата. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 27 окт — РИА Новости. Для военных экспертов очевидно, что Украина не сможет победить на поле боя, только западные политики не осмеливаются это признать, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
«
"Совершенно очевидно, что так не выйдет, украинцы на фронте не победят. Это уже все военные эксперты говорят и пишут, только политики не смеют сказать, что выбрали плохую стратегию", — сказал политик.
По его словам, в начале конфликта Запад обозначил Киеву свое видение развития событий: "Вы воюете, проливаете кровь — погибло очень много, потери Украины огромны — а мы даем вам деньги и военные средства". Победа ВСУ, как считает Орбан, представлялась европейским политикам реальным сценарием, и пока это было так, они могли обещать финансирование. Однако сейчас военная победа венгерскому премьеру кажется недостижимой.
Он добавил, что "русские не проиграют на фронте" и не может идти речи "о смещении президента России, что изначально входило в стратегию Запада".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Орбан заявил, что гордится поддержанием диалога с Россией
26 октября, 15:23
Орбан отметил, что в такой ситуации нужно сказать "план А провалился, давайте составим план Б, обсудим, сколько он стоит и как мы будем делить обязательства, а не наоборот".
Вчера советник Орбана по политическим вопросам Балаж Орбан cообщил, что Будапешт на вчерашнем саммите ЕС предложил провести "стратегические дискуссии" о новой стратегии, которая строилась бы на поиске мирных путей урегулирования украинского кризиса.
Венгрия с начала спецоперации выступает против введения санкций в отношении российских энергоносителей и отправки оружия украинской армии. Весной прошлого года парламент республики издал указ, запрещающий поставлять вооружения Киеву с территории страны.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
СМИ: Фицо и Орбан выступили против помощи Украине из фонда ЕС
Вчера, 03:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвросоюзВенгрияВиктор ОрбанСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала