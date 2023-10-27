https://ria.ru/20231027/ukraina-1905543143.html
ВСУ заявили о повреждении инфраструктурного объекта на юге Украины
ВСУ заявили о повреждении инфраструктурного объекта на юге Украины - РИА Новости, 27.10.2023
ВСУ заявили о повреждении инфраструктурного объекта на юге Украины
Инфраструктурный объект был поражен ночью на юге Украины, заявила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T07:39
2023-10-27T07:39
2023-10-27T07:39
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Инфраструктурный объект был поражен ночью на юге Украины, заявила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк. Отвечая на вопрос журналистки о последствиях воздушной тревоги на юге Украины, Гуменюк заявила о пяти сбитых дронах и об одном "прилете". "К сожалению, произошло попадание по объекту инфраструктуры, возник пожар", - заявила Гуменюк в эфире украинского новостного телемарафона. По словам пресс-секретаря, жертв и пострадавших нет. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231021/porazhenie-1904294547.html
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украина, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ, В мире
ВСУ заявили о повреждении инфраструктурного объекта на юге Украины
Спикер ВСУ Гуменюк: ночью на юге Украины был поражен инфраструктурный объект
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Инфраструктурный объект был поражен ночью на юге Украины, заявила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк.
Отвечая на вопрос журналистки о последствиях воздушной тревоги на юге Украины, Гуменюк заявила о пяти сбитых дронах и об одном "прилете".
В Кривом Роге сообщили о поражении объекта промышленной инфраструктуры
"К сожалению, произошло попадание по объекту инфраструктуры, возник пожар", - заявила Гуменюк в эфире украинского новостного телемарафона.
По словам пресс-секретаря, жертв и пострадавших нет.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ
начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
В двух областях Украины повреждены объекты инфраструктуры