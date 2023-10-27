https://ria.ru/20231027/ukraina-1905543143.html

ВСУ заявили о повреждении инфраструктурного объекта на юге Украины

ВСУ заявили о повреждении инфраструктурного объекта на юге Украины - РИА Новости, 27.10.2023

ВСУ заявили о повреждении инфраструктурного объекта на юге Украины

Инфраструктурный объект был поражен ночью на юге Украины, заявила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T07:39

2023-10-27T07:39

2023-10-27T07:39

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Инфраструктурный объект был поражен ночью на юге Украины, заявила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк. Отвечая на вопрос журналистки о последствиях воздушной тревоги на юге Украины, Гуменюк заявила о пяти сбитых дронах и об одном "прилете". "К сожалению, произошло попадание по объекту инфраструктуры, возник пожар", - заявила Гуменюк в эфире украинского новостного телемарафона. По словам пресс-секретаря, жертв и пострадавших нет. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231021/porazhenie-1904294547.html

https://ria.ru/20231019/vzryv-1903747510.html

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украина, вооруженные силы рф, в мире