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Крым подаст иск против Украины за энергоблокаду - РИА Новости, 27.10.2023
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07:10 27.10.2023 (обновлено: 08:52 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/ukraina-1905542272.html
Крым подаст иск против Украины за энергоблокаду
Крым подаст иск против Украины за энергоблокаду - РИА Новости, 27.10.2023
Крым подаст иск против Украины за энергоблокаду
Крым подаст к Киеву иск о возмещении ущерба от энергетической блокады, сообщил РИА Новости глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T07:10
2023-10-27T08:52
украина
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости. Крым подаст к Киеву иск о возмещении ущерба от энергетической блокады, сообщил РИА Новости глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов.&quot;Следующий иск по энергоблокаде. Работа по его подготовке ведется&quot;, — сказал собеседник агентства.Кроме того, параллельно идет подсчет ущерба по транспортной, продовольственной и банковской блокадам.В среду арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил первый иск к киевским властям из-за водной блокады полуострова. Суд постановил, что ответчики должны выплатить более 152,6 миллиарда рублей.Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском энергомоста из Краснодарского края, последняя, четвертая, нитка которого заработала в мае 2016 года, а также строительством двух новых ТЭС.
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украина, краснодарский край
Украина, Краснодарский край
Крым подаст иск против Украины за энергоблокаду

Крымский депутат Трофимов анонсировал иск против Украины за энергоблокаду

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости. Крым подаст к Киеву иск о возмещении ущерба от энергетической блокады, сообщил РИА Новости глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов.
«

"Следующий иск по энергоблокаде. Работа по его подготовке ведется", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, параллельно идет подсчет ущерба по транспортной, продовольственной и банковской блокадам.
В среду арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил первый иск к киевским властям из-за водной блокады полуострова. Суд постановил, что ответчики должны выплатить более 152,6 миллиарда рублей.
Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском энергомоста из Краснодарского края, последняя, четвертая, нитка которого заработала в мае 2016 года, а также строительством двух новых ТЭС.
Город Симферополь - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
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