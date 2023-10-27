https://ria.ru/20231027/ukraina-1905542272.html

Крым подаст иск против Украины за энергоблокаду

Крым подаст иск против Украины за энергоблокаду - РИА Новости, 27.10.2023

Крым подаст иск против Украины за энергоблокаду

Крым подаст к Киеву иск о возмещении ущерба от энергетической блокады, сообщил РИА Новости глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T07:10

2023-10-27T07:10

2023-10-27T08:52

украина

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости. Крым подаст к Киеву иск о возмещении ущерба от энергетической блокады, сообщил РИА Новости глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов."Следующий иск по энергоблокаде. Работа по его подготовке ведется", — сказал собеседник агентства.Кроме того, параллельно идет подсчет ущерба по транспортной, продовольственной и банковской блокадам.В среду арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил первый иск к киевским властям из-за водной блокады полуострова. Суд постановил, что ответчики должны выплатить более 152,6 миллиарда рублей.Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском энергомоста из Краснодарского края, последняя, четвертая, нитка которого заработала в мае 2016 года, а также строительством двух новых ТЭС.

https://ria.ru/20231027/aktivy-1905533632.html

украина

краснодарский край

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украина, краснодарский край