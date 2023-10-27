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Брешь ширится. Украина получила плохую новость из США - РИА Новости, 27.10.2023
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02:35 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/ukraina-1905533899.html
Брешь ширится. Украина получила плохую новость из США
Брешь ширится. Украина получила плохую новость из США - РИА Новости, 27.10.2023
Брешь ширится. Украина получила плохую новость из США
Избрание республиканца Майка Джонсона новым спикером палаты представителей США стало тревожным сигналом для Украины, сильно зависящей от американской помощи,... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T02:35
2023-10-27T02:35
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Избрание республиканца Майка Джонсона новым спикером палаты представителей США стало тревожным сигналом для Украины, сильно зависящей от американской помощи, говорится в сюжете шведского телеканала SVT."Избрание Майка Джонсона — очень плохая новость для Украины", — сообщил американский корреспондент SVT Фуад Юсефи. Как напоминает телеканал, США внесли крупнейший вклад в поддержку Киева, при этом после избрания Джонсона "обострилась тревога" из-за того, что помощь со стороны США ослабнет или иссякнет вовсе."Дело в том, что в США назрели политические разногласия насчет дальнейшей поддержки Украины", - указывает SVT. Конфликт на Украине уже привел к расколу в Республиканской партии, и "брешь продолжает шириться".Спикер палаты представителей играет важнейшую роль и нередко считается "самой властной фигурой в конгрессе", поскольку сенат слабее контролируется сверху.По словам корреспондента SVT на Украине Элин Йонссон, новость о новом спикере "принесла Украине огромную тревогу". Йонссон рассказала, что что многие украинцы "очень пристально" следят за внутренней политикой в США. "Это потому, что они слишком хорошо себе представляют, что будет, если поддержка иссякнет", — предупредила она.Новый спикер палаты представителей в последнее время известен своей скептической позицией относительно выделения новых средств на нужды Украины, хотя в первые месяцы специальной военной операции был одним из наиболее ярых сторонников оказания такой помощи, писала газета Hill.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231026/pomosch-1905521992.html
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в мире, украина, сша, конгресс сша
В мире, Украина, США, Конгресс США
Брешь ширится. Украина получила плохую новость из США

SVT: избрание нового спикера конгресса США стало тревожным сигналом для Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады
Флаг Украины на здании Верховной рады - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Избрание республиканца Майка Джонсона новым спикером палаты представителей США стало тревожным сигналом для Украины, сильно зависящей от американской помощи, говорится в сюжете шведского телеканала SVT.
"Избрание Майка Джонсона — очень плохая новость для Украины", — сообщил американский корреспондент SVT Фуад Юсефи. Как напоминает телеканал, США внесли крупнейший вклад в поддержку Киева, при этом после избрания Джонсона "обострилась тревога" из-за того, что помощь со стороны США ослабнет или иссякнет вовсе.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Байден обсудил с новым спикером Джонсоном помощь Израилю и Украине
26 октября, 23:25
"Дело в том, что в США назрели политические разногласия насчет дальнейшей поддержки Украины", - указывает SVT. Конфликт на Украине уже привел к расколу в Республиканской партии, и "брешь продолжает шириться".
Спикер палаты представителей играет важнейшую роль и нередко считается "самой властной фигурой в конгрессе", поскольку сенат слабее контролируется сверху.
По словам корреспондента SVT на Украине Элин Йонссон, новость о новом спикере "принесла Украине огромную тревогу". Йонссон рассказала, что что многие украинцы "очень пристально" следят за внутренней политикой в США. "Это потому, что они слишком хорошо себе представляют, что будет, если поддержка иссякнет", — предупредила она.
Новый спикер палаты представителей в последнее время известен своей скептической позицией относительно выделения новых средств на нужды Украины, хотя в первые месяцы специальной военной операции был одним из наиболее ярых сторонников оказания такой помощи, писала газета Hill.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов  - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
В Киеве надеются на помощь США и после избрания нового спикера
26 октября, 17:32
 
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