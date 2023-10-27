https://ria.ru/20231027/uglevodorody-1905503519.html

Сто пятьдесят долларов за бочку: Запад исполнит мечту Ближнего Востока

Сто пятьдесят долларов за бочку: Запад исполнит мечту Ближнего Востока - РИА Новости, 27.10.2023

Сто пятьдесят долларов за бочку: Запад исполнит мечту Ближнего Востока

Арабо-израильский конфликт замер в точке напряженной неопределенности, и чем дольше Тель-Авив медлит с началом наземной операции, продолжая утюжить кварталы... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T08:00

2023-10-27T08:00

2023-10-27T08:04

аналитика

экономика

израиль

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Арабо-израильский конфликт замер в точке напряженной неопределенности, и чем дольше Тель-Авив медлит с началом наземной операции, продолжая утюжить кварталы Газы всеми средствами ракетно-бомбового поражения, тем все более мрачные прогнозы делают экономисты.Американская CNBC тревожится за мировой рынок углеводородов, стабильности и относительно низкой волатильности которого угрожает не иллюзорный шанс, что в конфликт в самое ближайшее время могут включиться Соединенные Штаты и Иран. Естественно, что в случае, если американская армия и флот начнут активно помогать ЦАХАЛ, Тегеран и прочие мусульманские страны региона не останутся в стороне и будут помогать палестинцам, явно или в прокси-формате. Заокеанские мозговые центры, в частности консалтинговая компания Ernst & Young, при данном варианте развития событий прогнозируют резкое падение, а то и полную остановку перевалки нефти и сжиженного газа в районе Персидского залива, в Красном море, а также через Ормузский пролив и Суэцкий канал.Согласно предварительным расчетам, в случае даже частичного ограничения экспорта нефте- и газодобывающими странами Ближнего Востока мировые цены на нефть, которая попутно является базисом ценообразования для газа и угля, подскочат с текущих 90 до 150 долларов за баррель. Подобный скачок цен не просто повысит финансовую нагрузку на бюджеты ключевых покупателей, он приведет и к глобальной рецессии, при которой мировой ВВП снизится на полтора процента, что эквивалентно двум триллионам долларов. И это очень предварительный и весьма приблизительный прогноз.Нужно отметить, что у этих мрачных ожиданий есть весомые основания. За прошедшие с момента нападения ХАМАС на Израиль неполные три недели мировые цены на нефть подросли на шесть процентов и не демонстрируют никаких признаков возможного снижения.Как уже упоминалось выше, проблема здесь не ограничивается только ценой за бочку черного золота. Нефть на рынках не висит в вакууме, и ее стоимость традиционно напрямую влияет на стоимость природного газа и угля, только аналогичные колебания идут с определенной задержкой. Принято считать, что этот временной лаг для газа составляет в среднем три месяца, а для угля — полгода. Соответственно, если через условную неделю Израиль при поддержке американской морской авиации начнет зачищать Газу, а Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Оман и Иран введут даже частичные ограничения на экспорт нефти, к новому году в небо также улетят цены на газ, а к весне энергетические марки угля будут продавать по чайной ложке и по цене алмазного порошка.С этими выводами полностью согласны аналитики из британской Economist Intelligence Unit, составляющей экономические прогнозы на среднесрочную перспективу. Британцы в качестве негативного фактора указывают тотальный провал Вашингтона в переговорах с ближневосточными странами — участницами ОПЕК. Последние открыто сотрудничают с Россией и уже более полугода категорически отказываются увеличивать добычу, как того очень хотелось бы американцам, кряхтящим под прессом внепланово высоких внутренних цен на топливо.Вопрос этот не только экономический. Ценник на заправках является темой ярого недовольства не только в России. В Штатах, где он ничуть не менее актуален, рассерженные автовладельцы могут внести внезапные коррективы в результаты надвигающихся президентских выборов.Вообще, вокруг крохотной полоски Газы в тугой клубок сплелись интересы такого множества стран, что даже и перечислить затруднительно. Пока все гадали, действительно ли готовы ввязаться в общий замес американские и британские корабельные группы, в эту какофонию вписалась турецкая флейта.Реджеп Эрдоган еще выше поднял ставки, сделав сразу три заявления. Во-первых, он отказался признавать ХАМАС террористами, назвав их борцами за освобождение Палестины. Во-вторых, официально отменил свой визит в Израиль, то есть хрупкий мост, давно наводимый в рамках нормализации отношений между Анкарой и Тель-Авивом, рухнул. В-третьих, Турция на неопределенный срок заморозила все двусторонние энергетические проекты, соответственно, новый газопровод в Европу в обозримом будущем можно не ждать, как и развития добычных проектов на шельфе.Турцию, хоть она и является членом НАТО, чуть ли не полвека маринуют в прихожей Европы, давая крайне туманные обещания по вступлению в ЕС. Помимо мощнейшего козыря в лице миллионов мигрантов, которым Анкара уже массово открывала проход на Запад в пору сирийского кризиса, у турок есть большое стремление и возможности. В виде желания стать главным газовым хабом Старого Света и трубы "Турецкого потока", к которой Москва готова добавить еще одну. Вопрос только в европейском рынке сбыта, но Брюссель пока упирается, рассчитывая на альтернативные каналы импорта, число которых в ближайшие дни может радикально сократиться.Естественно, что это очень поверхностный анализ, сделанный самыми грубыми и размашистыми мазками, но теперь, надеемся, многим станет понятнее, почему госсекретарь США Энтони Блинкен носится как наскипидаренный по Ближнему Востоку, пытаясь хоть немного развести сгущающиеся грозовые тучи.

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https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

https://ria.ru/20231020/bayden-1903987340.html

https://ria.ru/20231017/uroki-1903205319.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, экономика, израиль, иран, энтони блинкен, хамас, ernst & young, опек, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году