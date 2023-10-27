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США нанесли удары по объектам КСИР в Сирии - РИА Новости, 27.10.2023
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07:02 27.10.2023 (обновлено: 07:15 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/udary-1905541694.html
США нанесли удары по объектам КСИР в Сирии
США нанесли удары по объектам КСИР в Сирии - РИА Новости, 27.10.2023
США нанесли удары по объектам КСИР в Сирии
США нанесли удары по двум объектам в Сирии, которые использовались Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и проиранскими группами, заявил шеф Пентагона... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T07:02
2023-10-27T07:15
в мире
израиль
ллойд остин
хосейн амир абдоллахиан
f-16
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. США нанесли удары по двум объектам в Сирии, которые использовались Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и проиранскими группами, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин."По приказу президента Байдена силы США провели удар в рамках самообороны по двум объектам на западе Сирии, которые использовались КСИР и связанными с ним группировками", - говорится в заявлении Остина.По информации агентства Рейтер, удары наносили истребители F-16, их цель стали склады с оружием и боеприпасамиКак утверждают в Пентагоне, атака не связана с палестино-израильским конфликтом, она стала ответом на на нападения на граждан США в Ираке и Сирии, которые начались 17 октября, в результате чего погиб один контрактник, работавший на Пентагон, еще 21 боец получил легкие ранения.Пламя не пощадит никогоНакануне глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, обращаясь к государственным деятелям США, предупредил, что если массовые убийства в секторе Газа не прекратятся, пламя конфликта не пощадит никого.Абдоллахиан также заявил, что Соединенные Штаты являются непосредственным участником палестино-израильском конфликта, оказывая финансовую и военную поддержку Тель-Авиву.Обострение ситуации на Ближнем ВостокеУтром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В постоянном представительстве Исламской Республики в ООН сообщили РИА Новости, что Вооруженные силы страны не станут вступать в бой в случае начала наземной операции Израиля в секторе Газе, если ЦАХАЛ не атакует иранскую территорию.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231026/udar-1905504928.html
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в мире, израиль, ллойд остин, хосейн амир абдоллахиан, f-16, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ллойд Остин, Хосейн Амир Абдоллахиан, F-16, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США нанесли удары по объектам КСИР в Сирии

Байден приказал ответить на атаки на ВС США ударами по объектам Ирана в Сирии

© Фото : U.S. Air National Guard /Tech. Sgt. Megan FloydИстребитель F-16 ВВС Национальной гвардии США прибыл в зону палестино-израильского конфликта
Истребитель F-16 ВВС Национальной гвардии США прибыл в зону палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© Фото : U.S. Air National Guard /Tech. Sgt. Megan Floyd
Истребитель F-16 ВВС Национальной гвардии США прибыл в зону палестино-израильского конфликта
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. США нанесли удары по двум объектам в Сирии, которые использовались Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и проиранскими группами, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
«
"По приказу президента Байдена силы США провели удар в рамках самообороны по двум объектам на западе Сирии, которые использовались КСИР и связанными с ним группировками", - говорится в заявлении Остина.
По информации агентства Рейтер, удары наносили истребители F-16, их цель стали склады с оружием и боеприпасами
Как утверждают в Пентагоне, атака не связана с палестино-израильским конфликтом, она стала ответом на на нападения на граждан США в Ираке и Сирии, которые начались 17 октября, в результате чего погиб один контрактник, работавший на Пентагон, еще 21 боец получил легкие ранения.
Американская ударная авианосная группа - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
"Навалятся все". В США раскрыли, с чего Вашингтон начнет третью мировую
26 октября, 21:23

Пламя не пощадит никого

Накануне глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, обращаясь к государственным деятелям США, предупредил, что если массовые убийства в секторе Газа не прекратятся, пламя конфликта не пощадит никого.
Абдоллахиан также заявил, что Соединенные Штаты являются непосредственным участником палестино-израильском конфликта, оказывая финансовую и военную поддержку Тель-Авиву.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке

Утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
В постоянном представительстве Исламской Республики в ООН сообщили РИА Новости, что Вооруженные силы страны не станут вступать в бой в случае начала наземной операции Израиля в секторе Газе, если ЦАХАЛ не атакует иранскую территорию.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
"Идет кампания": в США заявили о подготовке к нападению на Иран
26 октября, 04:53
 
В миреИзраильЛлойд ОстинХосейн Амир АбдоллахианF-16Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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