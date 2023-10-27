https://ria.ru/20231027/udary-1905541694.html

США нанесли удары по объектам КСИР в Сирии

США нанесли удары по объектам КСИР в Сирии - РИА Новости, 27.10.2023

США нанесли удары по объектам КСИР в Сирии

США нанесли удары по двум объектам в Сирии, которые использовались Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и проиранскими группами, заявил шеф Пентагона... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T07:02

2023-10-27T07:02

2023-10-27T07:15

в мире

израиль

ллойд остин

хосейн амир абдоллахиан

f-16

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. США нанесли удары по двум объектам в Сирии, которые использовались Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и проиранскими группами, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин."По приказу президента Байдена силы США провели удар в рамках самообороны по двум объектам на западе Сирии, которые использовались КСИР и связанными с ним группировками", - говорится в заявлении Остина.По информации агентства Рейтер, удары наносили истребители F-16, их цель стали склады с оружием и боеприпасамиКак утверждают в Пентагоне, атака не связана с палестино-израильским конфликтом, она стала ответом на на нападения на граждан США в Ираке и Сирии, которые начались 17 октября, в результате чего погиб один контрактник, работавший на Пентагон, еще 21 боец получил легкие ранения.Пламя не пощадит никогоНакануне глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, обращаясь к государственным деятелям США, предупредил, что если массовые убийства в секторе Газа не прекратятся, пламя конфликта не пощадит никого.Абдоллахиан также заявил, что Соединенные Штаты являются непосредственным участником палестино-израильском конфликта, оказывая финансовую и военную поддержку Тель-Авиву.Обострение ситуации на Ближнем ВостокеУтром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В постоянном представительстве Исламской Республики в ООН сообщили РИА Новости, что Вооруженные силы страны не станут вступать в бой в случае начала наземной операции Израиля в секторе Газе, если ЦАХАЛ не атакует иранскую территорию.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231026/udar-1905504928.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, израиль, ллойд остин, хосейн амир абдоллахиан, f-16, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году