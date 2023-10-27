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ВСУ нанесли три удара из HIMARS по запорожскому селу Сладководное - РИА Новости, 27.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:14 27.10.2023 (обновлено: 12:20 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/udar-1905597000.html
ВСУ нанесли три удара из HIMARS по запорожскому селу Сладководное
ВСУ нанесли три удара из HIMARS по запорожскому селу Сладководное - РИА Новости, 27.10.2023
ВСУ нанесли три удара из HIMARS по запорожскому селу Сладководное
Украинские войска нанесли три ракетных удара из HIMARS по селу Сладководное Запорожской области, разрушен дом культуры, повреждены частные дома, сообщил... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T12:14
2023-10-27T12:20
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
евгений балицкий
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Украинские войска нанесли три ракетных удара из HIMARS по селу Сладководное Запорожской области, разрушен дом культуры, повреждены частные дома, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."Вооруженные формирования Украины нанесли три ракетных удара из РСЗО HIMARS по селу Сладководное Розовского района Запорожской области. Разрушения получили дом культуры и прилегающая территория. Частично повреждены частные дома, расположенные вблизи", - написал Балицкий.По его словам, пострадавших нет, так как ДК сейчас пустует."В очередной раз наблюдаем хаотичные действия нацистского режима, который целями выбирает исключительно гражданскую инфраструктуру. Ракеты стоимостью каждая более пяти миллионов гривен направляются на уничтожение домов культуры, больниц, школ", - подчеркнул губернатор.По его словам, на месте работает комиссия по ликвидации последствий удара и восстановлению инфраструктуры. Владельцам пострадавших домовладений окажут помощь.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, евгений балицкий, украина
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Евгений Балицкий, Украина
ВСУ нанесли три удара из HIMARS по запорожскому селу Сладководное

Балицкий: при ударе ВСУ по селу Сладководное из HIMARS разрушен Дом культуры

© Фото : пресс-служба губернатора Запорожской областиПоследствия удара ВСУ по селу Сладководное Розовского района Запорожской области
Последствия удара ВСУ по селу Сладководное Розовского района Запорожской области - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Запорожской области
Последствия удара ВСУ по селу Сладководное Розовского района Запорожской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Украинские войска нанесли три ракетных удара из HIMARS по селу Сладководное Запорожской области, разрушен дом культуры, повреждены частные дома, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
"Вооруженные формирования Украины нанесли три ракетных удара из РСЗО HIMARS по селу Сладководное Розовского района Запорожской области. Разрушения получили дом культуры и прилегающая территория. Частично повреждены частные дома, расположенные вблизи", - написал Балицкий.
По его словам, пострадавших нет, так как ДК сейчас пустует.
"В очередной раз наблюдаем хаотичные действия нацистского режима, который целями выбирает исключительно гражданскую инфраструктуру. Ракеты стоимостью каждая более пяти миллионов гривен направляются на уничтожение домов культуры, больниц, школ", - подчеркнул губернатор.
По его словам, на месте работает комиссия по ликвидации последствий удара и восстановлению инфраструктуры. Владельцам пострадавших домовладений окажут помощь.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныЕвгений БалицкийУкраина
 
 
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