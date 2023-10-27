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В Иране начались масштабные учения сухопутных войск - РИА Новости, 27.10.2023
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16:01 27.10.2023 (обновлено: 16:43 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/ucheniya-1905671463.html
В Иране начались масштабные учения сухопутных войск
В Иране начались масштабные учения сухопутных войск - РИА Новости, 27.10.2023
В Иране начались масштабные учения сухопутных войск
Сухопутные войска Ирана начали двухдневные учения "Эктэдар 1402" ("Мощь 2023") с участием различных соединений, заявил агентству Fars бригадный генерал армии... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T16:01
2023-10-27T16:43
иран
в мире
исфахан
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Сухопутные войска Ирана начали двухдневные учения "Эктэдар 1402" ("Мощь 2023") с участием различных соединений, заявил агентству Fars бригадный генерал армии республики Карим Чашак."Сухопутные силы армии Исламской Республики Иран начали учения "Эктэдар 1402", в которых примут участие различные бронетанковые, пехотные, мобильные штурмовые бригады, силы быстрого реагирования ракетных, вертолетных войск, беспилотных отрядов, инженерные войска и прочие элементы поддержки (ведения военных действий. — Прим. ред.)", — приводит его слова агентство. Учения проходят в районе Насрабада, недалеко от города Исфахан, расположенного в центральной части страны. Планируется, что военные из семи иранских провинций преодолеют 1100 километров. По словам генерала, цель учений — повышение боеспособности и боеготовности сухопутных войск и повышения уровня сдерживания возможных угроз. Одной из особенностей этих учений Чашак назвал количество задействованных вертолетов — их будет более 200. Маневры проводятся на фоне обострения конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС. При этом Тель-Авив опасается, что Тегеран или его союзники в регионе могут вмешаться в боевые действия. Власти Израиля предостерегают исламскую республику от такого шага.
https://ria.ru/20231026/iran-1905428195.html
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иран, в мире, исфахан
Иран, В мире, Исфахан
В Иране начались масштабные учения сухопутных войск

Сухопутные силы армии Ирана начали масштабные учения "Эктэдар 1402"

© AP Photo / Mehr News Agency/Majid AsgaripourВоеннослужащие иранской армии во время учений
Военнослужащие иранской армии во время учений - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© AP Photo / Mehr News Agency/Majid Asgaripour
Военнослужащие иранской армии во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Сухопутные войска Ирана начали двухдневные учения "Эктэдар 1402" ("Мощь 2023") с участием различных соединений, заявил агентству Fars бригадный генерал армии республики Карим Чашак.
"Сухопутные силы армии Исламской Республики Иран начали учения "Эктэдар 1402", в которых примут участие различные бронетанковые, пехотные, мобильные штурмовые бригады, силы быстрого реагирования ракетных, вертолетных войск, беспилотных отрядов, инженерные войска и прочие элементы поддержки (ведения военных действий. — Прим. ред.)", — приводит его слова агентство.
Учения проходят в районе Насрабада, недалеко от города Исфахан, расположенного в центральной части страны.
Планируется, что военные из семи иранских провинций преодолеют 1100 километров. По словам генерала, цель учений — повышение боеспособности и боеготовности сухопутных войск и повышения уровня сдерживания возможных угроз.
Одной из особенностей этих учений Чашак назвал количество задействованных вертолетов — их будет более 200.
Маневры проводятся на фоне обострения конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС. При этом Тель-Авив опасается, что Тегеран или его союзники в регионе могут вмешаться в боевые действия. Власти Израиля предостерегают исламскую республику от такого шага.
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