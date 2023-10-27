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В Иране начались масштабные учения сухопутных войск
В Иране начались масштабные учения сухопутных войск - РИА Новости, 27.10.2023
В Иране начались масштабные учения сухопутных войск
Сухопутные войска Ирана начали двухдневные учения "Эктэдар 1402" ("Мощь 2023") с участием различных соединений, заявил агентству Fars бригадный генерал армии... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T16:01
2023-10-27T16:01
2023-10-27T16:43
иран
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исфахан
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Сухопутные войска Ирана начали двухдневные учения "Эктэдар 1402" ("Мощь 2023") с участием различных соединений, заявил агентству Fars бригадный генерал армии республики Карим Чашак."Сухопутные силы армии Исламской Республики Иран начали учения "Эктэдар 1402", в которых примут участие различные бронетанковые, пехотные, мобильные штурмовые бригады, силы быстрого реагирования ракетных, вертолетных войск, беспилотных отрядов, инженерные войска и прочие элементы поддержки (ведения военных действий. — Прим. ред.)", — приводит его слова агентство. Учения проходят в районе Насрабада, недалеко от города Исфахан, расположенного в центральной части страны. Планируется, что военные из семи иранских провинций преодолеют 1100 километров. По словам генерала, цель учений — повышение боеспособности и боеготовности сухопутных войск и повышения уровня сдерживания возможных угроз. Одной из особенностей этих учений Чашак назвал количество задействованных вертолетов — их будет более 200. Маневры проводятся на фоне обострения конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС. При этом Тель-Авив опасается, что Тегеран или его союзники в регионе могут вмешаться в боевые действия. Власти Израиля предостерегают исламскую республику от такого шага.
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иран, в мире, исфахан
В Иране начались масштабные учения сухопутных войск
Сухопутные силы армии Ирана начали масштабные учения "Эктэдар 1402"
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.
Сухопутные войска Ирана начали двухдневные учения "Эктэдар 1402" ("Мощь 2023") с участием различных соединений, заявил агентству Fars
бригадный генерал армии республики Карим Чашак.
"Сухопутные силы армии Исламской Республики Иран начали учения "Эктэдар 1402", в которых примут участие различные бронетанковые, пехотные, мобильные штурмовые бригады, силы быстрого реагирования ракетных, вертолетных войск, беспилотных отрядов, инженерные войска и прочие элементы поддержки (ведения военных действий. — Прим. ред.)", — приводит его слова агентство.
Учения проходят в районе Насрабада, недалеко от города Исфахан
, расположенного в центральной части страны.
Планируется, что военные из семи иранских провинций преодолеют 1100 километров. По словам генерала, цель учений — повышение боеспособности и боеготовности сухопутных войск и повышения уровня сдерживания возможных угроз.
Одной из особенностей этих учений Чашак назвал количество задействованных вертолетов — их будет более 200.
Маневры проводятся на фоне обострения конфликта между Израилем
и палестинским движением ХАМАС
. При этом Тель-Авив
опасается, что Тегеран
или его союзники в регионе могут вмешаться в боевые действия. Власти Израиля предостерегают исламскую республику от такого шага.
Страны Запада обеспокоились усилением военного влияния Ирана, сообщили СМИ