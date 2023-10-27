https://ria.ru/20231027/turistka-1905530764.html

Польская туристка приехала в Египет и попала в "русский котел"

Польская туристка приехала в Египет и попала в "русский котел" - РИА Новости, 27.10.2023

Польская туристка приехала в Египет и попала в "русский котел"

Жительница Польши по имени Эмилия рассказала о впечатлениях от поездки в египетский Шарм-эль-Шейх, пожаловавшись на большое количество россиян и ориентированный РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T01:22

2023-10-27T01:22

2023-10-27T11:01

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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Жительница Польши по имени Эмилия рассказала о впечатлениях от поездки в египетский Шарм-эль-Шейх, пожаловавшись на большое количество россиян и ориентированный на них сервис, письмо с ее впечатлениями от отдыха опубликовал портал Onet.По словам женщины, "русское влияние" в Египте заметно уже в аэропорту: в зале прилета в основном слышалась русская речь, а на выходе стояло множество представителей туроператоров с табличками на русском.Эмилия выразила возмущение, что при заселении в отель ее и всю группу ее соотечественников приняли за россиян, несмотря на польские паспорта, также им выдали конверты со справочной информацией об отеле – все на русском языке. "Тогда я сломалась. Я сказала, что не понимаю эти иероглифы и попросила английскую версию", - рассказала туристка.В целом проживание в отеле оказалось "на удивление тихим", а персонал, который каждый раз пытался заговорить с ней по-русски, "сразу же извинялся и переходил на английский", отметила она. "Тем не менее, во время моего египетского отдыха мне пришлось жить среди русских", - пожаловалась Эмилия.Также полячка рассказала, как отказалась от селфи с двумя россиянами, которые подошли к ней в курортной зоне. Туристка, по ее утверждению, заявила, что "не хочет иметь с ними ничего общего", так как они "агрессоры". По словам Эмилию, ее высказывания удивили россиян, указавших, что они "за мир" и против Польши ничего не имеют.Также она пожаловалась на местные бары, где "на квадратный метр приходилось десять русских". "Звучала русская музыка, они пели, смеялись и прекрасно проводили время. Тогда я поняла, что нет места, куда я могла бы пойти и не слышать этот язык", - возмутилась Эмилия.

https://ria.ru/20231019/egipet-1903674733.html

https://ria.ru/20230619/turistka-1879046524.html

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