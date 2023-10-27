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Турчак призвал Мишустина поддержать идею автопродления паспортов бойцов СВО - РИА Новости, 27.10.2023
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11:16 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/turchak-1905579123.html
Турчак призвал Мишустина поддержать идею автопродления паспортов бойцов СВО
Турчак призвал Мишустина поддержать идею автопродления паспортов бойцов СВО - РИА Новости, 27.10.2023
Турчак призвал Мишустина поддержать идею автопродления паспортов бойцов СВО
Руководитель рабочей группы по СВО, первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил в своем Telegram-канале, что... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T11:16
2023-10-27T11:16
общество
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Руководитель рабочей группы по СВО, первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил в своем Telegram-канале, что попросил главу кабмина Михаила Мишустина поддержать инициативу группы об автоматическом продлении паспортов бойцов. "Обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой поддержать инициативу рабочей группы по СВО об автоматическом продлении паспортов участников спецоперации", - написал Турчак. Он рассказал о частых ситуациях, когда у бойцов на передовой истек или истекает срок действия паспорта. "Поменять его в установленном порядке возможности нет. Но есть реальный шанс получить штраф за его несвоевременную замену (от 2-3 тысяч рублей до 5 тысяч для москвичей и петербуржцев). Срочникам паспорта выдают или заменяют по окончании срока службы. Но в положении о паспорте гражданина РФ ничего не говорится о других категориях военнослужащих", - отметил глава рабочей группы. Он подчеркнул, что сегодня уже есть опыт автоматического продления действия водительских прав и необходимо аналогичное решение по паспортам участников СВО.
https://ria.ru/20231025/reabilitatsiya-1905142208.html
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общество, россия, андрей турчак, михаил мишустин, совет федерации рф, единая россия
Общество, Россия, Андрей Турчак, Михаил Мишустин, Совет Федерации РФ, Единая Россия
Турчак призвал Мишустина поддержать идею автопродления паспортов бойцов СВО

Турчак попросил Мишустина поддержать инициативу о продлении паспортов бойцов СВО

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАндрей Турчак
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Андрей Турчак. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Руководитель рабочей группы по СВО, первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил в своем Telegram-канале, что попросил главу кабмина Михаила Мишустина поддержать инициативу группы об автоматическом продлении паспортов бойцов.
"Обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой поддержать инициативу рабочей группы по СВО об автоматическом продлении паспортов участников спецоперации", - написал Турчак.
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Он рассказал о частых ситуациях, когда у бойцов на передовой истек или истекает срок действия паспорта.
«
"Поменять его в установленном порядке возможности нет. Но есть реальный шанс получить штраф за его несвоевременную замену (от 2-3 тысяч рублей до 5 тысяч для москвичей и петербуржцев). Срочникам паспорта выдают или заменяют по окончании срока службы. Но в положении о паспорте гражданина РФ ничего не говорится о других категориях военнослужащих", - отметил глава рабочей группы.
Он подчеркнул, что сегодня уже есть опыт автоматического продления действия водительских прав и необходимо аналогичное решение по паспортам участников СВО.
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