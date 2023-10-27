https://ria.ru/20231027/turchak-1905579123.html

Турчак призвал Мишустина поддержать идею автопродления паспортов бойцов СВО

Турчак призвал Мишустина поддержать идею автопродления паспортов бойцов СВО - РИА Новости, 27.10.2023

Турчак призвал Мишустина поддержать идею автопродления паспортов бойцов СВО

Руководитель рабочей группы по СВО, первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил в своем Telegram-канале, что... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T11:16

2023-10-27T11:16

2023-10-27T11:16

общество

россия

андрей турчак

михаил мишустин

совет федерации рф

единая россия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Руководитель рабочей группы по СВО, первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил в своем Telegram-канале, что попросил главу кабмина Михаила Мишустина поддержать инициативу группы об автоматическом продлении паспортов бойцов. "Обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой поддержать инициативу рабочей группы по СВО об автоматическом продлении паспортов участников спецоперации", - написал Турчак. Он рассказал о частых ситуациях, когда у бойцов на передовой истек или истекает срок действия паспорта. "Поменять его в установленном порядке возможности нет. Но есть реальный шанс получить штраф за его несвоевременную замену (от 2-3 тысяч рублей до 5 тысяч для москвичей и петербуржцев). Срочникам паспорта выдают или заменяют по окончании срока службы. Но в положении о паспорте гражданина РФ ничего не говорится о других категориях военнослужащих", - отметил глава рабочей группы. Он подчеркнул, что сегодня уже есть опыт автоматического продления действия водительских прав и необходимо аналогичное решение по паспортам участников СВО.

https://ria.ru/20231025/reabilitatsiya-1905142208.html

https://ria.ru/20231026/svo-1905344724.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, андрей турчак, михаил мишустин, совет федерации рф, единая россия