https://ria.ru/20231027/tseny-1905726248.html
В ЕС признали, что цены на энергоносители остаются слишком высокими
В ЕС признали, что цены на энергоносители остаются слишком высокими - РИА Новости, 27.10.2023
В ЕС признали, что цены на энергоносители остаются слишком высокими
Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе признали, что, несмотря на все усилия, цены на энергоносители в Европе остаются слишком высокими, заявил глава Евросовета Шарль... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T19:57
2023-10-27T19:57
2023-10-27T19:57
россия
брюссель
европа
шарль мишель
евросоюз
евросовет
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БРЮССЕЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе признали, что, несмотря на все усилия, цены на энергоносители в Европе остаются слишком высокими, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. "Был достигнут значительный прогресс (снижение зависимости ЕС от энергоносителей из России – ред.) с начала войны России против Украины, тем не менее, как подчеркнули многие коллеги, сегодня цены на энергию иногда в четыре раза выше, чем у наших конкурентов. Это влияет на наши малые, средние и крупные предприятия", - констатировал он.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, брюссель, европа, шарль мишель, евросоюз, евросовет
Россия, Брюссель, Европа, Шарль Мишель, Евросоюз, Евросовет
В ЕС признали, что цены на энергоносители остаются слишком высокими
Мишель по итогам саммита: цены на энергоносители в ЕС остаются слишком высокими