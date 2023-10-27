Рейтинг@Mail.ru
В ЕС признали, что цены на энергоносители остаются слишком высокими - РИА Новости, 27.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:57 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/tseny-1905726248.html
В ЕС признали, что цены на энергоносители остаются слишком высокими
В ЕС признали, что цены на энергоносители остаются слишком высокими - РИА Новости, 27.10.2023
В ЕС признали, что цены на энергоносители остаются слишком высокими
Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе признали, что, несмотря на все усилия, цены на энергоносители в Европе остаются слишком высокими, заявил глава Евросовета Шарль... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T19:57
2023-10-27T19:57
россия
брюссель
европа
шарль мишель
евросоюз
евросовет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150422/70/1504227058_0:399:4290:2812_1920x0_80_0_0_7530af7493e8f05f42e12a2ff51eedeb.jpg
БРЮССЕЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе признали, что, несмотря на все усилия, цены на энергоносители в Европе остаются слишком высокими, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. "Был достигнут значительный прогресс (снижение зависимости ЕС от энергоносителей из России – ред.) с начала войны России против Украины, тем не менее, как подчеркнули многие коллеги, сегодня цены на энергию иногда в четыре раза выше, чем у наших конкурентов. Это влияет на наши малые, средние и крупные предприятия", - констатировал он.
https://ria.ru/20231027/byudzhet-1905685336.html
россия
брюссель
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150422/70/1504227058_5:0:4286:3211_1920x0_80_0_0_24854661fbe354532e9f4bc77c80f6b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, брюссель, европа, шарль мишель, евросоюз, евросовет
Россия, Брюссель, Европа, Шарль Мишель, Евросоюз, Евросовет
В ЕС признали, что цены на энергоносители остаются слишком высокими

Мишель по итогам саммита: цены на энергоносители в ЕС остаются слишком высокими

© AP Photo / ﻿﻿Michael Probst, FileФлаги ЕС
Флаги ЕС - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© AP Photo / ﻿﻿Michael Probst, File
Флаги ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе признали, что, несмотря на все усилия, цены на энергоносители в Европе остаются слишком высокими, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
«
"Был достигнут значительный прогресс (снижение зависимости ЕС от энергоносителей из России – ред.) с начала войны России против Украины, тем не менее, как подчеркнули многие коллеги, сегодня цены на энергию иногда в четыре раза выше, чем у наших конкурентов. Это влияет на наши малые, средние и крупные предприятия", - констатировал он.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Шольц заявил о необходимости изменения приоритетов в бюджете Евросоюза
Вчера, 16:48
 
РоссияБрюссельЕвропаШарль МишельЕвросоюзЕвросовет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала