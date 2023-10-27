https://ria.ru/20231027/tseny-1905726248.html

В ЕС признали, что цены на энергоносители остаются слишком высокими

В ЕС признали, что цены на энергоносители остаются слишком высокими - РИА Новости, 27.10.2023

В ЕС признали, что цены на энергоносители остаются слишком высокими

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе признали, что, несмотря на все усилия, цены на энергоносители в Европе остаются слишком высокими, заявил глава Евросовета Шарль... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T19:57

2023-10-27T19:57

2023-10-27T19:57

россия

брюссель

европа

шарль мишель

евросоюз

евросовет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150422/70/1504227058_0:399:4290:2812_1920x0_80_0_0_7530af7493e8f05f42e12a2ff51eedeb.jpg

БРЮССЕЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе признали, что, несмотря на все усилия, цены на энергоносители в Европе остаются слишком высокими, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. "Был достигнут значительный прогресс (снижение зависимости ЕС от энергоносителей из России – ред.) с начала войны России против Украины, тем не менее, как подчеркнули многие коллеги, сегодня цены на энергию иногда в четыре раза выше, чем у наших конкурентов. Это влияет на наши малые, средние и крупные предприятия", - констатировал он.

https://ria.ru/20231027/byudzhet-1905685336.html

россия

брюссель

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, брюссель, европа, шарль мишель, евросоюз, евросовет