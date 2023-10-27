https://ria.ru/20231027/tsb-1905667574.html

В ЦБ пообещали более публично обсуждать дизайн новых купюр

В ЦБ пообещали более публично обсуждать дизайн новых купюр - РИА Новости, 27.10.2023

В ЦБ пообещали более публично обсуждать дизайн новых купюр

Банк России планирует в будущем более публично обсуждать дизайн новых купюр, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T15:48

2023-10-27T15:48

2023-10-27T17:02

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Банк России планирует в будущем более публично обсуждать дизайн новых купюр, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу.Ранее в октябре Банк России представил новые банкноты: купюры в 1 тысячу и 5 тысяч рублей. Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны - Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне отображены Музей археологии и этнографии в Уфе, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, а также Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, который расположен в здании бывшей дворцовой церкви.Позднее регулятор принял решение доработать дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей и остановить ее выпуск. Дело в том, что на банкноте было изображено храмовое здание Казанского кремля без креста. На храме, который был разграблен в советское время и отремонтирован в начале нулевых, он до сих пор не установлен. Изображение на купюре храма без креста рядом с башней Сююмбике, на которой установлен полумесяц (один из символов ислама), вызвало резонанс. Источник в Московской патриархии, комментируя это, рассказал РИА Новости, что в РПЦ "вызывают неприятие" изображения православных храмов без крестов.Глава ЦБ отметила, что регулятор планирует немного поменять процедуру обсуждения дизайна банкнот. "Думаю, что будем расширять участие экспертных групп и, может быть, более публично обсуждать возможный дизайн", - заключила Набиуллина.

https://ria.ru/20231018/banknota-1903693914.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина