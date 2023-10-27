https://ria.ru/20231027/tsb-1905657449.html

ЦБ повысил оценку нейтральной ключевой ставки

ЦБ повысил оценку нейтральной ключевой ставки - РИА Новости, 27.10.2023

ЦБ повысил оценку нейтральной ключевой ставки

Центробанк России повысил оценку нейтральной ключевой ставки до 6-7%, сообщила его председатель Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T15:12

2023-10-27T15:12

2023-10-27T15:21

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Центробанк России повысил оценку нейтральной ключевой ставки до 6-7%, сообщила его председатель Эльвира Набиуллина."Поскольку в целом бюджетная политика ближайших лет будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее, мы повысили и оценку нашего уровня нейтральной ключевой ставки до 6-7%. То есть при прочих равных нам необходима более высокая ключевая ставка, чтобы обеспечить ценовую стабильность", - сказала Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

https://ria.ru/20231027/vvp-1905645594.html

россия

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина