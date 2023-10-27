https://ria.ru/20231027/tsb-1905657449.html
ЦБ повысил оценку нейтральной ключевой ставки
ЦБ повысил оценку нейтральной ключевой ставки - РИА Новости, 27.10.2023
ЦБ повысил оценку нейтральной ключевой ставки
Центробанк России повысил оценку нейтральной ключевой ставки до 6-7%, сообщила его председатель Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T15:12
2023-10-27T15:12
2023-10-27T15:21
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902238414_0:0:3414:1921_1920x0_80_0_0_e73131dae3b71d13f59751b8497c6f6f.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Центробанк России повысил оценку нейтральной ключевой ставки до 6-7%, сообщила его председатель Эльвира Набиуллина."Поскольку в целом бюджетная политика ближайших лет будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее, мы повысили и оценку нашего уровня нейтральной ключевой ставки до 6-7%. То есть при прочих равных нам необходима более высокая ключевая ставка, чтобы обеспечить ценовую стабильность", - сказала Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.
https://ria.ru/20231027/vvp-1905645594.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902238414_253:0:2982:2047_1920x0_80_0_0_9c1160b5c63a7ee0da434df6e4654e7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
ЦБ повысил оценку нейтральной ключевой ставки
Банк России повысил оценку нейтральной ключевой ставки до 6-7 процентов