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ЦБ повысил оценку нейтральной ключевой ставки - РИА Новости, 27.10.2023
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15:12 27.10.2023 (обновлено: 15:21 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/tsb-1905657449.html
ЦБ повысил оценку нейтральной ключевой ставки
ЦБ повысил оценку нейтральной ключевой ставки - РИА Новости, 27.10.2023
ЦБ повысил оценку нейтральной ключевой ставки
Центробанк России повысил оценку нейтральной ключевой ставки до 6-7%, сообщила его председатель Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T15:12
2023-10-27T15:21
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Центробанк России повысил оценку нейтральной ключевой ставки до 6-7%, сообщила его председатель Эльвира Набиуллина."Поскольку в целом бюджетная политика ближайших лет будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее, мы повысили и оценку нашего уровня нейтральной ключевой ставки до 6-7%. То есть при прочих равных нам необходима более высокая ключевая ставка, чтобы обеспечить ценовую стабильность", - сказала Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
ЦБ повысил оценку нейтральной ключевой ставки

Банк России повысил оценку нейтральной ключевой ставки до 6-7 процентов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Центробанк России повысил оценку нейтральной ключевой ставки до 6-7%, сообщила его председатель Эльвира Набиуллина.
«
"Поскольку в целом бюджетная политика ближайших лет будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее, мы повысили и оценку нашего уровня нейтральной ключевой ставки до 6-7%. То есть при прочих равных нам необходима более высокая ключевая ставка, чтобы обеспечить ценовую стабильность", - сказала Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
ЦБ повысил прогноз роста ВВП России до 2,2-2,7 процента
Вчера, 14:29
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира Набиуллина
 
 
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