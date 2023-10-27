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ЦБ повысил ключевую ставку до 15%
ЦБ повысил ключевую ставку до 15% - РИА Новости, 27.10.2023
ЦБ повысил ключевую ставку до 15%
Банк России повысил ключевую ставку на два процентных пункта — до 15% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T13:31
2023-10-27T13:31
2023-10-27T16:24
экономика
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Банк России повысил ключевую ставку на два процентных пункта — до 15% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора."Текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий", — объяснил ЦБ причину повышения.В банке отметили, что рост внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, сохраняются высокие темпы кредитования. В таких условиях требуется ужесточение кредитно-денежной политики.Банк России начал повышать ставку с июля для борьбы с ускоряющейся инфляцией. Тогда ее увеличили на один процентный пункт. Уже в августе на фоне обвала курса рубля этот инструмент подняли на 3,5 процентного пункта, в сентябре добавили еще один — до 13% годовых.Инфляция пока слабо реагировала на ужесточение денежно-кредитной политики: по оценке Минэкономразвития на 23 октября, в годовом выражении она ускорилась до 6,59%.Опрошенные РИА Новости аналитики в основном ожидали, что Банк России на этом заседании повысит ставку на один процентный пункт.
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РИА Новости
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ повысил ключевую ставку до 15%
Банк России повысил ключевую ставку до 15% для борьбы с инфляцией
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.
Банк России повысил ключевую ставку на два процентных пункта — до 15% годовых, говорится в пресс-релизе
регулятора.
«
"Текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий", — объяснил ЦБ причину повышения.
Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам на неделю и под который готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.
В банке отметили, что рост внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, сохраняются высокие темпы кредитования. В таких условиях требуется ужесточение кредитно-денежной политики.
Банк России начал повышать ставку с июля для борьбы с ускоряющейся инфляцией. Тогда ее увеличили на один процентный пункт. Уже в августе на фоне обвала курса рубля этот инструмент подняли на 3,5 процентного пункта, в сентябре добавили еще один — до 13% годовых.
Инфляция пока слабо реагировала на ужесточение денежно-кредитной политики: по оценке Минэкономразвития
на 23 октября, в годовом выражении она ускорилась до 6,59%.
Опрошенные РИА Новости аналитики в основном ожидали, что Банк России на этом заседании повысит ставку на один процентный пункт.
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