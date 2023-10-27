https://ria.ru/20231027/tsb-1905618560.html

ЦБ повысил ключевую ставку до 15%

ЦБ повысил ключевую ставку до 15% - РИА Новости, 27.10.2023

ЦБ повысил ключевую ставку до 15%

Банк России повысил ключевую ставку на два процентных пункта — до 15% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T13:31

2023-10-27T13:31

2023-10-27T16:24

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Банк России повысил ключевую ставку на два процентных пункта — до 15% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора."Текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий", — объяснил ЦБ причину повышения.В банке отметили, что рост внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, сохраняются высокие темпы кредитования. В таких условиях требуется ужесточение кредитно-денежной политики.Банк России начал повышать ставку с июля для борьбы с ускоряющейся инфляцией. Тогда ее увеличили на один процентный пункт. Уже в августе на фоне обвала курса рубля этот инструмент подняли на 3,5 процентного пункта, в сентябре добавили еще один — до 13% годовых.Инфляция пока слабо реагировала на ужесточение денежно-кредитной политики: по оценке Минэкономразвития на 23 октября, в годовом выражении она ускорилась до 6,59%.Опрошенные РИА Новости аналитики в основном ожидали, что Банк России на этом заседании повысит ставку на один процентный пункт.

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)