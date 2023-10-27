Рейтинг@Mail.ru
ЦБ повысил ключевую ставку до 15% - РИА Новости, 27.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:31 27.10.2023 (обновлено: 16:24 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/tsb-1905618560.html
ЦБ повысил ключевую ставку до 15%
ЦБ повысил ключевую ставку до 15% - РИА Новости, 27.10.2023
ЦБ повысил ключевую ставку до 15%
Банк России повысил ключевую ставку на два процентных пункта — до 15% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T13:31
2023-10-27T16:24
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905619501_0:0:2737:1540_1920x0_80_0_0_a4f578c70db924d56b5f78582220049c.jpg
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Банк России повысил ключевую ставку на два процентных пункта — до 15% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.&quot;Текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий&quot;, — объяснил ЦБ причину повышения.В банке отметили, что рост внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, сохраняются высокие темпы кредитования. В таких условиях требуется ужесточение кредитно-денежной политики.Банк России начал повышать ставку с июля для борьбы с ускоряющейся инфляцией. Тогда ее увеличили на один процентный пункт. Уже в августе на фоне обвала курса рубля этот инструмент подняли на 3,5 процентного пункта, в сентябре добавили еще один — до 13% годовых.Инфляция пока слабо реагировала на ужесточение денежно-кредитной политики: по оценке Минэкономразвития на 23 октября, в годовом выражении она ускорилась до 6,59%.Опрошенные РИА Новости аналитики в основном ожидали, что Банк России на этом заседании повысит ставку на один процентный пункт.
https://ria.ru/20231026/vtb-1905333122.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905619501_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_66f89c03e02bde61fcb44c6b4b512ab3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ повысил ключевую ставку до 15%

Банк России повысил ключевую ставку до 15% для борьбы с инфляцией

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Банк России повысил ключевую ставку на два процентных пункта — до 15% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.
«

"Текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий", — объяснил ЦБ причину повышения.

Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам на неделю и под который готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.

В банке отметили, что рост внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, сохраняются высокие темпы кредитования. В таких условиях требуется ужесточение кредитно-денежной политики.
Банк России начал повышать ставку с июля для борьбы с ускоряющейся инфляцией. Тогда ее увеличили на один процентный пункт. Уже в августе на фоне обвала курса рубля этот инструмент подняли на 3,5 процентного пункта, в сентябре добавили еще один — до 13% годовых.
Инфляция пока слабо реагировала на ужесточение денежно-кредитной политики: по оценке Минэкономразвития на 23 октября, в годовом выражении она ускорилась до 6,59%.
Опрошенные РИА Новости аналитики в основном ожидали, что Банк России на этом заседании повысит ставку на один процентный пункт.
Здание Центробанка РФ на Неглинной улице - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Зампред ВТБ сравнил заседание по ставке в Центрбанке с битвой при Ватерлоо
26 октября, 11:44
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала