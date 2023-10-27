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Покушение на Царева организовала СБУ, пишут украинские СМИ - РИА Новости, 28.10.2023
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21:01 27.10.2023 (обновлено: 00:36 28.10.2023)
https://ria.ru/20231027/tsarev-1905734669.html
Покушение на Царева организовала СБУ, пишут украинские СМИ
Покушение на Царева организовала СБУ, пишут украинские СМИ - РИА Новости, 28.10.2023
Покушение на Царева организовала СБУ, пишут украинские СМИ
Покушение на экс-депутата Верховной рады Олега Царева организовала Служба безопасности Украины, передает местный телеканал 24tv.ua со ссылкой на источники. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-27T21:01
2023-10-28T00:36
служба безопасности украины
в мире
украина
донбасс
ялта
олег царев
верховная рада украины
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Покушение на экс-депутата Верховной рады Олега Царева организовала Служба безопасности Украины, передает местный телеканал 24tv.ua со ссылкой на источники."Покушение на Олега Царева — спецоперация СБУ", — говорится в публикации в Telegram-канале.По словам осведомленного источника, экс-депутат Рады давно "был в списке" украинских спецслужб.Ранее сегодня глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что Царев получил огнестрельные ранения и находится в реанимации в очень тяжелом состоянии. По информации администратора Telegram-канала экс-нардепа, в него дважды выстрелили около полуночи на территории санатория, где живет бывший политик.ФСБ возбудила уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля. Сейчас проводятся неотложные оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.Царев был депутатом Верховной рады с 2002 по 2014 год от Партии регионов, заместителем главы фракции. Он выдвигался на пост президента Украины на досрочных выборах 2014-го, но позднее снял свою кандидатуру.В 2014-м Царев поддержал республики Донбасса и стал спикером парламента Новороссии — союза ДНР и ЛНР.Впоследствии экс-депутат ушел из политики и занялся управлением оздоровительными клиниками на Черном море.Когда незадолго до начала специальной военной операции Financial Times написала со ссылкой на западную разведку, что Царев якобы может возглавить смену власти на Украине, тот заявил, что он теперь директор санатория в Ялте и не представляет интереса даже для телевидения.На Украине Царева заочно осудили на 12 лет за "посягательство на территориальную целостность Украины" и "попытку свержения конституционного строя". Кроме того, в мае этого года ему заочно предъявили обвинения в госизмене.
https://radiosputnik.ria.ru/20231027/pokushenie-1905620697.html
https://ria.ru/20231027/tsarev-1905700433.html
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служба безопасности украины, в мире, украина, донбасс, ялта, олег царев, верховная рада украины
Служба безопасности Украины, В мире, Украина, Донбасс, Ялта, Олег Царев, Верховная Рада Украины
Покушение на Царева организовала СБУ, пишут украинские СМИ

Украинский телеканал 24tv.ua назвал покушение на Олега Царёва операцией СБУ

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЭкс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев
Экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Покушение на экс-депутата Верховной рады Олега Царева организовала Служба безопасности Украины, передает местный телеканал 24tv.ua со ссылкой на источники.
«
"Покушение на Олега Царева — спецоперация СБУ", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Представитель Царева раскрыл детали покушения на экс-депутата
Вчера, 13:25
По словам осведомленного источника, экс-депутат Рады давно "был в списке" украинских спецслужб.
Ранее сегодня глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что Царев получил огнестрельные ранения и находится в реанимации в очень тяжелом состоянии. По информации администратора Telegram-канала экс-нардепа, в него дважды выстрелили около полуночи на территории санатория, где живет бывший политик.
ФСБ возбудила уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля. Сейчас проводятся неотложные оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.
Царев был депутатом Верховной рады с 2002 по 2014 год от Партии регионов, заместителем главы фракции. Он выдвигался на пост президента Украины на досрочных выборах 2014-го, но позднее снял свою кандидатуру.
Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Представитель рассказал о состоянии Царева после покушения
Вчера, 17:59
В 2014-м Царев поддержал республики Донбасса и стал спикером парламента Новороссии — союза ДНР и ЛНР.
Впоследствии экс-депутат ушел из политики и занялся управлением оздоровительными клиниками на Черном море.
Когда незадолго до начала специальной военной операции Financial Times написала со ссылкой на западную разведку, что Царев якобы может возглавить смену власти на Украине, тот заявил, что он теперь директор санатория в Ялте и не представляет интереса даже для телевидения.
На Украине Царева заочно осудили на 12 лет за "посягательство на территориальную целостность Украины" и "попытку свержения конституционного строя". Кроме того, в мае этого года ему заочно предъявили обвинения в госизмене.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Замглавы оборонного комитета рассказал, по чьему указанию стреляли в Царева
Вчера, 20:00
 
Служба безопасности УкраиныВ миреУкраинаДонбассЯлтаОлег ЦаревВерховная Рада Украины
 
 
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