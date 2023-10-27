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ФСБ возбудила дело о покушении на экс-депутата Рады Царева в Ялте - РИА Новости, 27.10.2023
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17:01 27.10.2023 (обновлено: 17:57 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/tsarev-1905688780.html
ФСБ возбудила дело о покушении на экс-депутата Рады Царева в Ялте
ФСБ возбудила дело о покушении на экс-депутата Рады Царева в Ялте - РИА Новости, 27.10.2023
ФСБ возбудила дело о покушении на экс-депутата Рады Царева в Ялте
ФСБ возбудила уголовное дело из-за покушения на экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева, сообщили в ЦОС спецслужбы. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T17:01
2023-10-27T17:57
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. ФСБ возбудила уголовное дело из-за покушения на экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева, сообщили в ЦОС спецслужбы. &quot;В ночь с 26 на 27 октября 2023 года в Ялте совершено покушение на жизнь российского общественно-политического деятеля Царева Олега Анатольевича. По данному факту ФСБ России возбуждено уголовное дело по статье 277 УК России (&quot;Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля&quot;)&quot;, — заявили в ведомстве.Сейчас проводятся неотложные оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.Сегодня глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что Царев получил огнестрельное ранение и находится в реанимации в очень тяжелом состоянии. По информации администратора Telegram-канала экс-нардепа, в него дважды выстрелили около полуночи на территории санатория, где живет бывший политик.Царев был депутатом Верховной рады с 2002 по 2014 год от Партии регионов, заместителем главы фракции. Он выдвигался на пост президента Украины на досрочных выборах 2014-го, но позднее снял свою кандидатуру.В 2014-м Царев поддержал республики Донбасса и стал спикером парламента Новороссии — союза ДНР и ЛНР.Впоследствии экс-депутат ушел из политики и занялся управлением оздоровительными клиниками на Черном море.Когда незадолго до начала специальной военной операции Financial Times написала со ссылкой на западную разведку, что Царев якобы может возглавить смену власти на Украине, тот заявил, что он теперь директор санатория в Ялте и не представляет интереса даже для телевидения.На Украине Царева заочно осудили на 12 лет за "посягательство на территориальную целостность Украины" и "попытку свержения конституционного строя". Кроме того, в мае этого года ему заочно предъявили обвинения в госизмене.
https://ria.ru/20231027/tsarev-1905614997.html
https://radiosputnik.ria.ru/20231027/pokushenie-1905620697.html
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украина, ялта, россия, владимир рогов, олег царев, верховная рада украины, фсб
Украина, Ялта, Россия, Владимир Рогов, Олег Царев, Верховная Рада Украины, ФСБ
ФСБ возбудила дело о покушении на экс-депутата Рады Царева в Ялте

ФСБ: после покушения в Ялте на экс-депутата Рады Царева возбуждено дело

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЭкс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев
Экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. ФСБ возбудила уголовное дело из-за покушения на экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева, сообщили в ЦОС спецслужбы.
«

"В ночь с 26 на 27 октября 2023 года в Ялте совершено покушение на жизнь российского общественно-политического деятеля Царева Олега Анатольевича. По данному факту ФСБ России возбуждено уголовное дело по статье 277 УК России ("Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля")", — заявили в ведомстве.

Сейчас проводятся неотложные оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.
Сегодня глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что Царев получил огнестрельное ранение и находится в реанимации в очень тяжелом состоянии. По информации администратора Telegram-канала экс-нардепа, в него дважды выстрелили около полуночи на территории санатория, где живет бывший политик.
Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Пушилин подтвердил, что Олег Царев находится в тяжелом состоянии
Вчера, 13:14
Царев был депутатом Верховной рады с 2002 по 2014 год от Партии регионов, заместителем главы фракции. Он выдвигался на пост президента Украины на досрочных выборах 2014-го, но позднее снял свою кандидатуру.
В 2014-м Царев поддержал республики Донбасса и стал спикером парламента Новороссии — союза ДНР и ЛНР.
Впоследствии экс-депутат ушел из политики и занялся управлением оздоровительными клиниками на Черном море.
Когда незадолго до начала специальной военной операции Financial Times написала со ссылкой на западную разведку, что Царев якобы может возглавить смену власти на Украине, тот заявил, что он теперь директор санатория в Ялте и не представляет интереса даже для телевидения.
На Украине Царева заочно осудили на 12 лет за "посягательство на территориальную целостность Украины" и "попытку свержения конституционного строя". Кроме того, в мае этого года ему заочно предъявили обвинения в госизмене.
Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Представитель Царева раскрыл детали покушения на экс-депутата
Вчера, 13:25
 
УкраинаЯлтаРоссияВладимир РоговОлег ЦаревВерховная Рада УкраиныФСБ
 
 
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