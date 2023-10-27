https://ria.ru/20231027/tsarev-1905614997.html

Пушилин подтвердил, что Олег Царев находится в тяжелом состоянии

Пушилин подтвердил, что Олег Царев находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 27.10.2023

Пушилин подтвердил, что Олег Царев находится в тяжелом состоянии

Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев находится в тяжелом состоянии поле покушения, работают правоохранители, подтвердил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T13:14

2023-10-27T13:14

2023-10-27T13:20

олег царев

происшествия

денис пушилин

россия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев находится в тяжелом состоянии поле покушения, работают правоохранители, подтвердил глава ДНР Денис Пушилин."По Олегу Цареву: желаем здоровья, знаем, что в тяжелом состоянии (находится). Работают правоохранители, ждем полноценную информацию", - сказал Пушилин журналистам.Ранее глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что Царев, который преследуется киевским режимом по уголовному делу "о попытке свержения конституционного строя", получил огнестрельное ранение и находится в реанимации в очень тяжелом состоянии. Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20231027/tsarev-1905606311.html

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Варвара Скокшина

олег царев, происшествия, денис пушилин, россия