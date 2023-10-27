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Пушилин подтвердил, что Олег Царев находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 27.10.2023
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13:14 27.10.2023 (обновлено: 13:20 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/tsarev-1905614997.html
Пушилин подтвердил, что Олег Царев находится в тяжелом состоянии
Пушилин подтвердил, что Олег Царев находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 27.10.2023
Пушилин подтвердил, что Олег Царев находится в тяжелом состоянии
Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев находится в тяжелом состоянии поле покушения, работают правоохранители, подтвердил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T13:14
2023-10-27T13:20
олег царев
происшествия
денис пушилин
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев находится в тяжелом состоянии поле покушения, работают правоохранители, подтвердил глава ДНР Денис Пушилин."По Олегу Цареву: желаем здоровья, знаем, что в тяжелом состоянии (находится). Работают правоохранители, ждем полноценную информацию", - сказал Пушилин журналистам.Ранее глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что Царев, который преследуется киевским режимом по уголовному делу "о попытке свержения конституционного строя", получил огнестрельное ранение и находится в реанимации в очень тяжелом состоянии. Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
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олег царев, происшествия, денис пушилин, россия
Олег Царев, Происшествия, Денис Пушилин, Россия
Пушилин подтвердил, что Олег Царев находится в тяжелом состоянии

Пушилин подтвердил, что Олег Царев находится в тяжелом состоянии после покушения

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЭкс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев
Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев находится в тяжелом состоянии поле покушения, работают правоохранители, подтвердил глава ДНР Денис Пушилин.
"По Олегу Цареву: желаем здоровья, знаем, что в тяжелом состоянии (находится). Работают правоохранители, ждем полноценную информацию", - сказал Пушилин журналистам.
Ранее глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что Царев, который преследуется киевским режимом по уголовному делу "о попытке свержения конституционного строя", получил огнестрельное ранение и находится в реанимации в очень тяжелом состоянии. Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Представитель Царева раскрыл подробности покушения на экс-депутата Рады
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