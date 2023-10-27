https://ria.ru/20231027/tsarev-1905614997.html
Пушилин подтвердил, что Олег Царев находится в тяжелом состоянии
Пушилин подтвердил, что Олег Царев находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 27.10.2023
Пушилин подтвердил, что Олег Царев находится в тяжелом состоянии
Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев находится в тяжелом состоянии поле покушения, работают правоохранители, подтвердил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T13:14
2023-10-27T13:14
2023-10-27T13:20
олег царев
происшествия
денис пушилин
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев находится в тяжелом состоянии поле покушения, работают правоохранители, подтвердил глава ДНР Денис Пушилин."По Олегу Цареву: желаем здоровья, знаем, что в тяжелом состоянии (находится). Работают правоохранители, ждем полноценную информацию", - сказал Пушилин журналистам.Ранее глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что Царев, который преследуется киевским режимом по уголовному делу "о попытке свержения конституционного строя", получил огнестрельное ранение и находится в реанимации в очень тяжелом состоянии. Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20231027/tsarev-1905606311.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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олег царев, происшествия, денис пушилин, россия
Олег Царев, Происшествия, Денис Пушилин, Россия
Пушилин подтвердил, что Олег Царев находится в тяжелом состоянии
Пушилин подтвердил, что Олег Царев находится в тяжелом состоянии после покушения