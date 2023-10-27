https://ria.ru/20231027/tsarev-1905606311.html

Представитель Царева раскрыл подробности покушения на экс-депутата Рады

Представитель Царева раскрыл подробности покушения на экс-депутата Рады - РИА Новости, 27.10.2023

Представитель Царева раскрыл подробности покушения на экс-депутата Рады

В экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева в ходе покушения выстрелили дважды, к прибытию скорой он был без сознания, с большой кровопотерей, сообщил... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T12:44

2023-10-27T12:44

2023-10-27T15:14

олег царев

в мире

донбасс

украина

ялта

владимир рогов

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905572232_0:140:2824:1729_1920x0_80_0_0_5af9890cc6789d8d5042bc0314e944cb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости. В экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева в ходе покушения выстрелили дважды, к прибытию скорой он был без сознания, с большой кровопотерей, сообщил администратор его телеграм-канала."Информация о покушении на Олега Царева подтверждается его родными. Около полуночи на территории санатория, где он проживает, в него дважды стреляли. Информации о преступнике нет, работают силовики. На момент прибытия кареты скорой помощи Олег был без сознания, с большой кровопотерей. Информации о состоянии его здоровья на текущий момент нет", — говорится в сообщении в телеграм-канале Царева от имени администратора.Именно в этом телеграм-канале Царев регулярно комментировал события вокруг Украины и СВО. Санаторий, о котором идет речь, находится в Крыму, в Ялте, сообщили РИА Новости источники в экстренных службах региона.Как заявлял глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, Царев, которого преследует в уголовном порядке киевский режим, после покушения находится в реанимации в очень тяжелом состоянии.Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.Царев был депутатом Верховной рады с 2002 по 2014 год от Партии регионов, заместителем главы фракции Партии регионов в Раде. Выдвигался на пост президента Украины на досрочных выборах 25 мая 2014 года, однако снял свою кандидатуру.В 2014 году поддержал республики Донбасса и стал спикером парламента Новороссии (союза ДНР и ЛНР). Впоследствии экс-депутат, как писали СМИ, отказался от карьеры в политике и сосредоточился на управлении оздоровительными клиниками на Черном море.Когда незадолго до начала СВО Financial Times писала со ссылкой на западную разведку, что Царев якобы может возглавить смену власти на Украине, тот опроверг эти слухи, назвав их "забавной ситуацией": "Посмотрите на меня, меня даже не приглашают выступать на телевидении, потому что я недостаточно важен, я директор санатория в Ялте".На Украине Царев в связи со своей поддержкой Донбасса и Русской весны заочно осужден на 12 лет лишения свободы за "посягательство на территориальную целостность Украины" и "попытку свержения конституционного строя".

https://ria.ru/20220824/oppozitsiya-1811394810.html

https://ria.ru/20230511/gosizmena-1871004757.html

донбасс

украина

ялта

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

олег царев, в мире, донбасс, украина, ялта, владимир рогов, верховная рада украины