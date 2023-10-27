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Представитель Царева раскрыл подробности покушения на экс-депутата Рады - РИА Новости, 27.10.2023
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12:44 27.10.2023 (обновлено: 15:14 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/tsarev-1905606311.html
Представитель Царева раскрыл подробности покушения на экс-депутата Рады
Представитель Царева раскрыл подробности покушения на экс-депутата Рады - РИА Новости, 27.10.2023
Представитель Царева раскрыл подробности покушения на экс-депутата Рады
В экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева в ходе покушения выстрелили дважды, к прибытию скорой он был без сознания, с большой кровопотерей, сообщил... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T12:44
2023-10-27T15:14
олег царев
в мире
донбасс
украина
ялта
владимир рогов
верховная рада украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости. В экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева в ходе покушения выстрелили дважды, к прибытию скорой он был без сознания, с большой кровопотерей, сообщил администратор его телеграм-канала."Информация о покушении на Олега Царева подтверждается его родными. Около полуночи на территории санатория, где он проживает, в него дважды стреляли. Информации о преступнике нет, работают силовики. На момент прибытия кареты скорой помощи Олег был без сознания, с большой кровопотерей. Информации о состоянии его здоровья на текущий момент нет", — говорится в сообщении в телеграм-канале Царева от имени администратора.Именно в этом телеграм-канале Царев регулярно комментировал события вокруг Украины и СВО. Санаторий, о котором идет речь, находится в Крыму, в Ялте, сообщили РИА Новости источники в экстренных службах региона.Как заявлял глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, Царев, которого преследует в уголовном порядке киевский режим, после покушения находится в реанимации в очень тяжелом состоянии.Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.Царев был депутатом Верховной рады с 2002 по 2014 год от Партии регионов, заместителем главы фракции Партии регионов в Раде. Выдвигался на пост президента Украины на досрочных выборах 25 мая 2014 года, однако снял свою кандидатуру.В 2014 году поддержал республики Донбасса и стал спикером парламента Новороссии (союза ДНР и ЛНР). Впоследствии экс-депутат, как писали СМИ, отказался от карьеры в политике и сосредоточился на управлении оздоровительными клиниками на Черном море.Когда незадолго до начала СВО Financial Times писала со ссылкой на западную разведку, что Царев якобы может возглавить смену власти на Украине, тот опроверг эти слухи, назвав их "забавной ситуацией": "Посмотрите на меня, меня даже не приглашают выступать на телевидении, потому что я недостаточно важен, я директор санатория в Ялте".На Украине Царев в связи со своей поддержкой Донбасса и Русской весны заочно осужден на 12 лет лишения свободы за "посягательство на территориальную целостность Украины" и "попытку свержения конституционного строя".
https://ria.ru/20220824/oppozitsiya-1811394810.html
https://ria.ru/20230511/gosizmena-1871004757.html
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олег царев, в мире, донбасс, украина, ялта, владимир рогов, верховная рада украины
Олег Царев, В мире, Донбасс, Украина, Ялта, Владимир Рогов, Верховная Рада Украины
Представитель Царева раскрыл подробности покушения на экс-депутата Рады

В Олега Царева стреляли ночью дважды, к прибытию скорой был без сознания

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЭкс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев
Экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости. В экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева в ходе покушения выстрелили дважды, к прибытию скорой он был без сознания, с большой кровопотерей, сообщил администратор его телеграм-канала.
"Информация о покушении на Олега Царева подтверждается его родными. Около полуночи на территории санатория, где он проживает, в него дважды стреляли. Информации о преступнике нет, работают силовики. На момент прибытия кареты скорой помощи Олег был без сознания, с большой кровопотерей. Информации о состоянии его здоровья на текущий момент нет", — говорится в сообщении в телеграм-канале Царева от имени администратора.
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Именно в этом телеграм-канале Царев регулярно комментировал события вокруг Украины и СВО. Санаторий, о котором идет речь, находится в Крыму, в Ялте, сообщили РИА Новости источники в экстренных службах региона.
Как заявлял глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, Царев, которого преследует в уголовном порядке киевский режим, после покушения находится в реанимации в очень тяжелом состоянии.
Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
Царев был депутатом Верховной рады с 2002 по 2014 год от Партии регионов, заместителем главы фракции Партии регионов в Раде. Выдвигался на пост президента Украины на досрочных выборах 25 мая 2014 года, однако снял свою кандидатуру.
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В 2014 году поддержал республики Донбасса и стал спикером парламента Новороссии (союза ДНР и ЛНР). Впоследствии экс-депутат, как писали СМИ, отказался от карьеры в политике и сосредоточился на управлении оздоровительными клиниками на Черном море.
Когда незадолго до начала СВО Financial Times писала со ссылкой на западную разведку, что Царев якобы может возглавить смену власти на Украине, тот опроверг эти слухи, назвав их "забавной ситуацией": "Посмотрите на меня, меня даже не приглашают выступать на телевидении, потому что я недостаточно важен, я директор санатория в Ялте".
На Украине Царев в связи со своей поддержкой Донбасса и Русской весны заочно осужден на 12 лет лишения свободы за "посягательство на территориальную целостность Украины" и "попытку свержения конституционного строя".
 
Олег ЦаревВ миреДонбассУкраинаЯлтаВладимир РоговВерховная Рада Украины
 
 
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