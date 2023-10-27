https://ria.ru/20231027/tsarev-1905581735.html

На экс-депутата Рады Царева совершили покушение

На экс-депутата Рады Царева совершили покушение - РИА Новости, 27.10.2023

На экс-депутата Рады Царева совершили покушение

На бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева совершили покушение, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T11:23

2023-10-27T11:23

2023-10-27T14:46

олег царев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости. На бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева совершили покушение, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале."Состояние Олега очень тяжелое. В данный момент он в реанимации. Никакой поножовщины не было. В Олега стреляли", — говорится в публикации.Позднее в Telegram-канале самого Царева появилось сообщение, написанное администратором, что родные политика подтверждают информацию о покушении.В экс-депутата дважды выстрелили около полуночи на территории санатория, где он живет. Когда приехала скорая, Царев был без сознания, он потерял много крови.Данных о состоянии пострадавшего у администратора нет, личность преступника не установлена.Комментариями силовых структур РИА Новости пока не располагает.Царев был депутатом Верховной рады с 2002 по 2014 год от Партии регионов, заместителем главы фракции. Он выдвигался на пост президента Украины на досрочных выборах 2014-го, но позднее снял свою кандидатуру.В 2014-м Царев поддержал республики Донбасса и стал спикером парламента Новороссии — союза ДНР и ЛНР.Впоследствии экс-депутат ушел из политики и занялся управлением оздоровительными клиниками на Черном море.Когда незадолго до начала специальной военной операции Financial Times написала со ссылкой на западную разведку, что Царев якобы может возглавить смену власти на Украине, тот заявил, что он теперь директор санатория в Ялте и не представляет интереса даже для телевидения.На Украине Царева заочно осудили на 12 лет за "посягательство на территориальную целостность Украины" и "попытку свержения конституционного строя". Кроме того, в мае этого года ему заочно предъявили обвинения в госизмене.

https://ria.ru/20220824/oppozitsiya-1811394810.html

https://ria.ru/20230511/gosizmena-1871004757.html

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

олег царев