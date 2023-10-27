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Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" открылся в Москве
Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" открылся в Москве - РИА Новости, 27.10.2023
Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" открылся в Москве
Торжественное открытие международного фестиваля дикой природы "Золотая черепаха" прошло в Москве в Новой Третьяковке в пятницу, в рамках церемонии состоялось... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T15:16
2023-10-27T15:16
2023-10-27T15:28
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Торжественное открытие международного фестиваля дикой природы "Золотая черепаха" прошло в Москве в Новой Третьяковке в пятницу, в рамках церемонии состоялось награждение победителей и финалистов конкурса, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня мы открываем 17-й сезон международного фотоконкурса, международного эколого-просветительского конкурса "Золотая черепаха", проект, миссия и задача которого направлены на изменение экологического сознания людей через искусство", - сказал президент платформы "Золотая Черепаха" Андрей Сухинин. Он отметил, что в этом году ожидается присутствие на площадке свыше 45 тысяч человек, а образовательными программами будет охвачено свыше шести тысяч школьников Москвы и Московской области. В рамках церемонии состоялось награждение победителей и финалистов международного конкурса "Золотая черепаха". Победителями и лауреатами в трех категориях "Фотография", "Живопись", "Эко-плакаты" и в 20 номинациях стало более 70 фотографов из 16 стран, а в специальной номинации "Дикая природа Москвы" объявили десять победителей.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, третьяковская галерея, новости культуры, новости - туризм
Культура, Москва, Третьяковская галерея, Новости культуры, Новости - Туризм
Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" открылся в Москве
Фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" открылся в Новой Третьяковке
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Торжественное открытие международного фестиваля дикой природы "Золотая черепаха" прошло в Москве в Новой Третьяковке в пятницу, в рамках церемонии состоялось награждение победителей и финалистов конкурса, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня мы открываем 17-й сезон международного фотоконкурса, международного эколого-просветительского конкурса "Золотая черепаха", проект, миссия и задача которого направлены на изменение экологического сознания людей через искусство", - сказал президент платформы "Золотая Черепаха" Андрей Сухинин.
Он отметил, что в этом году ожидается присутствие на площадке свыше 45 тысяч человек, а образовательными программами будет охвачено свыше шести тысяч школьников Москвы и Московской области.
В рамках церемонии состоялось награждение победителей и финалистов международного конкурса "Золотая черепаха". Победителями и лауреатами в трех категориях "Фотография", "Живопись", "Эко-плакаты" и в 20 номинациях стало более 70 фотографов из 16 стран, а в специальной номинации "Дикая природа Москвы" объявили десять победителей.
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