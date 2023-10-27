Рейтинг@Mail.ru
Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" открылся в Москве - РИА Новости, 27.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:16 27.10.2023 (обновлено: 15:28 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/tretyakovka-1905658036.html
Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" открылся в Москве
Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" открылся в Москве - РИА Новости, 27.10.2023
Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" открылся в Москве
Торжественное открытие международного фестиваля дикой природы "Золотая черепаха" прошло в Москве в Новой Третьяковке в пятницу, в рамках церемонии состоялось... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T15:16
2023-10-27T15:28
культура
москва
третьяковская галерея
новости культуры
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150670/67/1506706710_0:8:1501:852_1920x0_80_0_0_5db0db55304eaaa84afdd1da2b6f134b.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Торжественное открытие международного фестиваля дикой природы "Золотая черепаха" прошло в Москве в Новой Третьяковке в пятницу, в рамках церемонии состоялось награждение победителей и финалистов конкурса, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня мы открываем 17-й сезон международного фотоконкурса, международного эколого-просветительского конкурса "Золотая черепаха", проект, миссия и задача которого направлены на изменение экологического сознания людей через искусство", - сказал президент платформы "Золотая Черепаха" Андрей Сухинин. Он отметил, что в этом году ожидается присутствие на площадке свыше 45 тысяч человек, а образовательными программами будет охвачено свыше шести тысяч школьников Москвы и Московской области. В рамках церемонии состоялось награждение победителей и финалистов международного конкурса "Золотая черепаха". Победителями и лауреатами в трех категориях "Фотография", "Живопись", "Эко-плакаты" и в 20 номинациях стало более 70 фотографов из 16 стран, а в специальной номинации "Дикая природа Москвы" объявили десять победителей.
https://ria.ru/20231013/kreml-1902246335.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Светлана Вовк
Светлана Вовк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150670/67/1506706710_177:0:1322:859_1920x0_80_0_0_d74576040ef2aa8cdf31cbcb465fc8de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, третьяковская галерея, новости культуры, новости - туризм
Культура, Москва, Третьяковская галерея, Новости культуры, Новости - Туризм
Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" открылся в Москве

Фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" открылся в Новой Третьяковке

© РИА Новости / Евгений ОдиноковФестиваль дикой природы "Золотая черепаха"
Фестиваль дикой природы Золотая черепаха - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Торжественное открытие международного фестиваля дикой природы "Золотая черепаха" прошло в Москве в Новой Третьяковке в пятницу, в рамках церемонии состоялось награждение победителей и финалистов конкурса, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня мы открываем 17-й сезон международного фотоконкурса, международного эколого-просветительского конкурса "Золотая черепаха", проект, миссия и задача которого направлены на изменение экологического сознания людей через искусство", - сказал президент платформы "Золотая Черепаха" Андрей Сухинин.
Он отметил, что в этом году ожидается присутствие на площадке свыше 45 тысяч человек, а образовательными программами будет охвачено свыше шести тысяч школьников Москвы и Московской области.
В рамках церемонии состоялось награждение победителей и финалистов международного конкурса "Золотая черепаха". Победителями и лауреатами в трех категориях "Фотография", "Живопись", "Эко-плакаты" и в 20 номинациях стало более 70 фотографов из 16 стран, а в специальной номинации "Дикая природа Москвы" объявили десять победителей.
Посетительница на выставке Легенды Кремля: русский романтизм и Оружейная палата в Патриаршем дворце и Успенской звоннице Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Легенды Кремля: чья на самом деле шапка Мономаха
13 октября, 08:00
 
КультураМоскваТретьяковская галереяНовости культурыНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала