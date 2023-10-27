https://ria.ru/20231027/telo-1905730168.html

СМИ: тело пропавшего на Украине британского наемника нашли в канализации

СМИ: тело пропавшего на Украине британского наемника нашли в канализации - РИА Новости, 27.10.2023

СМИ: тело пропавшего на Украине британского наемника нашли в канализации

Полиция обнаружила тело пропавшего без вести британского наемника Дэниела Берка в канализации на полигоне в Запорожской области, сообщило издание Sun со ссылкой РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T20:28

2023-10-27T20:28

2023-10-27T21:40

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Полиция обнаружила тело пропавшего без вести британского наемника Дэниела Берка в канализации на полигоне в Запорожской области, сообщило издание Sun со ссылкой на отца погибшего."Результаты ДНК-теста Дэниела положительны", — приводит СМИ его слова.Отмечается, что тело, найденное в канализации на полигоне, помог обнаружить австралийско-алжирский наемник Абдельфетах Нурин. Он заявил полиции, что застрелил Берка по ошибке. Ранее Нурин говорил, что перед пропажей британец находился с ним на полигоне, но потом ушел оттуда без него.Однако позднее в переписке, цитируемой изданием, на вопрос о том, кто убил Берка, иностранный наемник ответил: "Очевидно я, но это было не намеренное убийство". Комментируя то, почему он говорил, что Берк ушел без него с полигона, Абдельфетах сказал, что не знал, что делать после случившегося.По данным Sun, полиция Украины отказалась подтвердить, покинул ли Нурин страну.Ранее издание сообщало, что британского наемника Джордана Чедвика, тело которого нашли на Украине в водоеме со связанными руками, вероятно, пытал и убил другой иностранный наемник.Ранее The Telegraph сообщал, что воевавший на стороне Киева бывший парашютист из Великобритании Дэниел Берк, который затем работал спасателем на передовой, пропал без вести на Украине. По данным издания, 36-летний выходец из Манчестера служил в парашютно-десантном полку британской армии, в том числе в Афганистане. После работал строителем, затем отправился в Сирию к курдским бойцам, воевавшим против ИГ*. По возвращении на родину Берк был обвинен в оказании помощи курдским отрядам YPG при планировании терактов против Турции и провел под стражей семь месяцев, в итоге дело было прекращено. В 2022 году он приехал на Украину, организовав собственное подразделение "Темные ангелы", однако затем перестал участвовать в боевых действиях и начал помогать в эвакуации из прифронтовой зоны. Берк жил в квартире в городе Запорожье.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230918/naemnik-1896905054.html

https://ria.ru/20230728/naemnik-1886997485.html

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в мире, украина, sun, вооруженные силы украины, запорожская область, лондон, исламское государство