https://ria.ru/20231027/telegram-1905541030.html
Экс-главред журнала Elle рассказала, как ее обманули в Telegram
Экс-главред журнала Elle рассказала, как ее обманули в Telegram - РИА Новости, 27.10.2023
Экс-главред журнала Elle рассказала, как ее обманули в Telegram
Бывший главный редактор женского журнала Elle Елена Сотникова рассказала РИА Новости, как мошенники украли ее Telegram-канал. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T06:34
2023-10-27T06:34
2023-10-27T06:35
елена сотникова
telegram
общество
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Бывший главный редактор женского журнала Elle Елена Сотникова рассказала РИА Новости, как мошенники украли ее Telegram-канал. "Они вели меня около десяти дней от имени крупного рекламодателя, присылали пресс-релизы, историю компании", – поделилась Сотникова. Она полагает, что всю информацию киберпреступники брали с сайта компании. По ее словам, "рекламодатель" долго не присылал платежную информацию, а потом предложил воспользоваться специальным ботом, который якобы ускоряет процесс сделки. "Я воспользовалась услугами этого бота. Сначала с каналом ничего не произошло, но через часов 12–14 я захотела зайти в Telegram, чтобы выложить великолепные алтайские виды, а там уже было написано "введите ваш номер" и нарисован красный телефон с трубочкой", – рассказала собеседник агентства. Четыре дня мошенники писали от имени Сотниковой сообщения, призывающие вступать в "некую команду для заработка". Некоторые подписчики вложили деньги. "Я написала ругательное письмо одному очень известному журналисту, он по своим связям, видимо, контактировал с руководством Telegram, удалось заблокировать посты мошенников, их убрали", – сказала Сотникова. Она уточнила, что потом ей прислали контакт человека, который за 100 тысяч рублей восстановил ей канал и вернул право пользования. Весь процесс занял восемь–девять дней. "Расцветает вот эта схема, по которой люди восстанавливают канал, получают за это порядка 100 тысяч рублей и потом, я думаю, делятся с теми людьми, которые имеют доступ к системе Telegram", – отметила Сотникова. По ее мнению, проблема с мошенниками связана с резким ростом компании, "люди просто не успели еще сделать необходимые шаги, чтобы обеспечить надежность".
https://ria.ru/20230908/moshenniki-1894876067.html
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елена сотникова, telegram, общество
Елена Сотникова, Telegram, Общество
Экс-главред журнала Elle рассказала, как ее обманули в Telegram
Экс-главред журнала Elle Сотникова рассказала, как у нее украли Telegram-канал
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости.
Бывший главный редактор женского журнала Elle Елена Сотникова рассказала
РИА Новости, как мошенники украли ее Telegram-канал.
«
"Они вели меня около десяти дней от имени крупного рекламодателя, присылали пресс-релизы, историю компании", – поделилась Сотникова.
Она полагает, что всю информацию киберпреступники брали с сайта компании.
По ее словам, "рекламодатель" долго не присылал платежную информацию, а потом предложил воспользоваться специальным ботом, который якобы ускоряет процесс сделки.
"Я воспользовалась услугами этого бота. Сначала с каналом ничего не произошло, но через часов 12–14 я захотела зайти в Telegram
, чтобы выложить великолепные алтайские виды, а там уже было написано "введите ваш номер" и нарисован красный телефон с трубочкой", – рассказала собеседник агентства.
Четыре дня мошенники писали от имени Сотниковой сообщения, призывающие вступать в "некую команду для заработка". Некоторые подписчики вложили деньги.
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram
"Я написала ругательное письмо одному очень известному журналисту, он по своим связям, видимо, контактировал с руководством Telegram, удалось заблокировать посты мошенников, их убрали", – сказала Сотникова.
Она уточнила, что потом ей прислали контакт человека, который за 100 тысяч рублей восстановил ей канал и вернул право пользования. Весь процесс занял восемь–девять дней.
"Расцветает вот эта схема, по которой люди восстанавливают канал, получают за это порядка 100 тысяч рублей и потом, я думаю, делятся с теми людьми, которые имеют доступ к системе Telegram", – отметила Сотникова.
По ее мнению, проблема с мошенниками связана с резким ростом компании, "люди просто не успели еще сделать необходимые шаги, чтобы обеспечить надежность".
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