https://ria.ru/20231027/teatr-1905342090.html

Спектакль по "Человеку-амфибии" представят в Театре на Малой Ордынке

Спектакль по "Человеку-амфибии" представят в Театре на Малой Ордынке - РИА Новости, 27.10.2023

Спектакль по "Человеку-амфибии" представят в Театре на Малой Ордынке

Московский Театр на Малой Ордынке под руководством Евгения Герасимова представит в пятницу музыкальный спектакль по роману Александра Беляева "Человек-амфибия". РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T06:00

2023-10-27T06:00

2023-10-27T15:20

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Московский Театр на Малой Ордынке под руководством Евгения Герасимова представит в пятницу музыкальный спектакль по роману Александра Беляева "Человек-амфибия". Главную роль в нем сыграет внук Андрея Миронова — Андрей Миронов-Удалов, сообщили в театре."Прекрасная музыка композитора Андрея Семенова, записанная оркестром. Зажигательные и одновременно романтичные танцы в постановке Сергея Грицая. Все это — премьера этого театрального сезона в постановке Глеба Черепанова", — рассказали в театре.В роли ученого Сальватора, подарившего необычные свойства Человеку-амфибии, выступит художественный руководитель театра Евгений Герасимов. Красавицу Гуттиэре сыграет Янина Студилина, антагониста Педро Зуриту — Иван Стебунов.Постановка приурочена к 95-летию со дня первой публикации фантастического романа.Премьерная серия продолжится 28-29 октября, а также 2, 9, 11 и 26 ноября.

https://ria.ru/20231018/teatr-1903599676.html

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новости культуры, театр, театр луны, александр беляев, евгений герасимов