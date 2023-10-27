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Спектакль по "Человеку-амфибии" представят в Театре на Малой Ордынке - РИА Новости, 27.10.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
06:00 27.10.2023 (обновлено: 15:20 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/teatr-1905342090.html
Спектакль по "Человеку-амфибии" представят в Театре на Малой Ордынке
Спектакль по "Человеку-амфибии" представят в Театре на Малой Ордынке - РИА Новости, 27.10.2023
Спектакль по "Человеку-амфибии" представят в Театре на Малой Ордынке
Московский Театр на Малой Ордынке под руководством Евгения Герасимова представит в пятницу музыкальный спектакль по роману Александра Беляева "Человек-амфибия". РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T06:00
2023-10-27T15:20
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Московский Театр на Малой Ордынке под руководством Евгения Герасимова представит в пятницу музыкальный спектакль по роману Александра Беляева "Человек-амфибия". Главную роль в нем сыграет внук Андрея Миронова — Андрей Миронов-Удалов, сообщили в театре.&quot;Прекрасная музыка композитора Андрея Семенова, записанная оркестром. Зажигательные и одновременно романтичные танцы в постановке Сергея Грицая. Все это — премьера этого театрального сезона в постановке Глеба Черепанова&quot;, — рассказали в театре.В роли ученого Сальватора, подарившего необычные свойства Человеку-амфибии, выступит художественный руководитель театра Евгений Герасимов. Красавицу Гуттиэре сыграет Янина Студилина, антагониста Педро Зуриту — Иван Стебунов.Постановка приурочена к 95-летию со дня первой публикации фантастического романа.Премьерная серия продолжится 28-29 октября, а также 2, 9, 11 и 26 ноября.
https://ria.ru/20231018/teatr-1903599676.html
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новости культуры, театр, театр луны, александр беляев, евгений герасимов
Культура, Новости культуры, Театр, Театр Луны, Александр Беляев, Евгений Герасимов
Спектакль по "Человеку-амфибии" представят в Театре на Малой Ордынке

Музыкальный спектакль "Человек-амфибия" представят в Театре на Малой Ордынке

© Фото : Театр Луны Постановка "Человек-амфибия" в Театре на Малой Ордынке под руководством Евгения Герасимова
Постановка Человек-амфибия в Театре на Малой Ордынке под руководством Евгения Герасимова - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© Фото : Театр Луны
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Московский Театр на Малой Ордынке под руководством Евгения Герасимова представит в пятницу музыкальный спектакль по роману Александра Беляева "Человек-амфибия". Главную роль в нем сыграет внук Андрея Миронова — Андрей Миронов-Удалов, сообщили в театре.
«

"Прекрасная музыка композитора Андрея Семенова, записанная оркестром. Зажигательные и одновременно романтичные танцы в постановке Сергея Грицая. Все это — премьера этого театрального сезона в постановке Глеба Черепанова", — рассказали в театре.

© Фото : Театр Луны

Постановка "Человек-амфибия" в Театре на Малой Ордынке под руководством Евгения Герасимова

Постановка Человек-амфибия в Театре Луны

Постановка "Человек-амфибия" в Театре на Малой Ордынке под руководством Евгения Герасимова

© Фото : Театр Луны
1 из 3
© Фото : Театр Луны

Постановка "Человек-амфибия" в Театре на Малой Ордынке под руководством Евгения Герасимова

Постановка Человек-амфибия в Театре Луны

Постановка "Человек-амфибия" в Театре на Малой Ордынке под руководством Евгения Герасимова

© Фото : Театр Луны
2 из 3
© Фото : Театр Луны

Постановка "Человек-амфибия" в Театре на Малой Ордынке под руководством Евгения Герасимова

Постановка Человек-амфибия в Театре Луны

Постановка "Человек-амфибия" в Театре на Малой Ордынке под руководством Евгения Герасимова

© Фото : Театр Луны
3 из 3

Постановка "Человек-амфибия" в Театре на Малой Ордынке под руководством Евгения Герасимова

© Фото : Театр Луны
1 из 3

Постановка "Человек-амфибия" в Театре на Малой Ордынке под руководством Евгения Герасимова

© Фото : Театр Луны
2 из 3

Постановка "Человек-амфибия" в Театре на Малой Ордынке под руководством Евгения Герасимова

© Фото : Театр Луны
3 из 3
В роли ученого Сальватора, подарившего необычные свойства Человеку-амфибии, выступит художественный руководитель театра Евгений Герасимов. Красавицу Гуттиэре сыграет Янина Студилина, антагониста Педро Зуриту — Иван Стебунов.
Постановка приурочена к 95-летию со дня первой публикации фантастического романа.
Премьерная серия продолжится 28-29 октября, а также 2, 9, 11 и 26 ноября.
Дом на набережной (Театр Эстрады) - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Московский театр эстрады начнет сезон с еврейского мистического мюзикла
18 октября, 13:51
 
КультураНовости культурыТеатрТеатр ЛуныАлександр БеляевЕвгений Герасимов
 
 
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