Спектакль по "Человеку-амфибии" представят в Театре на Малой Ордынке

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Московский Театр на Малой Ордынке под руководством Евгения Герасимова представит в пятницу музыкальный спектакль по роману Александра Беляева "Человек-амфибия". Главную роль в нем сыграет внук Андрея Миронова — Андрей Миронов-Удалов, сообщили в театре."Прекрасная музыка композитора Андрея Семенова, записанная оркестром. Зажигательные и одновременно романтичные танцы в постановке Сергея Грицая. Все это — премьера этого театрального сезона в постановке Глеба Черепанова", — рассказали в театре.В роли ученого Сальватора, подарившего необычные свойства Человеку-амфибии, выступит художественный руководитель театра Евгений Герасимов. Красавицу Гуттиэре сыграет Янина Студилина, антагониста Педро Зуриту — Иван Стебунов.Постановка приурочена к 95-летию со дня первой публикации фантастического романа.Премьерная серия продолжится 28-29 октября, а также 2, 9, 11 и 26 ноября.
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Московский Театр на Малой Ордынке под руководством Евгения Герасимова представит в пятницу музыкальный спектакль по роману Александра Беляева "Человек-амфибия". Главную роль в нем сыграет внук Андрея Миронова — Андрей Миронов-Удалов, сообщили в театре.
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"Прекрасная музыка композитора Андрея Семенова, записанная оркестром. Зажигательные и одновременно романтичные танцы в постановке Сергея Грицая. Все это — премьера этого театрального сезона в постановке Глеба Черепанова", — рассказали в театре.
В роли ученого Сальватора, подарившего необычные свойства Человеку-амфибии, выступит художественный руководитель театра Евгений Герасимов. Красавицу Гуттиэре сыграет Янина Студилина, антагониста Педро Зуриту — Иван Стебунов.
Постановка приурочена к 95-летию со дня первой публикации фантастического романа.
Премьерная серия продолжится 28-29 октября, а также 2, 9, 11 и 26 ноября.
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