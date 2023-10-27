https://ria.ru/20231027/taksi-1905697866.html

В "Ситимобил" объяснили рост цен на такси в плохую погоду

В "Ситимобил" объяснили рост цен на такси в плохую погоду - РИА Новости, 27.10.2023

В "Ситимобил" объяснили рост цен на такси в плохую погоду

Спрос на такси в плохую погоду превышает предложение - вызвать машину хотят "все и сразу", и из-за этого стоимость поездок повышается, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T18:37

2023-10-27T18:37

2023-10-27T18:38

общество

москва

евгений тишковец

ситимобил

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Спрос на такси в плохую погоду превышает предложение - вызвать машину хотят "все и сразу", и из-за этого стоимость поездок повышается, рассказал РИА Новости управляющий директор сервисов "Ситимобил" и "Таксовичкоф" Дмитрий Коваленко. "Это застарелое и самое популярное заблуждение — "как только пошел дождь, агрегаторы сразу повышают цену". Это работает не так. Никто не держит руку на красной кнопке в ожидании дождя. Просто в плохую погоду люди предпочитают ездить на такси вместо того, чтобы идти по делам или до метро пешком. Причем все и сразу. Это и порождает спрос, превышающий предложение. Так в плохую погоду и растет цена", - сказал он. Отметив, что цена повышается не конкретно из-за погодных условий, а из-за эффектов, которые они оказывают на дорожную обстановку. "Время подачи машины и время в пути дольше, заказов за условный час выполняется меньше, в конкретный момент на линии меньше свободных водителей. Спрос превышает предложение — растет стоимость поездки", - сказал Коваленко. В пятницу цены на такси в первое снежное утро в Москве выросли в 1,5-2 раза, время ожидания машины в некоторых районах города также увеличилось. Как ранее объяснили агентству в пресс-службе "Яндекс Go", повышение цен на услуги такси в Москве с выпадением первого снега – это временная вынужденная мера, которая позволит привлечь на линию больше водителей и удовлетворить возросший спрос. В компании отметили, что из-за снегопада в Москве передвигаться по улицам сложнее, и число желающих поехать на такси увеличивается. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец накануне сообщал РИА Новости, что по прогнозу в пятницу в Москве начнет формироваться неустойчивый снежный покров высотой до 2-5 сантиметров, осадки продолжатся до конца выходных. Позже он добавил, что в столице ожидаются снег, мокрый снег, ледяной дождь, гололедица и до минус 2 градусов по Цельсию.

https://ria.ru/20231025/taksi-1905103139.html

https://ria.ru/20231006/taksi-1900881971.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, евгений тишковец, ситимобил