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В "Ситимобил" объяснили рост цен на такси в плохую погоду - РИА Новости, 27.10.2023
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18:37 27.10.2023 (обновлено: 18:38 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/taksi-1905697866.html
В "Ситимобил" объяснили рост цен на такси в плохую погоду
В "Ситимобил" объяснили рост цен на такси в плохую погоду - РИА Новости, 27.10.2023
В "Ситимобил" объяснили рост цен на такси в плохую погоду
Спрос на такси в плохую погоду превышает предложение - вызвать машину хотят "все и сразу", и из-за этого стоимость поездок повышается, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T18:37
2023-10-27T18:38
общество
москва
евгений тишковец
ситимобил
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Спрос на такси в плохую погоду превышает предложение - вызвать машину хотят "все и сразу", и из-за этого стоимость поездок повышается, рассказал РИА Новости управляющий директор сервисов "Ситимобил" и "Таксовичкоф" Дмитрий Коваленко. "Это застарелое и самое популярное заблуждение — "как только пошел дождь, агрегаторы сразу повышают цену". Это работает не так. Никто не держит руку на красной кнопке в ожидании дождя. Просто в плохую погоду люди предпочитают ездить на такси вместо того, чтобы идти по делам или до метро пешком. Причем все и сразу. Это и порождает спрос, превышающий предложение. Так в плохую погоду и растет цена", - сказал он. Отметив, что цена повышается не конкретно из-за погодных условий, а из-за эффектов, которые они оказывают на дорожную обстановку. "Время подачи машины и время в пути дольше, заказов за условный час выполняется меньше, в конкретный момент на линии меньше свободных водителей. Спрос превышает предложение — растет стоимость поездки", - сказал Коваленко. В пятницу цены на такси в первое снежное утро в Москве выросли в 1,5-2 раза, время ожидания машины в некоторых районах города также увеличилось. Как ранее объяснили агентству в пресс-службе "Яндекс Go", повышение цен на услуги такси в Москве с выпадением первого снега – это временная вынужденная мера, которая позволит привлечь на линию больше водителей и удовлетворить возросший спрос. В компании отметили, что из-за снегопада в Москве передвигаться по улицам сложнее, и число желающих поехать на такси увеличивается. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец накануне сообщал РИА Новости, что по прогнозу в пятницу в Москве начнет формироваться неустойчивый снежный покров высотой до 2-5 сантиметров, осадки продолжатся до конца выходных. Позже он добавил, что в столице ожидаются снег, мокрый снег, ледяной дождь, гололедица и до минус 2 градусов по Цельсию.
https://ria.ru/20231025/taksi-1905103139.html
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общество, москва, евгений тишковец, ситимобил
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Ситимобил
В "Ситимобил" объяснили рост цен на такси в плохую погоду

Ситимобил: такси в плохую погоду хотят вызвать все и сразу, поэтому растет цена

© Михаил ВоскресенскийАвтомобиль такси
Автомобиль такси
© Михаил Воскресенский
Автомобиль такси. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Спрос на такси в плохую погоду превышает предложение - вызвать машину хотят "все и сразу", и из-за этого стоимость поездок повышается, рассказал РИА Новости управляющий директор сервисов "Ситимобил" и "Таксовичкоф" Дмитрий Коваленко.
«
"Это застарелое и самое популярное заблуждение — "как только пошел дождь, агрегаторы сразу повышают цену". Это работает не так. Никто не держит руку на красной кнопке в ожидании дождя. Просто в плохую погоду люди предпочитают ездить на такси вместо того, чтобы идти по делам или до метро пешком. Причем все и сразу. Это и порождает спрос, превышающий предложение. Так в плохую погоду и растет цена", - сказал он.
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Отметив, что цена повышается не конкретно из-за погодных условий, а из-за эффектов, которые они оказывают на дорожную обстановку. "Время подачи машины и время в пути дольше, заказов за условный час выполняется меньше, в конкретный момент на линии меньше свободных водителей. Спрос превышает предложение — растет стоимость поездки", - сказал Коваленко.
В пятницу цены на такси в первое снежное утро в Москве выросли в 1,5-2 раза, время ожидания машины в некоторых районах города также увеличилось. Как ранее объяснили агентству в пресс-службе "Яндекс Go", повышение цен на услуги такси в Москве с выпадением первого снега – это временная вынужденная мера, которая позволит привлечь на линию больше водителей и удовлетворить возросший спрос. В компании отметили, что из-за снегопада в Москве передвигаться по улицам сложнее, и число желающих поехать на такси увеличивается.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец накануне сообщал РИА Новости, что по прогнозу в пятницу в Москве начнет формироваться неустойчивый снежный покров высотой до 2-5 сантиметров, осадки продолжатся до конца выходных. Позже он добавил, что в столице ожидаются снег, мокрый снег, ледяной дождь, гололедица и до минус 2 градусов по Цельсию.
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ОбществоМоскваЕвгений ТишковецСитимобил
 
 
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