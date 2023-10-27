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В Таиланде задержали россиянина и индийцев, оказавших сопротивление - РИА Новости, 27.10.2023
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Туризм
 
13:43 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/tailand-1905624400.html
В Таиланде задержали россиянина и индийцев, оказавших сопротивление
В Таиланде задержали россиянина и индийцев, оказавших сопротивление - РИА Новости, 27.10.2023
В Таиланде задержали россиянина и индийцев, оказавших сопротивление
Полиция таиландской провинции Пхукет задержала россиянина с просроченной визой в компании иностранцев, оказавших полиции ожесточенное сопротивление, сообщает... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T13:43
2023-10-27T13:43
туризм
таиланд
индия
пхукет (остров)
новости - туризм
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Полиция таиландской провинции Пхукет задержала россиянина с просроченной визой в компании иностранцев, оказавших полиции ожесточенное сопротивление, сообщает таиландская газета Thaiger. По данным издания, пять сотрудников иммиграционной и туристической полиции в четверг приехали на роскошную виллу в районе пляжа Банг-Тао, чтобы арестовать гражданина Индии, который неоднократно угрожал местным жителям и держал в страхе весь район. Но разыскиваемый спрятался, и вместо него полиция вначале обнаружила 33-летнего россиянина с просроченной визой. Когда полицейские проверяли его документы, из потайного помещения выскочил еще один иностранец и напал с бейсбольной битой на стражей порядка. Двое из них получили травмы. На подкрепление были вызваны 30 сотрудников спецназа. Они обнаружили еще четверых прятавшихся иностранцев, включая гражданина Индии, ради ареста которого пришлось устроить эту полицейскую операцию. У всех шестерых просрочены визы, помимо этого часть из них ждет обвинение в препятствовании деятельности полиции и нападении на полицейского при исполнении. По данным Информационного бюро Таиланда, на июнь 2023 года более одной тысячи иностранцев имели просроченные визы.
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таиланд, индия, пхукет (остров), новости - туризм
Туризм, Таиланд, Индия, Пхукет (остров), Новости - Туризм
В Таиланде задержали россиянина и индийцев, оказавших сопротивление

В Таиланде задержали россиянина и индийцев, оказавших полиции сопротивление

© iStock.com / TuayaiСотрудники службы безопасности в международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке, Таиланд
Сотрудники службы безопасности в международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке, Таиланд - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© iStock.com / Tuayai
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Полиция таиландской провинции Пхукет задержала россиянина с просроченной визой в компании иностранцев, оказавших полиции ожесточенное сопротивление, сообщает таиландская газета Thaiger.
По данным издания, пять сотрудников иммиграционной и туристической полиции в четверг приехали на роскошную виллу в районе пляжа Банг-Тао, чтобы арестовать гражданина Индии, который неоднократно угрожал местным жителям и держал в страхе весь район. Но разыскиваемый спрятался, и вместо него полиция вначале обнаружила 33-летнего россиянина с просроченной визой.
Когда полицейские проверяли его документы, из потайного помещения выскочил еще один иностранец и напал с бейсбольной битой на стражей порядка. Двое из них получили травмы. На подкрепление были вызваны 30 сотрудников спецназа. Они обнаружили еще четверых прятавшихся иностранцев, включая гражданина Индии, ради ареста которого пришлось устроить эту полицейскую операцию.
У всех шестерых просрочены визы, помимо этого часть из них ждет обвинение в препятствовании деятельности полиции и нападении на полицейского при исполнении.
По данным Информационного бюро Таиланда, на июнь 2023 года более одной тысячи иностранцев имели просроченные визы.
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