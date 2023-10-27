https://ria.ru/20231027/taba-1905535890.html

СМИ: в результате падения ракеты в египетской Табе пострадали пять человек

СМИ: в результате падения ракеты в египетской Табе пострадали пять человек - РИА Новости, 27.10.2023

СМИ: в результате падения ракеты в египетской Табе пострадали пять человек

Пять человек получили ранения в результате падения ракеты в египетской Табе на границе с Израилем, сообщил египетский телеканал Extra News. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T03:28

2023-10-27T03:28

2023-10-27T10:46

израиль

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТУНИС, 27 окт - РИА Новости. Пять человек получили ранения в результате падения ракеты в египетской Табе на границе с Израилем, сообщил египетский телеканал Extra News."Информированные источники сообщили, что на фоне продолжающейся эскалации в секторе Газа в Табе упала ракета. Ранения получили 5 человек, причинен ущерб жилому дому", - говорится в сообщении телеканала.

https://ria.ru/20231023/izrail-1904590862.html

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израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году