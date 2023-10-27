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СМИ: в результате падения ракеты в египетской Табе пострадали пять человек - РИА Новости, 27.10.2023
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03:28 27.10.2023 (обновлено: 10:46 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/taba-1905535890.html
СМИ: в результате падения ракеты в египетской Табе пострадали пять человек
СМИ: в результате падения ракеты в египетской Табе пострадали пять человек - РИА Новости, 27.10.2023
СМИ: в результате падения ракеты в египетской Табе пострадали пять человек
Пять человек получили ранения в результате падения ракеты в египетской Табе на границе с Израилем, сообщил египетский телеканал Extra News. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T03:28
2023-10-27T10:46
израиль
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТУНИС, 27 окт - РИА Новости. Пять человек получили ранения в результате падения ракеты в египетской Табе на границе с Израилем, сообщил египетский телеканал Extra News."Информированные источники сообщили, что на фоне продолжающейся эскалации в секторе Газа в Табе упала ракета. Ранения получили 5 человек, причинен ущерб жилому дому", - говорится в сообщении телеканала.
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РИА Новости
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4.7
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израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: в результате падения ракеты в египетской Табе пострадали пять человек

Extra: при падении ракеты в египетской Табе пострадали пять человек

© Al ArabiyaПоследствия падения ракеты в египетской Табе на границе с Израилем. Кадр видео
Последствия падения ракеты в египетской Табе на границе с Израилем. Кадр видео
© Al Arabiya
Последствия падения ракеты в египетской Табе на границе с Израилем. Кадр видео
Читать ria.ru в
ТУНИС, 27 окт - РИА Новости. Пять человек получили ранения в результате падения ракеты в египетской Табе на границе с Израилем, сообщил египетский телеканал Extra News.
"Информированные источники сообщили, что на фоне продолжающейся эскалации в секторе Газа в Табе упала ракета. Ранения получили 5 человек, причинен ущерб жилому дому", - говорится в сообщении телеканала.
Палестинцы ищут выживших среди развалин дома после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
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ИзраильВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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