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СМИ: в результате падения ракеты в египетской Табе пострадали пять человек
СМИ: в результате падения ракеты в египетской Табе пострадали пять человек - РИА Новости, 27.10.2023
СМИ: в результате падения ракеты в египетской Табе пострадали пять человек
Пять человек получили ранения в результате падения ракеты в египетской Табе на границе с Израилем, сообщил египетский телеканал Extra News. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T03:28
2023-10-27T03:28
2023-10-27T10:46
израиль
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТУНИС, 27 окт - РИА Новости. Пять человек получили ранения в результате падения ракеты в египетской Табе на границе с Израилем, сообщил египетский телеканал Extra News."Информированные источники сообщили, что на фоне продолжающейся эскалации в секторе Газа в Табе упала ракета. Ранения получили 5 человек, причинен ущерб жилому дому", - говорится в сообщении телеканала.
https://ria.ru/20231023/izrail-1904590862.html
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израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: в результате падения ракеты в египетской Табе пострадали пять человек
Extra: при падении ракеты в египетской Табе пострадали пять человек