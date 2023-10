https://ria.ru/20231027/swift-1905715074.html

Тейлор Свифт стала долларовой миллиардершей

2023-10-27

Тейлор Свифт стала долларовой миллиардершей

Певица Тейлор Свифт заработала более миллиарда долларов благодаря своему творчеству и успеху последнего турне, пишет Bloomberg.

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Певица Тейлор Свифт заработала более миллиарда долларов благодаря своему творчеству и успеху последнего турне, пишет Bloomberg.В агентстве подсчитали, что начиная с марта артистка дала 53 шоу в рамках тура Eras. Обладательница 12 премий "Грэмми" уже выступила в США и Латинской Америке. Вторая часть тура продлится в 2024 году и охватит Азию и Европу. Аналитики уверены, что продажа билетов на второй тур может принести Свифт более двух миллиардов долларов.На рост доходов 33-летней певицы влияет не только талант, но и грамотный маркетинг. У Свифт самые сплоченные и преданные поклонники, билеты на ее концерты продаются мгновенно, а документальные эпизоды о турне конкурируют с шедеврами именитых режиссеров.Так, вышедшие практически одновременно фильм о гастролях певицы "Taylor Swift: The Eras Tour" и лента Мартина Скорсезе "Killers of the Flower Moon" заработали в первые выходные проката 96 миллионов долларов и 44 миллиона соответственно. Причем в случае Свифт речь шла о сумме за прокат лишь в США и Канаде, а картину Скорсезе показывали по всему миру. По данным Bloomberg, состояние певицы сложилось из 400 миллионов долларов от музыкальных релизов с 2019 года и 370 миллионов долларов с продажи билетов и мерча. Еще одной статьей дохода указана недвижимость артистки, она оценена в 110 миллионов. В нынешнем туре звезда исполняет более 40 песен из альбомов Lover, Folklore, Evermore и Midnights.

