https://ria.ru/20231027/swift-1905715074.html
Тейлор Свифт стала долларовой миллиардершей
Тейлор Свифт стала долларовой миллиардершей - РИА Новости, 27.10.2023
Тейлор Свифт стала долларовой миллиардершей
Певица Тейлор Свифт заработала более миллиарда долларов благодаря своему творчеству и успеху последнего турне, пишет Bloomberg. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T19:10
2023-10-27T19:10
2023-10-27T19:10
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Певица Тейлор Свифт заработала более миллиарда долларов благодаря своему творчеству и успеху последнего турне, пишет Bloomberg.В агентстве подсчитали, что начиная с марта артистка дала 53 шоу в рамках тура Eras. Обладательница 12 премий "Грэмми" уже выступила в США и Латинской Америке. Вторая часть тура продлится в 2024 году и охватит Азию и Европу. Аналитики уверены, что продажа билетов на второй тур может принести Свифт более двух миллиардов долларов.На рост доходов 33-летней певицы влияет не только талант, но и грамотный маркетинг. У Свифт самые сплоченные и преданные поклонники, билеты на ее концерты продаются мгновенно, а документальные эпизоды о турне конкурируют с шедеврами именитых режиссеров.Так, вышедшие практически одновременно фильм о гастролях певицы "Taylor Swift: The Eras Tour" и лента Мартина Скорсезе "Killers of the Flower Moon" заработали в первые выходные проката 96 миллионов долларов и 44 миллиона соответственно. Причем в случае Свифт речь шла о сумме за прокат лишь в США и Канаде, а картину Скорсезе показывали по всему миру. По данным Bloomberg, состояние певицы сложилось из 400 миллионов долларов от музыкальных релизов с 2019 года и 370 миллионов долларов с продажи билетов и мерча. Еще одной статьей дохода указана недвижимость артистки, она оценена в 110 миллионов. В нынешнем туре звезда исполняет более 40 песен из альбомов Lover, Folklore, Evermore и Midnights.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
латинская америка, азия, сша, тейлор свифт (певица), музыка, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Латинская Америка, Азия, США, Тейлор Свифт (певица), Музыка, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса
Тейлор Свифт стала долларовой миллиардершей
Певица Тейлор Свифт заработала миллиард долларов благодаря успешному турне
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.
Певица Тейлор Свифт заработала более миллиарда долларов благодаря своему творчеству и успеху последнего турне, пишет
Bloomberg.
В агентстве подсчитали, что начиная с марта артистка дала 53 шоу в рамках тура Eras.
Обладательница 12 премий "Грэмми" уже выступила в США и Латинской Америке
. Вторая часть тура продлится в 2024 году и охватит Азию
и Европу
. Аналитики уверены, что продажа билетов на второй тур может принести Свифт более двух миллиардов долларов.
На рост доходов 33-летней певицы влияет не только талант, но и грамотный маркетинг. У Свифт самые сплоченные и преданные поклонники, билеты на ее концерты продаются мгновенно, а документальные эпизоды о турне конкурируют с шедеврами именитых режиссеров.
Так, вышедшие практически одновременно фильм о гастролях певицы "Taylor Swift: The Eras Tour" и лента Мартина Скорсезе
"Killers of the Flower Moon" заработали в первые выходные проката 96 миллионов долларов и 44 миллиона соответственно. Причем в случае Свифт речь шла о сумме за прокат лишь в США и Канаде
, а картину Скорсезе показывали по всему миру.
По данным Bloomberg, состояние певицы сложилось из 400 миллионов долларов от музыкальных релизов с 2019 года и 370 миллионов долларов с продажи билетов и мерча. Еще одной статьей дохода указана недвижимость артистки, она оценена в 110 миллионов.
В нынешнем туре звезда исполняет более 40 песен из альбомов Lover, Folklore, Evermore и Midnights.
Последний альбом Тейлор Свифт стал самым продаваемым за всю историю