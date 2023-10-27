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Казачата-четвероклассники научились делать окопные свечи для участников СВО - РИА Новости, 27.10.2023
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Надежные люди
 
17:35 27.10.2023 (обновлено: 17:36 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/svechi-1905696210.html
Казачата-четвероклассники научились делать окопные свечи для участников СВО
Казачата-четвероклассники научились делать окопные свечи для участников СВО - РИА Новости, 27.10.2023
Казачата-четвероклассники научились делать окопные свечи для участников СВО
Казачата-четвероклассники научились изготавливать окопные свечи, собрали с родителями гуманитарный груз и написали письма для участников спецоперации, вся... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T17:35
2023-10-27T17:36
надежные люди
кубанское казачье войско
кореновск
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 27 окт - РИА Новости. Казачата-четвероклассники научились изготавливать окопные свечи, собрали с родителями гуманитарный груз и написали письма для участников спецоперации, вся помощь будет отправлена на фронт, сообщили в пресс-службе Кубанского казачьего войска. "Учащиеся 4-го "Д" класса казачьей направленности школы № 19 имени Героя России С. А. Наточего города Кореновска изготовили окопные свечи для участников специальной военной операции… За короткое время школьники сделали 27 свечей, которые будут отправлены бойцам, находящимся на фронте", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе, каждый школьник впервые изготовил по одной свечке вместе с классным руководителем, они написали письма и сделали поделки для солдат. Родители и педагоги также помогли ученикам собрать гуманитарную помощь для отправки на фронт. "Дети написали теплые слова поддержки российским воинам, находящимся сейчас на передовой. Они пожелали нашим защитникам здоровья, бодрости духа и скорейшего возвращения домой", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20231027/pomosch-1905678223.html
кореновск
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кубанское казачье войско, кореновск, краснодарский край
Надежные люди, Кубанское казачье войско, Кореновск, Краснодарский край
Казачата-четвероклассники научились делать окопные свечи для участников СВО

На Кубани казачата-четвероклассники сделали окопные свечи для участников СВО

© Фото : Союз казачьей молодежи Кубани в Кореновском районеКазачата-четвероклассники на Кубани делают окопные свечи для участников СВО
Казачата-четвероклассники на Кубани делают окопные свечи для участников СВО - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© Фото : Союз казачьей молодежи Кубани в Кореновском районе
Казачата-четвероклассники на Кубани делают окопные свечи для участников СВО
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КРАСНОДАР, 27 окт - РИА Новости. Казачата-четвероклассники научились изготавливать окопные свечи, собрали с родителями гуманитарный груз и написали письма для участников спецоперации, вся помощь будет отправлена на фронт, сообщили в пресс-службе Кубанского казачьего войска.
«
"Учащиеся 4-го "Д" класса казачьей направленности школы № 19 имени Героя России С. А. Наточего города Кореновска изготовили окопные свечи для участников специальной военной операции… За короткое время школьники сделали 27 свечей, которые будут отправлены бойцам, находящимся на фронте", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе, каждый школьник впервые изготовил по одной свечке вместе с классным руководителем, они написали письма и сделали поделки для солдат. Родители и педагоги также помогли ученикам собрать гуманитарную помощь для отправки на фронт.
"Дети написали теплые слова поддержки российским воинам, находящимся сейчас на передовой. Они пожелали нашим защитникам здоровья, бодрости духа и скорейшего возвращения домой", - рассказали в пресс-службе.
Екатерина Кушнарева
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Вчера, 16:26
 
Надежные людиКубанское казачье войскоКореновскКраснодарский край
 
 
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