https://ria.ru/20231027/sudno-1905546524.html

Моряк погиб при взрыве на российском судне у берегов Японии

Моряк погиб при взрыве на российском судне у берегов Японии - РИА Новости, 27.10.2023

Моряк погиб при взрыве на российском судне у берегов Японии

Моряк погиб при взрыве баллонов с ацетиленом на российском судне "Сароник бриз" у берегов Японии, судно на ходу, возгорания не было, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T08:22

2023-10-27T08:22

2023-10-27T16:06

происшествия

россия

япония

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ВЛАДИВОСТОК, 27 окт — РИА Новости. Моряк погиб при взрыве баллонов с ацетиленом на российском судне "Сароник бриз" у берегов Японии, судно на ходу, возгорания не было, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры."В районе Сангарского пролива произошел взрыв баллонов с ацетиленом. Один член экипажа погиб", — сказал собеседник агентства.По его словам, судно после ЧП находится в мореходном состоянии. Проводится проверка.Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, взрыв произошел во время ремонтных работ."Примерно около 15 часов (8:00 мск), скорее всего, утечка произошла (во время сварки. — Прим. ред.). <...> Был взрыв, хлопок, и все. Дверь оторвало от взрыва, она попала на него, он от полученных травм скончался", — сказал собеседник агентства."Сароник бриз" вышел из южнокорейского порта Пусан. По данным портала Marine Traffic, судно направлялось в сторону Берингова моря.

https://ria.ru/20231003/sudno-1900090842.html

россия

япония

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, япония