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Моряк погиб при взрыве на российском судне у берегов Японии - РИА Новости, 27.10.2023
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08:22 27.10.2023 (обновлено: 16:06 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/sudno-1905546524.html
Моряк погиб при взрыве на российском судне у берегов Японии
Моряк погиб при взрыве на российском судне у берегов Японии - РИА Новости, 27.10.2023
Моряк погиб при взрыве на российском судне у берегов Японии
Моряк погиб при взрыве баллонов с ацетиленом на российском судне "Сароник бриз" у берегов Японии, судно на ходу, возгорания не было, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T08:22
2023-10-27T16:06
происшествия
россия
япония
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ВЛАДИВОСТОК, 27 окт — РИА Новости. Моряк погиб при взрыве баллонов с ацетиленом на российском судне "Сароник бриз" у берегов Японии, судно на ходу, возгорания не было, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры."В районе Сангарского пролива произошел взрыв баллонов с ацетиленом. Один член экипажа погиб", — сказал собеседник агентства.По его словам, судно после ЧП находится в мореходном состоянии. Проводится проверка.Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, взрыв произошел во время ремонтных работ."Примерно около 15 часов (8:00 мск), скорее всего, утечка произошла (во время сварки. — Прим. ред.). &lt;...&gt; Был взрыв, хлопок, и все. Дверь оторвало от взрыва, она попала на него, он от полученных травм скончался", — сказал собеседник агентства."Сароник бриз" вышел из южнокорейского порта Пусан. По данным портала Marine Traffic, судно направлялось в сторону Берингова моря.
https://ria.ru/20231003/sudno-1900090842.html
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происшествия, россия, япония
Происшествия, Россия, Япония
Моряк погиб при взрыве на российском судне у берегов Японии

На российском судне у Сангарского пролива взорвались баллоны, один моряк погиб

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкКорабль в Южно-Китайском море
Корабль в Южно-Китайском море - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Корабль в Южно-Китайском море. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 27 окт — РИА Новости. Моряк погиб при взрыве баллонов с ацетиленом на российском судне "Сароник бриз" у берегов Японии, судно на ходу, возгорания не было, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.
"В районе Сангарского пролива произошел взрыв баллонов с ацетиленом. Один член экипажа погиб", — сказал собеседник агентства.
По его словам, судно после ЧП находится в мореходном состоянии. Проводится проверка.
Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, взрыв произошел во время ремонтных работ.
"Примерно около 15 часов (8:00 мск), скорее всего, утечка произошла (во время сварки. — Прим. ред.). <...> Был взрыв, хлопок, и все. Дверь оторвало от взрыва, она попала на него, он от полученных травм скончался", — сказал собеседник агентства.
"Сароник бриз" вышел из южнокорейского порта Пусан. По данным портала Marine Traffic, судно направлялось в сторону Берингова моря.
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