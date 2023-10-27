https://ria.ru/20231027/sud-1905590432.html
В Туле будут судить мужчину за портрет Гитлера в "Бессмертном полку"
В Туле будут судить мужчину за портрет Гитлера в "Бессмертном полку" - РИА Новости, 27.10.2023
В Туле будут судить мужчину за портрет Гитлера в "Бессмертном полку"
Житель Тулы предстанет перед судом по обвинению в реабилитации нацизма после того, как он разместил в соцсетях фотомонтаж, на котором участники акции... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T11:57
2023-10-27T11:57
2023-10-27T23:35
тула
общество
тульская область
россия
адольф гитлер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787661823_113:0:3754:2048_1920x0_80_0_0_3f3961d3e5d5dbd4b74c23537782d5d5.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 окт — РИА Новости. Житель Тулы предстанет перед судом по обвинению в реабилитации нацизма после того, как он разместил в соцсетях фотомонтаж, на котором участники акции "Бессмертный полк" среди портретов ветеранов несут портрет Адольфа Гитлера, сообщает прокуратура Тульской области. Сообщается, что прокуратура Тульской области направила в суд уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Тулы, обвиняемого по части 4 статьи 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества). Прокуратура уточняет, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности за публичное демонстрирование нацистской символики. "Расследованием установлено, что житель Тулы <…> 14.06.2021 со своего аккаунта в одной из социальных сетей <…> разместил монтированный цветной фотоснимок, на котором среди участников шествия "Бессмертный полк", несущих штендеры с портретами участников и ветеранов Великой Отечественной войны, изображен штендер с портретом Адольфа Гитлера", — говорится в сообщении. По мнению прокуратуры, это оскорбление памяти ветеранов и участников Великой Отечественной войны, а также других людей, "испытывающих чувство уважения к военному поколению, сражавшемуся за Родину и победившему фашизм". "Бессмертный полк" — общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а с 2013-го стала всероссийской.Приговоры за оскорбительные портреты в контексте акции с тех пор выносятся регулярно — за прошедшие годы наказания назначались за изображения генерала-коллаборанта Андрея Власова, Генриха Гиммлера, Генриха Мюллера и других военных преступников. Часто лишение свободы не применяется и суды ограничиваются обязательными работами.
https://ria.ru/20200516/1571557691.html
https://ria.ru/20230913/poryv-1896002196.html
тула
тульская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787661823_568:0:3299:2048_1920x0_80_0_0_0924b29703d2da1d1c17ae3a3d0da0a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тула, общество, тульская область, россия, адольф гитлер
Тула, Общество, Тульская область, Россия, Адольф Гитлер
В Туле будут судить мужчину за портрет Гитлера в "Бессмертном полку"
Туляка будут судить за портрет Гитлера в "Бессмертном полку"
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 окт — РИА Новости. Житель Тулы предстанет перед судом по обвинению в реабилитации нацизма после того, как он разместил в соцсетях фотомонтаж, на котором участники акции "Бессмертный полк" среди портретов ветеранов несут портрет Адольфа Гитлера, сообщает прокуратура Тульской области.
Сообщается, что прокуратура Тульской области направила в суд уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Тулы, обвиняемого по части 4 статьи 354.1 УК РФ
(оскорбление памяти защитников Отечества). Прокуратура уточняет, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности за публичное демонстрирование нацистской символики.
"Мы пошутили": кто поставил портрет Гитлера на сайте "Бессмертного полка"
"Расследованием установлено, что житель Тулы <…> 14.06.2021 со своего аккаунта в одной из социальных сетей <…> разместил монтированный цветной фотоснимок, на котором среди участников шествия "Бессмертный полк", несущих штендеры с портретами участников и ветеранов Великой Отечественной войны, изображен штендер с портретом Адольфа Гитлера", — говорится в сообщении.
По мнению прокуратуры, это оскорбление памяти ветеранов и участников Великой Отечественной войны, а также других людей, "испытывающих чувство уважения к военному поколению, сражавшемуся за Родину и победившему фашизм".
"Бессмертный полк" — общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске
по инициативе местных журналистов, а с 2013-го стала всероссийской.
Приговоры за оскорбительные портреты в контексте акции с тех пор выносятся регулярно — за прошедшие годы наказания назначались за изображения генерала-коллаборанта Андрея Власова, Генриха Гиммлера, Генриха Мюллера и других военных преступников. Часто лишение свободы не применяется и суды ограничиваются обязательными работами.
В РВИО рассказали, как подвиг Космодемьянской привел Красную армию к победе