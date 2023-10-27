Рейтинг@Mail.ru
В Туле будут судить мужчину за портрет Гитлера в "Бессмертном полку" - РИА Новости, 27.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:57 27.10.2023 (обновлено: 23:35 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/sud-1905590432.html
В Туле будут судить мужчину за портрет Гитлера в "Бессмертном полку"
В Туле будут судить мужчину за портрет Гитлера в "Бессмертном полку" - РИА Новости, 27.10.2023
В Туле будут судить мужчину за портрет Гитлера в "Бессмертном полку"
Житель Тулы предстанет перед судом по обвинению в реабилитации нацизма после того, как он разместил в соцсетях фотомонтаж, на котором участники акции... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T11:57
2023-10-27T23:35
тула
общество
тульская область
россия
адольф гитлер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787661823_113:0:3754:2048_1920x0_80_0_0_3f3961d3e5d5dbd4b74c23537782d5d5.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 окт — РИА Новости. Житель Тулы предстанет перед судом по обвинению в реабилитации нацизма после того, как он разместил в соцсетях фотомонтаж, на котором участники акции "Бессмертный полк" среди портретов ветеранов несут портрет Адольфа Гитлера, сообщает прокуратура Тульской области. Сообщается, что прокуратура Тульской области направила в суд уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Тулы, обвиняемого по части 4 статьи 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества). Прокуратура уточняет, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности за публичное демонстрирование нацистской символики. "Расследованием установлено, что житель Тулы &lt;…&gt; 14.06.2021 со своего аккаунта в одной из социальных сетей &lt;…&gt; разместил монтированный цветной фотоснимок, на котором среди участников шествия "Бессмертный полк", несущих штендеры с портретами участников и ветеранов Великой Отечественной войны, изображен штендер с портретом Адольфа Гитлера", — говорится в сообщении. По мнению прокуратуры, это оскорбление памяти ветеранов и участников Великой Отечественной войны, а также других людей, "испытывающих чувство уважения к военному поколению, сражавшемуся за Родину и победившему фашизм". "Бессмертный полк" — общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а с 2013-го стала всероссийской.Приговоры за оскорбительные портреты в контексте акции с тех пор выносятся регулярно — за прошедшие годы наказания назначались за изображения генерала-коллаборанта Андрея Власова, Генриха Гиммлера, Генриха Мюллера и других военных преступников. Часто лишение свободы не применяется и суды ограничиваются обязательными работами.
https://ria.ru/20200516/1571557691.html
https://ria.ru/20230913/poryv-1896002196.html
тула
тульская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787661823_568:0:3299:2048_1920x0_80_0_0_0924b29703d2da1d1c17ae3a3d0da0a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тула, общество, тульская область, россия, адольф гитлер
Тула, Общество, Тульская область, Россия, Адольф Гитлер
В Туле будут судить мужчину за портрет Гитлера в "Бессмертном полку"

Туляка будут судить за портрет Гитлера в "Бессмертном полку"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкУчастники акции "Бессмертный полк", посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Участники акции Бессмертный полк, посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Участники акции "Бессмертный полк", посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 окт — РИА Новости. Житель Тулы предстанет перед судом по обвинению в реабилитации нацизма после того, как он разместил в соцсетях фотомонтаж, на котором участники акции "Бессмертный полк" среди портретов ветеранов несут портрет Адольфа Гитлера, сообщает прокуратура Тульской области.
Сообщается, что прокуратура Тульской области направила в суд уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Тулы, обвиняемого по части 4 статьи 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества). Прокуратура уточняет, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности за публичное демонстрирование нацистской символики.
Медиаэкран с портретами участников Великой Отечественной войны на Курортном проспекте в Сочи во время трансляции акции Бессмертный полк онлайн - РИА Новости, 1920, 16.05.2020
"Мы пошутили": кто поставил портрет Гитлера на сайте "Бессмертного полка"
16 мая 2020, 19:08
"Расследованием установлено, что житель Тулы <…> 14.06.2021 со своего аккаунта в одной из социальных сетей <…> разместил монтированный цветной фотоснимок, на котором среди участников шествия "Бессмертный полк", несущих штендеры с портретами участников и ветеранов Великой Отечественной войны, изображен штендер с портретом Адольфа Гитлера", — говорится в сообщении.
По мнению прокуратуры, это оскорбление памяти ветеранов и участников Великой Отечественной войны, а также других людей, "испытывающих чувство уважения к военному поколению, сражавшемуся за Родину и победившему фашизм".
"Бессмертный полк" — общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а с 2013-го стала всероссийской.
Приговоры за оскорбительные портреты в контексте акции с тех пор выносятся регулярно — за прошедшие годы наказания назначались за изображения генерала-коллаборанта Андрея Власова, Генриха Гиммлера, Генриха Мюллера и других военных преступников. Часто лишение свободы не применяется и суды ограничиваются обязательными работами.
Репродукция портрета партизанки Зои Космодемьянской - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
В РВИО рассказали, как подвиг Космодемьянской привел Красную армию к победе
13 сентября, 07:06
 
ТулаОбществоТульская областьРоссияАдольф Гитлер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала