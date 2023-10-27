https://ria.ru/20231027/sud-1905590432.html

В Туле будут судить мужчину за портрет Гитлера в "Бессмертном полку"

В Туле будут судить мужчину за портрет Гитлера в "Бессмертном полку" - РИА Новости, 27.10.2023

В Туле будут судить мужчину за портрет Гитлера в "Бессмертном полку"

Житель Тулы предстанет перед судом по обвинению в реабилитации нацизма после того, как он разместил в соцсетях фотомонтаж, на котором участники акции... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T11:57

2023-10-27T11:57

2023-10-27T23:35

тула

общество

тульская область

россия

адольф гитлер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787661823_113:0:3754:2048_1920x0_80_0_0_3f3961d3e5d5dbd4b74c23537782d5d5.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 окт — РИА Новости. Житель Тулы предстанет перед судом по обвинению в реабилитации нацизма после того, как он разместил в соцсетях фотомонтаж, на котором участники акции "Бессмертный полк" среди портретов ветеранов несут портрет Адольфа Гитлера, сообщает прокуратура Тульской области. Сообщается, что прокуратура Тульской области направила в суд уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Тулы, обвиняемого по части 4 статьи 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества). Прокуратура уточняет, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности за публичное демонстрирование нацистской символики. "Расследованием установлено, что житель Тулы <…> 14.06.2021 со своего аккаунта в одной из социальных сетей <…> разместил монтированный цветной фотоснимок, на котором среди участников шествия "Бессмертный полк", несущих штендеры с портретами участников и ветеранов Великой Отечественной войны, изображен штендер с портретом Адольфа Гитлера", — говорится в сообщении. По мнению прокуратуры, это оскорбление памяти ветеранов и участников Великой Отечественной войны, а также других людей, "испытывающих чувство уважения к военному поколению, сражавшемуся за Родину и победившему фашизм". "Бессмертный полк" — общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а с 2013-го стала всероссийской.Приговоры за оскорбительные портреты в контексте акции с тех пор выносятся регулярно — за прошедшие годы наказания назначались за изображения генерала-коллаборанта Андрея Власова, Генриха Гиммлера, Генриха Мюллера и других военных преступников. Часто лишение свободы не применяется и суды ограничиваются обязательными работами.

https://ria.ru/20200516/1571557691.html

https://ria.ru/20230913/poryv-1896002196.html

тула

тульская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тула, общество, тульская область, россия, адольф гитлер