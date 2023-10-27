https://ria.ru/20231027/styuardessy-1905685874.html
Тайская авиакомпания переоденет стюардесс в форму из переработанных бутылок
Тайская авиакомпания переоденет стюардесс в форму из переработанных бутылок - РИА Новости, 27.10.2023
Тайская авиакомпания переоденет стюардесс в форму из переработанных бутылок
Авиакомпания Thai Airways представила новую униформу для женщин-бортпроводников, сообщает АТОР. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T16:51
2023-10-27T16:51
2023-10-27T16:52
туризм
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
таиланд
экология
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905684016_0:105:865:591_1920x0_80_0_0_82fd39cb8cfcfce85e5b27f8f081d0e4.jpg
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Авиакомпания Thai Airways представила новую униформу для женщин-бортпроводников, сообщает АТОР.Ее главная особенность – в экологичности. Форма на 70 процентов состоит из переработанных волокон, полученных в том числе из пластиковых бутылок ПЭТ, оставленных в самолетах. А на остальные 30 процентов – из традиционного тайского шелка.Отмечается, что на один комплект расходуются 54 пластиковые бутылки.Новая "экологичная" форма будет введена в действие с 1 января 2024 года. Предполагается, что к концу следующего года в нее переоденутся около 2100 бортпроводниц Thai Airways.
https://ria.ru/20231027/egipet-1905655683.html
таиланд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905684016_0:24:865:672_1920x0_80_0_0_48e4914cb3d9aa672d0414c4f0d5fc4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), таиланд, экология
Туризм, Новости - Туризм, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Таиланд, Экология
Тайская авиакомпания переоденет стюардесс в форму из переработанных бутылок
Thai Airways представила форму для стюардесс из переработанных бутылок