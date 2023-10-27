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Тайская авиакомпания переоденет стюардесс в форму из переработанных бутылок

Тайская авиакомпания переоденет стюардесс в форму из переработанных бутылок - РИА Новости, 27.10.2023

Тайская авиакомпания переоденет стюардесс в форму из переработанных бутылок

Авиакомпания Thai Airways представила новую униформу для женщин-бортпроводников, сообщает АТОР. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T16:51

2023-10-27T16:51

2023-10-27T16:52

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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Авиакомпания Thai Airways представила новую униформу для женщин-бортпроводников, сообщает АТОР.Ее главная особенность – в экологичности. Форма на 70 процентов состоит из переработанных волокон, полученных в том числе из пластиковых бутылок ПЭТ, оставленных в самолетах. А на остальные 30 процентов – из традиционного тайского шелка.Отмечается, что на один комплект расходуются 54 пластиковые бутылки.Новая "экологичная" форма будет введена в действие с 1 января 2024 года. Предполагается, что к концу следующего года в нее переоденутся около 2100 бортпроводниц Thai Airways.

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