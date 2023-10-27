https://ria.ru/20231027/stroitelstvo-1905731723.html

Дмитрий Азаров оценил ход строительства трассы и моста через Волгу

Дмитрий Азаров оценил ход строительства трассы и моста через Волгу - РИА Новости, 27.10.2023

Дмитрий Азаров оценил ход строительства трассы и моста через Волгу

Готовность трассы "Обход Тольятти" с мостовым переходом через Волгу в составе международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай" достигла почти... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T20:43

2023-10-27T20:43

2023-10-27T20:43

самарская область

мосты

дмитрий азаров

строительство

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САМАРА, 27 окт - РИА Новости. Готовность трассы "Обход Тольятти" с мостовым переходом через Волгу в составе международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай" достигла почти 90%, в следующем году мост должен быть введен в эксплуатацию, сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Азаров в пятницу проинспектировал ход работ на площадке строительства и провел совещание с руководителями подрядных организаций, выполняющих работы на объекте, и профильных министерств. В пресс-службе облправительства напомнили, что строительство новой трассы и моста через Волгу в составе транспортного коридора "Европа - Западный Китай" является самым крупным проектом в России на принципах ГЧП. Проект имеет особое значение для выстраивания новых логистических цепочек с Китаем и другими странами, повышает инвестиционный потенциал Самарской области, открывает новые возможности для создания в регионе производств и рабочих мест. Как сообщил управляющий проектом "Тольятти" АО "Дороги и мосты" Дмитрий Кондаков, на сегодняшний день строительство идет в соответствии с графиком. "В марте следующего года соединим два берега. Процентная готовность моста высокая. Если измерять в тоннах металла, то осталось буквально три пролета надвинуть – а это всего лишь 48 тысяч тонн металла", - приводятся в сообщении его слова. Одновременно со сборкой пролетных строений рабочие обустраивают четырехполосную проезжую часть. Что касается стокилометровой трассы, подъездов к Волжскому мосту, то, по словам руководителя проекта ДСК "Автобан" Антона Гурьянова, она готова на 95%, осталось установить барьерные ограждения, дорожные знаки. Как отметил по итогам совещания глава региона, несмотря на объективные сложности, которые были ранее, в частности, по поставке металлоконструкций, все работы выполняются в установленные сроки. "Догоняющий график, который мы составили вместе с командой, реализующей проект, позволил нам войти фактически в нормативные сроки. Сейчас видно, что та самая декларируемая готовность 89%, что называется, налицо. Есть полная уверенность, что в следующем году мост, как мы и рассчитывали, будет введен в эксплуатацию. И станет важнейшим инфраструктурным уже не проектом, а объектом для развития и нашего региона, и всей нашей страны", - резюмировал Азаров.

https://ria.ru/20231013/vetrostantsiya-1902518326.html

самарская область

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самарская область, мосты, дмитрий азаров, строительство