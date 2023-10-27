https://ria.ru/20231027/stress-1905622694.html

Эксперт рассказал, как избавиться от стресса в период осенней хандры

Эксперт рассказал, как избавиться от стресса в период осенней хандры - РИА Новости, 27.10.2023

Эксперт рассказал, как избавиться от стресса в период осенней хандры

Стресс в период осенней хандры помогут снять занятия спортом, медитации, хобби и общение с людьми, рассказал РИА Новости врач психоневрологического отделения... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T13:38

2023-10-27T13:38

2023-10-27T13:39

общество

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Стресс в период осенней хандры помогут снять занятия спортом, медитации, хобби и общение с людьми, рассказал РИА Новости врач психоневрологического отделения Долгопрудненской больницы Анатолий Бойко. "Вообще, это своего рода стресс, если просто ситуация, которая не комфортна для человека. В ситуации стресса, как правило, эффективны четыре способа. Первое - это занятия спортом, любые: тренажерный зал, бассейн, лыжи, все что угодно. Это релаксация – медитация, йога, любые практики, даже молитва – это тоже своего рода медитация. Это хобби, увлечения различные – творчество, какая-то деятельность, которая приносит человеку удовольствие… И общение с людьми", - сказал Бойко. При этом эксперт отметил, что самого научного определения у осенней хандры нет, несмотря на широкую распространенность феномена, отчего имеет место констатировать её как ситуативное состояние. "Научного определения такого нет, поскольку это не имеет четкий диагноз, и врачи очень сильно сомневаются в существовании этой "осенней хандры", то есть осенняя хандра ничем не лучше весенней, зимней или летней, это просто изменение в настроении. Это может быть связано с осенью, с тем, что меняется жизненная ситуация человека, связанная с осенью. Так, летом люди ведут определенный образ жизни, осенью, соответственно, он меняется", - добавил собеседник. Также причиной смены настроения может стать снижение количества солнечных дней. При этом нельзя путать осеннюю хандру с депрессией, обусловленной длительными изменениями в настроении - от трех месяцев и дольше. "Это не депрессия, диагноз "депрессия" мы ставим, когда у человека изменения в настроении не меньше трех месяцев, тогда мы говорим о депрессии, а если это неделя – две, то это просто состояние. Сейчас мы говорим о пониженном настроении, и оно ситуативное, оно связанно с конкретной ситуацией", - отметил врач.

https://rsport.ria.ru/20231022/zozh-1904550941.html

https://ria.ru/20231002/vkontakte-1899921490.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество