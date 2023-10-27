https://ria.ru/20231027/strelok-1905527094.html

СМИ: агенты ФБР окружили дом, в котором может находиться стрелок из Мэна

СМИ: агенты ФБР окружили дом, в котором может находиться стрелок из Мэна - РИА Новости, 27.10.2023

СМИ: агенты ФБР окружили дом, в котором может находиться стрелок из Мэна

Агенты ФБР окружили дом, где может находиться подозреваемый в массовом убийстве в штате Мэн Роберт Кард, сообщает телеканал Fox News. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T00:30

2023-10-27T00:30

2023-10-27T05:33

мэн (штат)

фбр

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джо байден

федеральное бюро расследований сша

сша

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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Агенты ФБР окружили дом, где может находиться подозреваемый в массовом убийстве в штате Мэн Роберт Кард, сообщает телеканал Fox News.При стрельбе в Льюистоне накануне погибли 18 человек, еще 13 получили ранения различной степени тяжести. Предполагаемый стрелок, Роберт Кард, по-прежнему остается на свободе. Его мотивы пока что неизвестны."У дома, который связывают с Робертом Кардом, усилено присутствие правоохранителей. На месте работают ФБР, полиция и агенты бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака и оружия", - сообщает телеканал.На кадрах, публикуемых в соцсетях, слышно, как по громкоговорителю находящихся в доме призывают открыть дверь агентам ФБР.Как сообщает ABC News, правоохранители призывают Карда сдаться. При этом, по данным телеканала, "нет подтверждения тому, что он (подозреваемый - ред.) находится в доме".Ранее полиция выдала ордер на арест Карда. Как сообщалось, преступник открыл огонь в трех разных местах, включая торговый центр и бар в Льюистоне. Это нападение унесло больше жизней, чем любой другой случай вооруженного насилия в США в 2023 году, а также стало одним из самых смертоносных с 1984 года.СМИ называли Карда оружейным инструктором, сообщалось также о его проблемах с психическим здоровьем, он якобы уже угрожал нападением.В четверг президент США Джо Байден распорядился приспустить флаги над государственными зданиями, военными объектами и дипломатическими миссиями в знак траура по жертвам стрельбы в штате Мэн.

https://ria.ru/20231026/strelba-1905286715.html

https://ria.ru/20231026/strelba-1905466032.html

мэн (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мэн (штат), фбр, в мире, джо байден, федеральное бюро расследований сша, сша