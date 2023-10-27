https://ria.ru/20231027/strelok-1905526620.html

Береговая охрана США подключилась к поиску подозреваемого в стрельбе в Мэне

Береговая охрана США подключилась к поиску подозреваемого в стрельбе в Мэне - РИА Новости, 27.10.2023

Береговая охрана США подключилась к поиску подозреваемого в стрельбе в Мэне

Береговая охрана США подключилась к поиску подозреваемого в массовой стрельбе в штате Мэн, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T00:19

2023-10-27T00:19

2023-10-27T00:19

сша

мэн (штат)

джо байден

массовая стрельба в штате мэн

в мире

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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Береговая охрана США подключилась к поиску подозреваемого в массовой стрельбе в штате Мэн, сообщили РИА Новости в ведомстве. Согласно озвученной властями официальной информации, при стрельбе в Льюистоне накануне погибли 18 человек, еще 13 получили ранения различной степени тяжести. Губернатор штата Джанет Миллс также сообщала, что предполагаемый стрелок, Роберт Кард, по-прежнему остается на свободе. Его мотивы пока что неизвестны. "В настоящее время наши бригады помогают осуществлять патрулирование на воде в районе поиска", - сообщили в береговой охране. В ведомстве отметили, что тесно сотрудничают с партнерами-правоохранителями в поисках подозреваемого в стрельбе. Ранее представитель полиции штата Мэн Уильям Росс сообщил, что выдан ордер на арест Карда. Как сообщалось, преступник открыл огонь в трех разных местах, включая торговый центр и бар в Льюистоне. Это нападение унесло больше жизней, чем любой другой случай вооруженного насилия в США в 2023 году, а также стало одним из самых смертоносных с 1984 года. СМИ называли Карда оружейным инструктором, сообщалось также о его проблемах с психическим здоровьем, он якобы уже угрожал нападением. В четверг президент США Джо Байден распорядился приспустить флаги над государственными зданиями, военными объектами и дипломатическими миссиями в знак траура по жертвам стрельбы в штате Мэн.

https://ria.ru/20231026/strelba-1905447271.html

https://ria.ru/20231026/zhertvy-1905287879.html

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сша, мэн (штат), джо байден, массовая стрельба в штате мэн, в мире