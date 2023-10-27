https://ria.ru/20231027/stavka-1905684141.html
Набиуллина пояснила, как ключевая ставка влияет на цены
Набиуллина пояснила, как ключевая ставка влияет на цены - РИА Новости, 27.10.2023
Набиуллина пояснила, как ключевая ставка влияет на цены
Ключевая ставка Банка России напрямую не влияет на стоимость конкретных товаров, но ограничивает рост общего уровня цен, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T16:43
2023-10-27T16:43
2023-10-27T16:43
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Ключевая ставка Банка России напрямую не влияет на стоимость конкретных товаров, но ограничивает рост общего уровня цен, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "Мы ключевой ставкой влияем на все товары и услуги, но естественно, есть товары и услуги, потребление которых не зависит от цены, … тогда у поставщиков и производителей есть больше возможности повышать цены", - сказала она. При высокой инфляции, при быстром росте спроса цены на эти товары, действительно, могут расти быстрее, чем общий индекс цен, добавила глава регулятора. "Конечно, мы с помощью ключевой ставки напрямую не влияем на конкретные товары, ни на огурцы, ни на топливо, но мы ограничиваем рост общего уровня цен и это означает, что, например, при инфляции 4% ваши расходы на потребительскую корзину в среднем растут на 4%", - продолжила она. При этом глава регулятора добавила, что если в этой корзине цены на товары и услуги первой необходимости растут быстрее, то спрос на остальные товары будет уменьшаться, и таким образом цены на другие товары будут расти меньше. Набиуллина отметила, что на индексацию тарифов ключевая ставка тоже влияет, потому что она идет обычно по накопленной инфляции. "Мы ключевой ставкой влияем на инфляцию и, соответственно, если общий индекс цен меньше, то и индексация тарифов может быть меньше",- сказала она. При этом, чтобы ограничить рост цен на конкретные товары для этого необходимо, чтобы правительство принимало меры. "Оно и принимает: и временные меры, и регулирование ситуации со спросом и предложением на конкретных рынках, как были, например, ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива в сентябре",- пояснила Набиуллина.
https://ria.ru/20231027/stavka-1905669911.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
Набиуллина пояснила, как ключевая ставка влияет на цены
Набиуллина объяснила, что ключевая ставка ограничивает рост общего уровня цен
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Ключевая ставка Банка России напрямую не влияет на стоимость конкретных товаров, но ограничивает рост общего уровня цен, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
«
"Мы ключевой ставкой влияем на все товары и услуги, но естественно, есть товары и услуги, потребление которых не зависит от цены, … тогда у поставщиков и производителей есть больше возможности повышать цены", - сказала она.
При высокой инфляции, при быстром росте спроса цены на эти товары, действительно, могут расти быстрее, чем общий индекс цен, добавила глава регулятора.
«
"Конечно, мы с помощью ключевой ставки напрямую не влияем на конкретные товары, ни на огурцы, ни на топливо, но мы ограничиваем рост общего уровня цен и это означает, что, например, при инфляции 4% ваши расходы на потребительскую корзину в среднем растут на 4%", - продолжила она.
Банк России не исключил еще одного повышения ключевой ставки в этом году
При этом глава регулятора добавила, что если в этой корзине цены на товары и услуги первой необходимости растут быстрее, то спрос на остальные товары будет уменьшаться, и таким образом цены на другие товары будут расти меньше.
Набиуллина
отметила, что на индексацию тарифов ключевая ставка тоже влияет, потому что она идет обычно по накопленной инфляции. "Мы ключевой ставкой влияем на инфляцию и, соответственно, если общий индекс цен меньше, то и индексация тарифов может быть меньше",- сказала она.
При этом, чтобы ограничить рост цен на конкретные товары для этого необходимо, чтобы правительство принимало меры. "Оно и принимает: и временные меры, и регулирование ситуации со спросом и предложением на конкретных рынках, как были, например, ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива в сентябре",- пояснила Набиуллина.
Набиуллина назвала условие снижения ключевой ставки