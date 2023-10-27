https://ria.ru/20231027/stavka-1905669911.html
Банк России не исключил еще одного повышения ключевой ставки в этом году
Банк России не исключил еще одного повышения ключевой ставки в этом году - РИА Новости, 27.10.2023
Банк России не исключил еще одного повышения ключевой ставки в этом году
Банк России не исключает еще одного повышения или сохранения на текущем уровне ключевой ставки в этом году, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T15:55
2023-10-27T15:55
2023-10-27T15:55
экономика
россия
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Банк России не исключает еще одного повышения или сохранения на текущем уровне ключевой ставки в этом году, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. "Что касается этого года - мы дали прогноз ключевой ставки до конца этого года... У нас осталось одно заседание по ключевой ставке. Оно предполагает как возможность сохранения ставки, так и возможность ее повышения", - сказала она. Банк России ранее в пятницу неожиданно повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта - до 15% годовых, что стало максимумом с начала мая прошлого года.
https://ria.ru/20231027/inflyatsiya-1905665699.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина
Банк России не исключил еще одного повышения ключевой ставки в этом году
ЦБ не исключил еще одного повышения или сохранения ключевой ставки в этом году