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Банк России не исключил еще одного повышения ключевой ставки в этом году - РИА Новости, 27.10.2023
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15:55 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/stavka-1905669911.html
Банк России не исключил еще одного повышения ключевой ставки в этом году
Банк России не исключил еще одного повышения ключевой ставки в этом году - РИА Новости, 27.10.2023
Банк России не исключил еще одного повышения ключевой ставки в этом году
Банк России не исключает еще одного повышения или сохранения на текущем уровне ключевой ставки в этом году, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T15:55
2023-10-27T15:55
экономика
россия
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Банк России не исключает еще одного повышения или сохранения на текущем уровне ключевой ставки в этом году, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. "Что касается этого года - мы дали прогноз ключевой ставки до конца этого года... У нас осталось одно заседание по ключевой ставке. Оно предполагает как возможность сохранения ставки, так и возможность ее повышения", - сказала она. Банк России ранее в пятницу неожиданно повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта - до 15% годовых, что стало максимумом с начала мая прошлого года.
https://ria.ru/20231027/inflyatsiya-1905665699.html
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экономика, россия, эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина
Банк России не исключил еще одного повышения ключевой ставки в этом году

ЦБ не исключил еще одного повышения или сохранения ключевой ставки в этом году

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Центральный банк России. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Банк России не исключает еще одного повышения или сохранения на текущем уровне ключевой ставки в этом году, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
«
"Что касается этого года - мы дали прогноз ключевой ставки до конца этого года... У нас осталось одно заседание по ключевой ставке. Оно предполагает как возможность сохранения ставки, так и возможность ее повышения", - сказала она.
Банк России ранее в пятницу неожиданно повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта - до 15% годовых, что стало максимумом с начала мая прошлого года.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
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