https://ria.ru/20231027/stavka-1905669911.html

Банк России не исключил еще одного повышения ключевой ставки в этом году

Банк России не исключил еще одного повышения ключевой ставки в этом году - РИА Новости, 27.10.2023

Банк России не исключил еще одного повышения ключевой ставки в этом году

Банк России не исключает еще одного повышения или сохранения на текущем уровне ключевой ставки в этом году, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T15:55

2023-10-27T15:55

2023-10-27T15:55

экономика

россия

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Банк России не исключает еще одного повышения или сохранения на текущем уровне ключевой ставки в этом году, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. "Что касается этого года - мы дали прогноз ключевой ставки до конца этого года... У нас осталось одно заседание по ключевой ставке. Оно предполагает как возможность сохранения ставки, так и возможность ее повышения", - сказала она. Банк России ранее в пятницу неожиданно повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта - до 15% годовых, что стало максимумом с начала мая прошлого года.

https://ria.ru/20231027/inflyatsiya-1905665699.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, эльвира набиуллина