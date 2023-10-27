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Пентагон заявил о сбитом беспилотнике у военной базы США в Ираке

Пентагон заявил о сбитом беспилотнике у военной базы США в Ираке - РИА Новости, 27.10.2023

Пентагон заявил о сбитом беспилотнике у военной базы США в Ираке

Американские военные сбили беспилотник-камикадзе в нескольких километрах от военной базы США Айн-аль-Асад в Ираке, дальнейших инцидентов не последовало, заявил... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T23:07

2023-10-27T23:07

2023-10-27T23:07

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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Американские военные сбили беспилотник-камикадзе в нескольких километрах от военной базы США Айн-аль-Асад в Ираке, дальнейших инцидентов не последовало, заявил РИА Новости официальный представитель Пентагона. "Примерно в 07.00 по времени восточного побережья США (14.00 мск) 27 октября силы США сбили беспилотник-камикадзе в нескольких километрах от базы Айн-аль-Асад в Ираке. Аппарат был сбит без каких-либо дальнейших инцидентов", - сказал представитель военного ведомства США. Ранее днем "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что атаковало американскую военную базу Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе страны. Движение выступило с утверждением, что его беспилотник успешно поразил цель.

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в мире, сша, ирак, министерство обороны сша