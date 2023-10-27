https://ria.ru/20231027/ssha-1905673092.html

США руководят боями против сектора Газа, заявили в ХАМАС

США руководят боями против сектора Газа, заявили в ХАМАС - РИА Новости, 27.10.2023

США руководят боями против сектора Газа, заявили в ХАМАС

Руководство боевыми действиями против сектора Газа взяли на себя США после коллапса Армии обороны Израиля в начале войны, заявил в интервью РИА Новости член... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T16:08

2023-10-27T16:08

2023-10-27T16:20

в мире

сша

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Руководство боевыми действиями против сектора Газа взяли на себя США после коллапса Армии обороны Израиля в начале войны, заявил в интервью РИА Новости член политбюро и глава отдела по внешней политике движения ХАМАС Муса Абу Марзук."Американцы руководят боевыми действиями на данный момент. После коллапса израильской армии в противостоянии с бригадами "Изз ад-Дин аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС –ред.) американцы приняли на себя управление боевыми действиями", - сказал Абу Марзук, находящийся с визитом в Москве.Собеседник агентства добавил, что этим было обусловлено отправление в регион Соединёнными Штатами двух авианосных ударных группировок, а также поддержка Израиля со стороны таких Западных стран, как пришла Франция с Великобританией, а позже и Германия."Сейчас собираются военные из Голландии, Италии, Франции, Великобритании, Германии, и Америки на Кипре, и создают центры управления на острове Крит… и с кем собираются все эти войска воевать? Я уверенно полагаю, что это попытка устрашения, чтобы предотвратить превращение конфликта в региональный, или в мировой. Они хотят осадить ХАМАС, но я считаю, что они потерпят неудачу", - добавил Абу Марзук.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231027/zalozhniki-1905674950.html

https://ria.ru/20231027/izrail-1904987094.html

сша

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году