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Крупный спортивный центр с бассейном строят в Удмуртии, сообщил Бречалов - РИА Новости, 27.10.2023
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Удмуртская Республика
 
18:38 27.10.2023 (обновлено: 18:39 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/sporttsentr-1905709245.html
Крупный спортивный центр с бассейном строят в Удмуртии, сообщил Бречалов
Крупный спортивный центр с бассейном строят в Удмуртии, сообщил Бречалов - РИА Новости, 27.10.2023
Крупный спортивный центр с бассейном строят в Удмуртии, сообщил Бречалов
Спортивно-оздоровительный центр с бассейном площадью 1,4 тысячи квадратных метров строят в рамках нацпроекта в Шарканском районе Удмуртии, сообщил глава региона РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T18:38
2023-10-27T18:39
удмуртская республика
общество
россия
александр бречалов
владимир путин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 27 окт - РИА Новости. Спортивно-оздоровительный центр с бассейном площадью 1,4 тысячи квадратных метров строят в рамках нацпроекта в Шарканском районе Удмуртии, сообщил глава региона Александр Бречалов, который в пятницу проверил ход строительства объекта. "В рамках рабочей поездки в Шарканский район глава Удмуртии Александр Бречалов проверил ход строительства спортивно-оздоровительного центра с бассейном. Ещё один спортивный объект площадью 1,4 тыс. кв. м. строится в Шаркане по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" и планируется к сдаче до конца года", - сообщает пресс-служба Бречалова. В сообщении отмечается, что на сегодняшний день в Шаркане функционируют самые современные объекты спорта – региональный центр по лыжным гонкам им. Максима Вылегжанина, стадион "Родник", спортивный зал "Олимп", хоккейная коробка и лыжная база им. Ю.Р. Шкляева, площадка ГТО с тренажерами, универсальная игровая площадка. В молодежном центре "Зангари" и Шарканской трикотажной фабрике созданы условия для занятий в тренажерном зале. "Думаю, именно бассейна не хватает Шаркану для полного счастья. Сейчас идет монтаж оборудования для чаши бассейна, монтаж системы вентиляции и кондиционирования, сетей электроснабжения и внутреннего отопления. Параллельно идут работы по благоустройству. В этом году мы должны бассейн сдать", - рассказал журналистам Бречалов. По данным пресс-службы, в конце 2022 года Минсельхозом России было подтверждено финансирование объекта и в январе текущего года уже начались работы. Всего на спортивный центр выделено порядка 162,2 миллионов рублей. Подрядчиком выступает ижевская строительная компания "Дельта-строй". "В бассейне размером 25×8м на 4 дорожки смогут заниматься до 40 человек в смену. Строительство многофункционального комплекса позволит организовать досуг взрослых и детей в комфортных условиях и полностью соответствует целям нацпроекта "Демография", инициированного президентом страны Владимиром Путиным",- говорится в релизе пресс-службы. За период действия госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" Шарканский район стал получателем государственной поддержки в размере более 1 миллиарда рублей. В районе профинансировано 35 объектов общей стоимостью 1,2 миллиарда рублей, в том числе 8 объектов спортивного направления, добавили в пресс-службе.
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общество, россия, александр бречалов, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), удмуртская республика (удмуртия)
Удмуртская Республика, Общество, Россия, Александр Бречалов, Владимир Путин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Удмуртская Республика (Удмуртия)

Крупный спортивный центр с бассейном строят в Удмуртии, сообщил Бречалов

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов
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УФА, 27 окт - РИА Новости. Спортивно-оздоровительный центр с бассейном площадью 1,4 тысячи квадратных метров строят в рамках нацпроекта в Шарканском районе Удмуртии, сообщил глава региона Александр Бречалов, который в пятницу проверил ход строительства объекта.
«
"В рамках рабочей поездки в Шарканский район глава Удмуртии Александр Бречалов проверил ход строительства спортивно-оздоровительного центра с бассейном. Ещё один спортивный объект площадью 1,4 тыс. кв. м. строится в Шаркане по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" и планируется к сдаче до конца года", - сообщает пресс-служба Бречалова.
В сообщении отмечается, что на сегодняшний день в Шаркане функционируют самые современные объекты спорта – региональный центр по лыжным гонкам им. Максима Вылегжанина, стадион "Родник", спортивный зал "Олимп", хоккейная коробка и лыжная база им. Ю.Р. Шкляева, площадка ГТО с тренажерами, универсальная игровая площадка. В молодежном центре "Зангари" и Шарканской трикотажной фабрике созданы условия для занятий в тренажерном зале.
«
"Думаю, именно бассейна не хватает Шаркану для полного счастья. Сейчас идет монтаж оборудования для чаши бассейна, монтаж системы вентиляции и кондиционирования, сетей электроснабжения и внутреннего отопления. Параллельно идут работы по благоустройству. В этом году мы должны бассейн сдать", - рассказал журналистам Бречалов.
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По данным пресс-службы, в конце 2022 года Минсельхозом России было подтверждено финансирование объекта и в январе текущего года уже начались работы. Всего на спортивный центр выделено порядка 162,2 миллионов рублей. Подрядчиком выступает ижевская строительная компания "Дельта-строй".
«
"В бассейне размером 25×8м на 4 дорожки смогут заниматься до 40 человек в смену. Строительство многофункционального комплекса позволит организовать досуг взрослых и детей в комфортных условиях и полностью соответствует целям нацпроекта "Демография", инициированного президентом страны Владимиром Путиным",- говорится в релизе пресс-службы.
За период действия госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" Шарканский район стал получателем государственной поддержки в размере более 1 миллиарда рублей. В районе профинансировано 35 объектов общей стоимостью 1,2 миллиарда рублей, в том числе 8 объектов спортивного направления, добавили в пресс-службе.
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Удмуртская РеспубликаОбществоРоссияАлександр БречаловВладимир ПутинМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Удмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
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