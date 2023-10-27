Крупный спортивный центр с бассейном строят в Удмуртии, сообщил Бречалов
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов
УФА, 27 окт - РИА Новости. Спортивно-оздоровительный центр с бассейном площадью 1,4 тысячи квадратных метров строят в рамках нацпроекта в Шарканском районе Удмуртии, сообщил глава региона Александр Бречалов, который в пятницу проверил ход строительства объекта.
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"В рамках рабочей поездки в Шарканский район глава Удмуртии Александр Бречалов проверил ход строительства спортивно-оздоровительного центра с бассейном. Ещё один спортивный объект площадью 1,4 тыс. кв. м. строится в Шаркане по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" и планируется к сдаче до конца года", - сообщает пресс-служба Бречалова.
В сообщении отмечается, что на сегодняшний день в Шаркане функционируют самые современные объекты спорта – региональный центр по лыжным гонкам им. Максима Вылегжанина, стадион "Родник", спортивный зал "Олимп", хоккейная коробка и лыжная база им. Ю.Р. Шкляева, площадка ГТО с тренажерами, универсальная игровая площадка. В молодежном центре "Зангари" и Шарканской трикотажной фабрике созданы условия для занятий в тренажерном зале.
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"Думаю, именно бассейна не хватает Шаркану для полного счастья. Сейчас идет монтаж оборудования для чаши бассейна, монтаж системы вентиляции и кондиционирования, сетей электроснабжения и внутреннего отопления. Параллельно идут работы по благоустройству. В этом году мы должны бассейн сдать", - рассказал журналистам Бречалов.
По данным пресс-службы, в конце 2022 года Минсельхозом России было подтверждено финансирование объекта и в январе текущего года уже начались работы. Всего на спортивный центр выделено порядка 162,2 миллионов рублей. Подрядчиком выступает ижевская строительная компания "Дельта-строй".
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"В бассейне размером 25×8м на 4 дорожки смогут заниматься до 40 человек в смену. Строительство многофункционального комплекса позволит организовать досуг взрослых и детей в комфортных условиях и полностью соответствует целям нацпроекта "Демография", инициированного президентом страны Владимиром Путиным",- говорится в релизе пресс-службы.
За период действия госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" Шарканский район стал получателем государственной поддержки в размере более 1 миллиарда рублей. В районе профинансировано 35 объектов общей стоимостью 1,2 миллиарда рублей, в том числе 8 объектов спортивного направления, добавили в пресс-службе.