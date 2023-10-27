https://ria.ru/20231027/spetsoperatsiya-1905703067.html

Спецоперация, 27 октября: ФСБ вскрыла агентурную сеть в Запорожской области

Спецоперация, 27 октября: ФСБ вскрыла агентурную сеть в Запорожской области - РИА Новости, 27.10.2023

Спецоперация, 27 октября: ФСБ вскрыла агентурную сеть в Запорожской области

О спецоперации ФСБ в Запорожской области, западной помощи Киеву и ходе СВО — в материале РИА Новости. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T18:38

2023-10-27T18:38

2023-10-27T19:06

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. О спецоперации ФСБ в Запорожской области, западной помощи Киеву и ходе СВО — в материале РИА Новости.ФСБ пресекла деятельность трех агентурных групп в Запорожской областиФСБ России провела спецоперацию в Запорожской области, при которой ликвидировала три крупные агентурные группы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Российские оперативники задержали администраторов информационных ресурсов украинского СМИ "РИА-Мелитополь" и Telegram-чата "Мелитополь — Це Украина", используемых иностранной разведкой для сбора информации и психологического воздействия на жителей региона. В ФСБ отметили, что администраторы информационных ресурсов склоняли местное население к сбору и передаче им сведений о местах дислокации и передвижения военных, техники и иных данных, способной нанести ущерб безопасности России. Помощь Запада Украине "буксует"Лидеры стран Евросоюза не смогли согласовать на саммите в Брюсселе финансирование Украины в размере 50 миллиардов евро на период с 2024 по 2027 год из-за позиции Венгрии и Словакии. По данным издания Politico, сославшемуся на дипломатический источник, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поддержка Киева со стороны ЕС не работает. При этом глава словацкого правительства Роберт Фицо сослался на проблемы коррупции на Украине. Позицию венгерского лидера раскритиковал премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, назвав его действия "средним пальцем" в адрес ВСУ. Политик отметил, что европейские лидеры не должны становиться "заложниками Орбана". Сам венгерский лидер продолжил скептически высказываться о перспективах Киева, заявив со ссылкой на военных экспертов, что ВСУ не смогут победить на поле боя, "только западные политики не осмеливаются это признать". По его словам, "понятно, что украинцы не победят на фронте, русские не проиграют на фронте", и нет и речи о том, что президента России сместят с поста, что изначально входило в стратегию Запада. Более критично к поддержке Киева призывает отнестись и часть американских элит. Так, спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что запрос администрации о 105 миллиардах долларов помощи Израилю и Украине нужно разделить. При этом американцы ожидают отчета о потраченных на Киев средствах, добавил он. Джонсон также подчеркнул, что администрация США также должна рассказать о том, каковы план дальнейших действий в контексте Украины и ожидания от ситуации. Ход спецоперацииМинобороны заявило о критически низком уровне морально-психологического состояния украинских войск на Соледаро-Бахмутском и Южнодонецком направлениях. За неделю в плен там добровольно сдались в плен 54 солдата шести бригад ВСУ. В период с 21 по 27 октября российские войска нанесли 19 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по украинским арсеналам, базам ГСМ и аэродромам. Все объекты удалось поразить.Потери ВСУ на всех участках фронта за минувшую неделю составили более 5,5 тысячи человек, 15 военных самолетов и один вертолет, 208 дронов, 182 танка и других бронемашин, четыре РСЗО, 56 артиллерийских орудий и минометов, 221 военный автомобиль и множество другой спецтехники. Не допустить контрабанды украинского оружияВладимир Путин провел оперативное совещание Совбеза, на котором обсудил вопрос оборота оружия на территории России. Глава государства предложил подумать, как оно попадает незаконным образом в страну, в том числе из Украины. Путин призвал также выработать дополнительные меры для укрепления нормативно-правовой базы, чтобы пресечь незаконное попадание оружия в Россию.

https://ria.ru/20231027/pomosch-1905688504.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пресечение деятельности агентурных групп на территории Запорожской области Видео ЦОС ФСБ России о пресечении деятельности трех агентурных групп на территории Запорожской области. 2023-10-27T18:38 true PT3M59S

Уничтожение блиндажа ВСУ спецназовцами отряда "Сибирь" Спецназовцы отряда "Сибирь" Южной группировки войск, используя "тактику загнанного зверя", под плотным артобстрелом уничтожили блиндаж с пехотой ВСУ под Клещеевкой на артемовском участке фронта. Работа российских бойцов – в материале корреспондента РИА Новости. 2023-10-27T18:38 true PT5M34S

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Наталья Макарова

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