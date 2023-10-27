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Российская ПВО за неделю сбила 208 украинских дронов и 11 ракет - РИА Новости, 27.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:33 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/spetsoperatsiya-1905646922.html
Российская ПВО за неделю сбила 208 украинских дронов и 11 ракет
Российская ПВО за неделю сбила 208 украинских дронов и 11 ракет - РИА Новости, 27.10.2023
Российская ПВО за неделю сбила 208 украинских дронов и 11 ракет
Российские системы ПВО за минувшую неделю сбили 208 украинских беспилотников, 11 ракет, в том числе ATACMS и "Нептун" и 23 снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган",... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T14:33
2023-10-27T14:33
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
пво вс россии
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшую неделю сбили 208 украинских беспилотников, 11 ракет, в том числе ATACMS и "Нептун" и 23 снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщила в пятницу пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."Средствами ПВО за прошедший период уничтожены 208 украинских беспилотных летательных аппаратов Кроме того, перехвачены: 19 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и четыре "Ураган", две оперативно-тактические ракеты ATACMS, две противокорабельные ракеты "Нептун", шесть противорадиолокационных ракет HARM, восемь управляемых авиационных бомб JDAM, а также переделанная для поражения наземных целей зенитная ракета С-200", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 515 самолетов украинских военных самолётов, 253 вертолета, 8312 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12 960 танков и других боевых бронированных машин, 1169 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6893 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 14 684 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), пво вс россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), ПВО ВС России
Российская ПВО за неделю сбила 208 украинских дронов и 11 ракет

Минобороны: ПВО за неделю сбила 208 дронов и 11 ракет ВСУ, в том числе ATACMS

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшую неделю сбили 208 украинских беспилотников, 11 ракет, в том числе ATACMS и "Нептун" и 23 снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщила в пятницу пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.
«
"Средствами ПВО за прошедший период уничтожены 208 украинских беспилотных летательных аппаратов Кроме того, перехвачены: 19 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и четыре "Ураган", две оперативно-тактические ракеты ATACMS, две противокорабельные ракеты "Нептун", шесть противорадиолокационных ракет HARM, восемь управляемых авиационных бомб JDAM, а также переделанная для поражения наземных целей зенитная ракета С-200", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 515 самолетов украинских военных самолётов, 253 вертолета, 8312 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12 960 танков и других боевых бронированных машин, 1169 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6893 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 14 684 единицы специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ПВО ВС России
 
 
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