https://ria.ru/20231027/spetsoperatsiya-1905646922.html

Российская ПВО за неделю сбила 208 украинских дронов и 11 ракет

Российская ПВО за неделю сбила 208 украинских дронов и 11 ракет - РИА Новости, 27.10.2023

Российская ПВО за неделю сбила 208 украинских дронов и 11 ракет

Российские системы ПВО за минувшую неделю сбили 208 украинских беспилотников, 11 ракет, в том числе ATACMS и "Нептун" и 23 снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган",... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T14:33

2023-10-27T14:33

2023-10-27T14:33

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

пво вс россии

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшую неделю сбили 208 украинских беспилотников, 11 ракет, в том числе ATACMS и "Нептун" и 23 снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщила в пятницу пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."Средствами ПВО за прошедший период уничтожены 208 украинских беспилотных летательных аппаратов Кроме того, перехвачены: 19 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и четыре "Ураган", две оперативно-тактические ракеты ATACMS, две противокорабельные ракеты "Нептун", шесть противорадиолокационных ракет HARM, восемь управляемых авиационных бомб JDAM, а также переделанная для поражения наземных целей зенитная ракета С-200", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 515 самолетов украинских военных самолётов, 253 вертолета, 8312 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12 960 танков и других боевых бронированных машин, 1169 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6893 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 14 684 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), пво вс россии