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Бойцы спецназа "Сибирь" уничтожили под Клещеевкой группу ВСУ - РИА Новости, 27.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:08 27.10.2023 (обновлено: 08:31 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/spetsnaz-1905539790.html
Бойцы спецназа "Сибирь" уничтожили под Клещеевкой группу ВСУ
Бойцы спецназа "Сибирь" уничтожили под Клещеевкой группу ВСУ - РИА Новости, 27.10.2023
Бойцы спецназа "Сибирь" уничтожили под Клещеевкой группу ВСУ
Бойцы спецназа "Сибирь" Южной группировки войск под плотным артиллерийским обстрелом противника уничтожили группу украинских военных в блиндаже под Клещеевкой... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T06:08
2023-10-27T08:31
специальная военная операция на украине
клещеевка
россия
вооруженные силы украины
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АРТЕМОВСК (ДНР), 27 окт – РИА Новости. Бойцы спецназа "Сибирь" Южной группировки войск под плотным артиллерийским обстрелом противника уничтожили группу украинских военных в блиндаже под Клещеевкой на артемовском направлении, рассказал РИА Новости боец с позывным "Чалый". "Буквально два часа назад сработали по блиндажу. При помощи 80-го (миномет калибра 82 миллиметра – ред.) загнали в блиндаж группу из семи человек, двумя попаданиям 120-х (минами калибра 120 миллиметров – ред.) разбомбили этот блиндаж. Дальше будем работать также", – сказал российский боец. По его словам, минометные расчеты работали под плотным артиллерийским огнем противника, ВСУ активно применяли кассетные боеприпасы, а также минометы по огневой позиции российских артиллеристов. "Мы все – команда минометного расчета. Большинство были штурмовками и знаем, что такое минометный расчет, когда наступает противник, как он важен. Стареемся все сделать возможное изо всех сил, чтобы помочь нашим парням, которые находятся на передке (передней линии обороны – ред.), чтобы они себя чувствовали там безопасно", – добавил боец с позывным "Азиат" Минобороны России сообщило в четверг, что группировка ВС РФ "Юг" на донецком направлении в течение минувших суток отбила атаку штурмовой группы ВСУ, украинские войска потеряли до 295 военнослужащих и 11 единиц техники, включая гаубицу Dana чешского производства.
https://ria.ru/20231027/spetsnaz-1905539653.html
клещеевка
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Уничтожение блиндажа ВСУ спецназовцами отряда "Сибирь"
Спецназовцы отряда "Сибирь" Южной группировки войск, используя "тактику загнанного зверя", под плотным артобстрелом уничтожили блиндаж с пехотой ВСУ под Клещеевкой на артемовском участке фронта. Работа российских бойцов – в материале корреспондента РИА Новости.
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клещеевка, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Клещеевка, Россия, Вооруженные силы Украины
Бойцы спецназа "Сибирь" уничтожили под Клещеевкой группу ВСУ

Бойцы спецназа "Сибирь" ЮВО уничтожили под Клещеевкой в ДНР группу ВСУ

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АРТЕМОВСК (ДНР), 27 окт – РИА Новости. Бойцы спецназа "Сибирь" Южной группировки войск под плотным артиллерийским обстрелом противника уничтожили группу украинских военных в блиндаже под Клещеевкой на артемовском направлении, рассказал РИА Новости боец с позывным "Чалый".
«
"Буквально два часа назад сработали по блиндажу. При помощи 80-го (миномет калибра 82 миллиметра – ред.) загнали в блиндаж группу из семи человек, двумя попаданиям 120-х (минами калибра 120 миллиметров – ред.) разбомбили этот блиндаж. Дальше будем работать также", – сказал российский боец.
По его словам, минометные расчеты работали под плотным артиллерийским огнем противника, ВСУ активно применяли кассетные боеприпасы, а также минометы по огневой позиции российских артиллеристов.
"Мы все – команда минометного расчета. Большинство были штурмовками и знаем, что такое минометный расчет, когда наступает противник, как он важен. Стареемся все сделать возможное изо всех сил, чтобы помочь нашим парням, которые находятся на передке (передней линии обороны – ред.), чтобы они себя чувствовали там безопасно", – добавил боец с позывным "Азиат"
Минобороны России сообщило в четверг, что группировка ВС РФ "Юг" на донецком направлении в течение минувших суток отбила атаку штурмовой группы ВСУ, украинские войска потеряли до 295 военнослужащих и 11 единиц техники, включая гаубицу Dana чешского производства.
Военнослужащий российского подразделения специального назначения - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Российский спецназ применил против ВСУ "тактику загнанного зверя"
Вчера, 06:05
 
Специальная военная операция на УкраинеКлещеевкаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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