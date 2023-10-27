https://ria.ru/20231027/spetsnaz-1905539790.html

Бойцы спецназа "Сибирь" уничтожили под Клещеевкой группу ВСУ

Бойцы спецназа "Сибирь" уничтожили под Клещеевкой группу ВСУ - РИА Новости, 27.10.2023

Бойцы спецназа "Сибирь" уничтожили под Клещеевкой группу ВСУ

Бойцы спецназа "Сибирь" Южной группировки войск под плотным артиллерийским обстрелом противника уничтожили группу украинских военных в блиндаже под Клещеевкой... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T06:08

2023-10-27T06:08

2023-10-27T08:31

специальная военная операция на украине

клещеевка

россия

вооруженные силы украины

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АРТЕМОВСК (ДНР), 27 окт – РИА Новости. Бойцы спецназа "Сибирь" Южной группировки войск под плотным артиллерийским обстрелом противника уничтожили группу украинских военных в блиндаже под Клещеевкой на артемовском направлении, рассказал РИА Новости боец с позывным "Чалый". "Буквально два часа назад сработали по блиндажу. При помощи 80-го (миномет калибра 82 миллиметра – ред.) загнали в блиндаж группу из семи человек, двумя попаданиям 120-х (минами калибра 120 миллиметров – ред.) разбомбили этот блиндаж. Дальше будем работать также", – сказал российский боец. По его словам, минометные расчеты работали под плотным артиллерийским огнем противника, ВСУ активно применяли кассетные боеприпасы, а также минометы по огневой позиции российских артиллеристов. "Мы все – команда минометного расчета. Большинство были штурмовками и знаем, что такое минометный расчет, когда наступает противник, как он важен. Стареемся все сделать возможное изо всех сил, чтобы помочь нашим парням, которые находятся на передке (передней линии обороны – ред.), чтобы они себя чувствовали там безопасно", – добавил боец с позывным "Азиат" Минобороны России сообщило в четверг, что группировка ВС РФ "Юг" на донецком направлении в течение минувших суток отбила атаку штурмовой группы ВСУ, украинские войска потеряли до 295 военнослужащих и 11 единиц техники, включая гаубицу Dana чешского производства.

https://ria.ru/20231027/spetsnaz-1905539653.html

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Уничтожение блиндажа ВСУ спецназовцами отряда "Сибирь" Спецназовцы отряда "Сибирь" Южной группировки войск, используя "тактику загнанного зверя", под плотным артобстрелом уничтожили блиндаж с пехотой ВСУ под Клещеевкой на артемовском участке фронта. Работа российских бойцов – в материале корреспондента РИА Новости. 2023-10-27T06:08 true PT5M34S

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клещеевка, россия, вооруженные силы украины