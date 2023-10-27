https://ria.ru/20231027/spetsnaz-1905539653.html

Российский спецназ применил против ВСУ "тактику загнанного зверя"

Российский спецназ применил против ВСУ "тактику загнанного зверя" - РИА Новости, 27.10.2023

Российский спецназ применил против ВСУ "тактику загнанного зверя"

Спецназ "Сибирь" Южной группировки войск применяет "тактику загнанного зверя", противодействуя украинским силам под Клещеевкой на участке фронта под... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T06:05

2023-10-27T06:05

2023-10-27T10:46

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

клещеевка

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АРТЕМОВСК (ДНР), 27 окт — РИА Новости. Спецназ "Сибирь" Южной группировки войск применяет "тактику загнанного зверя", противодействуя украинским силам под Клещеевкой на участке фронта под Артемовском, рассказал РИА Новости боец с позывным Чалый. "Работаем за Клещеевку, соответственно, чтобы к Клещеевке никакого подхода не было, по максимуму делаем все возможное. В данный момент работаем 80-м и 120-м (минометы калибра 82 и 120 миллиметров. — Прим. ред.) в паре, бывает и по отдельности", — сказал собеседник агентства.По его словам, такая тактика эффективно используется против пехоты: при обнаружении группы противника сначала открывают огонь из 82-миллиметрового миномета, загоняя его в окопы, укрытия или блиндажи."Туда наведен уже 120-й. Как правило, пути противника обычно предсказуемы и вариантов побега нет, соответственно, есть определенные зоны дислокации (ВСУ. — Прим. ред.), которые мы выучили, и по этим наблюдениям наводимся по этим точкам — 80-м подгоняем в эту точку, а 120-м добиваем", — объяснил Чалый. Минобороны России сообщило в четверг, что группировка "Юг" на Донецком направлении в течение минувших суток отбила атаку штурмовой группы ВСУ, украинские войска потеряли до 295 военнослужащих и 11 единиц техники, включая гаубицу Dana чешского производства.

https://ria.ru/20230926/drony-1898839069.html

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вооруженные силы украины, россия, клещеевка