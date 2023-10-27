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В Испании задержали возможного фигуранта дела о теракте в Бельгии - РИА Новости, 27.10.2023
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17:30 27.10.2023 (обновлено: 17:31 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/souchastnik-1905694955.html
В Испании задержали возможного фигуранта дела о теракте в Бельгии
В Испании задержали возможного фигуранта дела о теракте в Бельгии - РИА Новости, 27.10.2023
В Испании задержали возможного фигуранта дела о теракте в Бельгии
Правоохранительные органы Испании задержали в южной провинции Малага автономного сообщества Андалусия беглеца, который предположительно был связан с... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T17:30
2023-10-27T17:31
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МАДРИД, 27 окт - РИА Новости. Правоохранительные органы Испании задержали в южной провинции Малага автономного сообщества Андалусия беглеца, который предположительно был связан с исполнителем теракта в Брюсселе, говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе полиции королевства. "Сотрудники Национальной полиции арестовали в городе Бенахависе (Малага) человека за связь с джихадистом, совершившим теракт в Бельгии 16 октября… Сегодня задержанный был передан в Центральный следственный мировой суд, который вынес решение об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Уточняется, что в отношении задержанного действовал международный ордер на арест, выданный бельгийскими властями по обвинению в незаконном обороте наркотиков, оружия, отмывании денег и участии в преступной организации. В момент задержания он имел при себе поддельные документы. Вечером 16 октября 45-летний тунисец Абдесалем Лассуэда открыл огонь из автоматического оружия в Брюсселе по трем гражданам Швеции, одетым в форму шведской сборной по футболу. Двое из них погибли, один получил ранения. Позже сотрудники полиции обнаружили напавшего и застрелили при попытке скрыться. Министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден подтвердила, что исполнитель теракта в Брюсселе скончался от полученных ранений.
https://ria.ru/20231026/strelba-1905283692.html
https://ria.ru/20231025/palestinets-1905160695.html
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в мире, бельгия, брюссель, испания
В мире, Бельгия, Брюссель, Испания
В Испании задержали возможного фигуранта дела о теракте в Бельгии

В Испании задержали возможного соучастника, связанного с терактом в Бельгии

CC BY 2.0 / Michel Curi / Полиция Испании
Полиция Испании - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
CC BY 2.0 / Michel Curi /
Полиция Испании. Архивное фото
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МАДРИД, 27 окт - РИА Новости. Правоохранительные органы Испании задержали в южной провинции Малага автономного сообщества Андалусия беглеца, который предположительно был связан с исполнителем теракта в Брюсселе, говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе полиции королевства.
«
"Сотрудники Национальной полиции арестовали в городе Бенахависе (Малага) человека за связь с джихадистом, совершившим теракт в Бельгии 16 октября… Сегодня задержанный был передан в Центральный следственный мировой суд, который вынес решение об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Полиция на месте стрельбы в Льюистоне, штат Мэн - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
СМИ: полиция не рассматривает массовую стрельбу в штате Мэн как теракт
26 октября, 04:58
Уточняется, что в отношении задержанного действовал международный ордер на арест, выданный бельгийскими властями по обвинению в незаконном обороте наркотиков, оружия, отмывании денег и участии в преступной организации. В момент задержания он имел при себе поддельные документы.
Вечером 16 октября 45-летний тунисец Абдесалем Лассуэда открыл огонь из автоматического оружия в Брюсселе по трем гражданам Швеции, одетым в форму шведской сборной по футболу. Двое из них погибли, один получил ранения. Позже сотрудники полиции обнаружили напавшего и застрелили при попытке скрыться. Министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден подтвердила, что исполнитель теракта в Брюсселе скончался от полученных ранений.
Полиция в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
В Бельгии задержали палестинца, который угрожал совершить теракт
25 октября, 14:36
 
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