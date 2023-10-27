https://ria.ru/20231027/sobyanin-1905549601.html
Собянин сообщил о готовности Москвы принять выставку-форум "Россия"
Собянин сообщил о готовности Москвы принять выставку-форум "Россия" - РИА Новости, 27.10.2023
Собянин сообщил о готовности Москвы принять выставку-форум "Россия"
Москва готова провести международную выставку-форум "Россия", сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T09:00
2023-10-27T09:00
2023-10-27T17:57
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Москва готова провести международную выставку-форум "Россия", сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале."Трудно представить более подходящее место для такого мероприятия, чем ВДНХ: исторически ее выставочное пространство связано с главными достижениями нашей страны", — говорится в публикации.С 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024-го российские регионы, федеральные министерства и крупные госкомпании представят на выставке результаты своей работы, добавил Собянин.Мероприятие примут 67 объектов ВДНХ общей площадью 265 тысяч квадратных метров.Для мультимедийных экспозиций и эффектной подсветки павильонов выделены дополнительные мощности электроэнергии: установлены 12 трансформаторных подстанций, проложены кабельные линии общей протяженностью 21 километр. Для удобства гостей будет курсировать дополнительный транспорт, установлены 30 новых остановочных павильонов.Как рассказал накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин не приедет на церемонию открытия 4 ноября, но так или иначе обязательно посмотрит выставку.
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общество, москва, сергей собянин
Общество, Москва, Сергей Собянин
Собянин сообщил о готовности Москвы принять выставку-форум "Россия"
Собянин: Москва проведет международную выставку-форум "Россия" на ВДНХ
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.
Москва готова провести международную выставку-форум "Россия", сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале
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«
"Трудно представить более подходящее место для такого мероприятия, чем ВДНХ: исторически ее выставочное пространство связано с главными достижениями нашей страны", — говорится в публикации.
С 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024-го российские регионы, федеральные министерства и крупные госкомпании представят на выставке результаты своей работы, добавил Собянин.
Мероприятие примут 67 объектов ВДНХ общей площадью 265 тысяч квадратных метров.
Для мультимедийных экспозиций и эффектной подсветки павильонов выделены дополнительные мощности электроэнергии: установлены 12 трансформаторных подстанций, проложены кабельные линии общей протяженностью 21 километр.
Для удобства гостей будет курсировать дополнительный транспорт, установлены 30 новых остановочных павильонов.
Как рассказал накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин
не приедет на церемонию открытия 4 ноября, но так или иначе обязательно посмотрит выставку.
Выставка-форум "Россия" на ВДНХ ожидает 20 миллионов гостей