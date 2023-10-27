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Российские железнодорожники помогли найти собаку, сбежавшую из поезда
Российские железнодорожники помогли найти собаку, сбежавшую из поезда - РИА Новости, 27.10.2023
Российские железнодорожники помогли найти собаку, сбежавшую из поезда
Российские железнодорожники помогли найти собаку, сбежавшую от хозяйки из поезда в Восточной Сибири, сообщили РЖД в Telegram-канале. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T17:24
2023-10-27T17:24
2023-10-27T17:45
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Российские железнодорожники помогли найти собаку, сбежавшую от хозяйки из поезда в Восточной Сибири, сообщили РЖД в Telegram-канале. Уточняется, что история произошла в Канске. Поезд Владивосток — Москва остановился там на четыре минуты. Пассажирка Светлана вышла на перрон, а в купе отсутствие хозяйки заметила ее тойтерьер Лола. "Ждать на месте четверолапая путешественница не стала, протиснулась в дверную щель и выскочила на улицу. В потоке людей отыскать "своего человека" она не смогла. Заметив пропажу, пассажирка обратилась за помощью к железнодорожникам. Но поезд ушел, а совершенно не приспособленная к уличной жизни собака осталась одна в незнакомом сибирском городе", — рассказали в РЖД.Тем не менее дежурная по вокзалу Евгения Пак вычислила по камерам наблюдения, что собака ушла в город. Женщина сама отправилась на поиски, а также разместила объявление в соцсетях."Через полторы недели изможденный, трясущийся от холода комок нашелся в кустах. Евгения забрала беглянку домой, выходила и сообщила владелице счастливую новость — собачка нашлась", — говорится в публикации.Отмечается, что хозяйка приехала за своим питомцем буквально через несколько дней.
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ржд, восточная сибирь
Хорошие новости, РЖД, Восточная Сибирь
Российские железнодорожники помогли найти собаку, сбежавшую из поезда
Российские железнодорожники помогли найти собаку, сбежавшую от хозяйки из поезда
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.
Российские железнодорожники помогли найти собаку, сбежавшую от хозяйки из поезда в Восточной Сибири, сообщили РЖД в Telegram-канале
.
Уточняется, что история произошла в Канске. Поезд Владивосток — Москва остановился там на четыре минуты. Пассажирка Светлана вышла на перрон, а в купе отсутствие хозяйки заметила ее тойтерьер Лола.
"Ждать на месте четверолапая путешественница не стала, протиснулась в дверную щель и выскочила на улицу. В потоке людей отыскать "своего человека" она не смогла. Заметив пропажу, пассажирка обратилась за помощью к железнодорожникам. Но поезд ушел, а совершенно не приспособленная к уличной жизни собака осталась одна в незнакомом сибирском городе", — рассказали в РЖД.
Тем не менее дежурная по вокзалу Евгения Пак вычислила по камерам наблюдения, что собака ушла в город. Женщина сама отправилась на поиски, а также разместила объявление в соцсетях.
"Через полторы недели изможденный, трясущийся от холода комок нашелся в кустах. Евгения забрала беглянку домой, выходила и сообщила владелице счастливую новость — собачка нашлась", — говорится в публикации.
Отмечается, что хозяйка приехала за своим питомцем буквально через несколько дней.
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