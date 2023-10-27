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В Челябинской области ночью умер десятиклассник - РИА Новости, 27.10.2023
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16:53 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/smert-1905687413.html
В Челябинской области ночью умер десятиклассник
В Челябинской области ночью умер десятиклассник - РИА Новости, 27.10.2023
В Челябинской области ночью умер десятиклассник
Следственные органы выясняют обстоятельства смерти школьника из города Карталы в Челябинской области, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК РФ. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T16:53
2023-10-27T16:53
происшествия
карталы
россия
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 окт – РИА Новости. Следственные органы выясняют обстоятельства смерти школьника из города Карталы в Челябинской области, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК РФ. "Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области выясняются обстоятельства смерти несовершеннолетнего", - сказали в следственном управлении. По данным источника агентства в правоохранительных органах, десятиклассника 26 октября ночью доставили в районную больницу Карталов с общим плохим самочувствием, вскоре мальчик скончался. Причина смерти устанавливается. По информации Telegram-каналов, 16-летний школьник в тот день ходил на секцию по грэпплингу - разновидность борьбы с использованием захватов, болевых и удушающих приемов.
https://ria.ru/20230930/energetik-1899398004.html
карталы
россия
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происшествия, карталы, россия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Карталы, Россия, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Челябинской области ночью умер десятиклассник

СК выяснит, отчего в Челябинской области ночью умер 16-летний подросток

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 27 окт – РИА Новости. Следственные органы выясняют обстоятельства смерти школьника из города Карталы в Челябинской области, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК РФ.
"Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области выясняются обстоятельства смерти несовершеннолетнего", - сказали в следственном управлении. По данным источника агентства в правоохранительных органах, десятиклассника 26 октября ночью доставили в районную больницу Карталов с общим плохим самочувствием, вскоре мальчик скончался. Причина смерти устанавливается.
По информации Telegram-каналов, 16-летний школьник в тот день ходил на секцию по грэпплингу - разновидность борьбы с использованием захватов, болевых и удушающих приемов.
Врачи с пациенткой в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
Смертельная энергия. Российским подросткам указали на опасность
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ПроисшествияКарталыРоссияЧелябинская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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