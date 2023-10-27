https://ria.ru/20231027/smert-1905687413.html

В Челябинской области ночью умер десятиклассник

В Челябинской области ночью умер десятиклассник - РИА Новости, 27.10.2023

В Челябинской области ночью умер десятиклассник

Следственные органы выясняют обстоятельства смерти школьника из города Карталы в Челябинской области, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК РФ. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T16:53

2023-10-27T16:53

2023-10-27T16:53

происшествия

карталы

россия

челябинская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 27 окт – РИА Новости. Следственные органы выясняют обстоятельства смерти школьника из города Карталы в Челябинской области, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК РФ. "Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области выясняются обстоятельства смерти несовершеннолетнего", - сказали в следственном управлении. По данным источника агентства в правоохранительных органах, десятиклассника 26 октября ночью доставили в районную больницу Карталов с общим плохим самочувствием, вскоре мальчик скончался. Причина смерти устанавливается. По информации Telegram-каналов, 16-летний школьник в тот день ходил на секцию по грэпплингу - разновидность борьбы с использованием захватов, болевых и удушающих приемов.

https://ria.ru/20230930/energetik-1899398004.html

карталы

россия

челябинская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, карталы, россия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)