https://ria.ru/20231027/smert-1905687413.html
В Челябинской области ночью умер десятиклассник
В Челябинской области ночью умер десятиклассник - РИА Новости, 27.10.2023
В Челябинской области ночью умер десятиклассник
Следственные органы выясняют обстоятельства смерти школьника из города Карталы в Челябинской области, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК РФ. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T16:53
2023-10-27T16:53
2023-10-27T16:53
происшествия
карталы
россия
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583600_746:422:3463:1950_1920x0_80_0_0_96d1de1aa7f5f99a621260bab01a3d7f.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 27 окт – РИА Новости. Следственные органы выясняют обстоятельства смерти школьника из города Карталы в Челябинской области, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК РФ. "Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области выясняются обстоятельства смерти несовершеннолетнего", - сказали в следственном управлении. По данным источника агентства в правоохранительных органах, десятиклассника 26 октября ночью доставили в районную больницу Карталов с общим плохим самочувствием, вскоре мальчик скончался. Причина смерти устанавливается. По информации Telegram-каналов, 16-летний школьник в тот день ходил на секцию по грэпплингу - разновидность борьбы с использованием захватов, болевых и удушающих приемов.
https://ria.ru/20230930/energetik-1899398004.html
карталы
россия
челябинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583600_732:0:3463:2048_1920x0_80_0_0_2e7b98556c37fd0fe1b62dcf5cbcb1ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, карталы, россия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Карталы, Россия, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Челябинской области ночью умер десятиклассник
СК выяснит, отчего в Челябинской области ночью умер 16-летний подросток
ЧЕЛЯБИНСК, 27 окт – РИА Новости. Следственные органы выясняют обстоятельства смерти школьника из города Карталы в Челябинской области, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК РФ.
"Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области выясняются обстоятельства смерти несовершеннолетнего", - сказали в следственном управлении. По данным источника агентства в правоохранительных органах, десятиклассника 26 октября ночью доставили в районную больницу Карталов с общим плохим самочувствием, вскоре мальчик скончался. Причина смерти устанавливается.
По информации Telegram-каналов, 16-летний школьник в тот день ходил на секцию по грэпплингу - разновидность борьбы с использованием захватов, болевых и удушающих приемов.
Смертельная энергия. Российским подросткам указали на опасность