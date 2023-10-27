https://ria.ru/20231027/siriya-1905738736.html
Белый дом: США готовы наносить новые удары по Сирии в "целях самообороны"
Белый дом: США готовы наносить новые удары по Сирии в "целях самообороны" - РИА Новости, 27.10.2023
Белый дом: США готовы наносить новые удары по Сирии в "целях самообороны"
США оценивают последствия ударов по враждебным целям в Сирии и без колебаний готовы нанести новые, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T21:37
2023-10-27T21:37
2023-10-27T21:41
война в сирии
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сирия
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джон кирби
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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. США оценивают последствия ударов по враждебным целям в Сирии и без колебаний готовы нанести новые, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби."Вашингтон оценивает последствия ударов по враждебным целям в Сирии и без колебаний готов нанести новые", - сообщил он журналистам.
https://ria.ru/20231027/samooborona-1905736542.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, сша, джон кирби
Война в Сирии, В мире, Сирия, США, Джон Кирби
Белый дом: США готовы наносить новые удары по Сирии в "целях самообороны"
Белый дом: США без колебаний готовы к новым ударам по враждебным целям в Сирии