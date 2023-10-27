https://ria.ru/20231027/siriya-1905738736.html

Белый дом: США готовы наносить новые удары по Сирии в "целях самообороны"

Белый дом: США готовы наносить новые удары по Сирии в "целях самообороны" - РИА Новости, 27.10.2023

Белый дом: США готовы наносить новые удары по Сирии в "целях самообороны"

США оценивают последствия ударов по враждебным целям в Сирии и без колебаний готовы нанести новые, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T21:37

2023-10-27T21:37

2023-10-27T21:41

война в сирии

в мире

сирия

сша

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. США оценивают последствия ударов по враждебным целям в Сирии и без колебаний готовы нанести новые, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби."Вашингтон оценивает последствия ударов по враждебным целям в Сирии и без колебаний готов нанести новые", - сообщил он журналистам.

https://ria.ru/20231027/samooborona-1905736542.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сирия, сша, джон кирби