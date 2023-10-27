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Белый дом: США готовы наносить новые удары по Сирии в "целях самообороны" - РИА Новости, 27.10.2023
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
21:37 27.10.2023 (обновлено: 21:41 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/siriya-1905738736.html
Белый дом: США готовы наносить новые удары по Сирии в "целях самообороны"
Белый дом: США готовы наносить новые удары по Сирии в "целях самообороны" - РИА Новости, 27.10.2023
Белый дом: США готовы наносить новые удары по Сирии в "целях самообороны"
США оценивают последствия ударов по враждебным целям в Сирии и без колебаний готовы нанести новые, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T21:37
2023-10-27T21:41
война в сирии
в мире
сирия
сша
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. США оценивают последствия ударов по враждебным целям в Сирии и без колебаний готовы нанести новые, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби."Вашингтон оценивает последствия ударов по враждебным целям в Сирии и без колебаний готов нанести новые", - сообщил он журналистам.
https://ria.ru/20231027/samooborona-1905736542.html
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в мире, сирия, сша, джон кирби
Война в Сирии, В мире, Сирия, США, Джон Кирби
Белый дом: США готовы наносить новые удары по Сирии в "целях самообороны"

Белый дом: США без колебаний готовы к новым ударам по враждебным целям в Сирии

© Фото : U.S. Army / Spc. Jensen GuilloryАмериканские военнослужащие на северо-востоке Сирии
Американские военнослужащие на северо-востоке Сирии - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© Фото : U.S. Army / Spc. Jensen Guillory
Американские военнослужащие на северо-востоке Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. США оценивают последствия ударов по враждебным целям в Сирии и без колебаний готовы нанести новые, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
«
"Вашингтон оценивает последствия ударов по враждебным целям в Сирии и без колебаний готов нанести новые", - сообщил он журналистам.
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Кирби назвал удары США по объектам в Сирии самообороной
Вчера, 21:16
 
Война в СирииВ миреСирияСШАДжон Кирби
 
 
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