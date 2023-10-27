https://ria.ru/20231027/siriya-1905606730.html
В Кремле прокомментировал удары США по объектам в Сирии
В Кремле прокомментировал удары США по объектам в Сирии - РИА Новости, 27.10.2023
В Кремле прокомментировал удары США по объектам в Сирии
Опасений втягивания РФ в боевые действия на фоне ударов США по двум объектам в Сирии нет, но конфликт Палестины и Израиля провоцирует напряженность в регионе,... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T12:47
2023-10-27T12:47
2023-10-27T12:53
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дмитрий песков
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Опасений втягивания РФ в боевые действия на фоне ударов США по двум объектам в Сирии нет, но конфликт Палестины и Израиля провоцирует напряженность в регионе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, в настоящий момент таких опасений нет. Что касается ударов, то, конечно, в целом вот эта вот критическая напряженность и палестино-израильская война, она, конечно, провоцирует напряженность и в более широком контексте в регионе. Это очень плохо", - ответил Песков на вопрос, нет ли опасений, что российские военные могут быть втянуты в конфликт.Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявлял, что силы США по приказу президента Джо Байдена нанесли удар по двум объектам в Сирии, которые использовались Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и проиранскими группами. Он подчеркнул, что удары США не связаны с палестино-израильским конфликтом.Представитель Пентагона также подтвердил, что США не координировали удары по целям в Сирии с Израилем.
https://ria.ru/20231004/siriya-1900557367.html
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в мире, сша, израиль, сирия, дмитрий песков, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, министерство обороны сша, ллойд остин, джо байден
В мире, США, Израиль, Сирия, Дмитрий Песков, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Министерство обороны США, Ллойд Остин, Джо Байден
В Кремле прокомментировал удары США по объектам в Сирии
Песков заявил об отсутствии опасений по втягиванию РФ в боевые действия в Сирии